Авиаудари по Херсон убиха шофьор на линейка

64-годишен шофьор на линейка е загинал при руски авиаудари по Херсон. Сред пострадалите са едномесечно бебе, 11-годишно момиче, парамедик и 73-годишна жена, съобщават местните власти.

Ударите са нанесени в Корабелния район на града. Херсонската градска военна администрация първоначално е съобщила, че при повторна атака е ранена парамедик. Впоследствие броят на ранените е бил посочен като четирима, а по-късно е добавена информация за пострадала 73-годишна жена.

Ръководителят на Херсонската градска военна администрация Ярослав Шанько е съобщил и за ранено семейство с едномесечно бебе. Травми е получило и 11-годишно момиче.

„Поредна жертва на руските терористи стана 64-годишен мъж – шофьор на линейка. Той е получил травми, несъвместими с живота“, е заявил Шанько.

Херсон се намира близо до фронтовата линия и редовно е атакуван от руските сили. При нападенията са застрашени както жителите на града, така и екипите на спешната помощ, които продължават да работят в районите под обстрел.

Източници: pravda.com.ua