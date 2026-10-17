Авиаудари по Херсон убиха шофьор на линейка

64-годишен шофьор на линейка е загинал при руски авиаудари по Херсон. Сред пострадалите са едномесечно бебе, 11-годишно момиче, парамедик и 73-годишна жена, съобщават местните власти.
Ударите са нанесени в Корабелния район на града. Херсонската градска военна администрация първоначално е съобщила, че при повторна атака е ранена парамедик. Впоследствие броят на ранените е бил посочен като четирима, а по-късно е добавена информация за пострадала 73-годишна жена.
Ръководителят на Херсонската градска военна администрация Ярослав Шанько е съобщил и за ранено семейство с едномесечно бебе. Травми е получило и 11-годишно момиче.„Поредна жертва на руските терористи стана 64-годишен мъж – шофьор на линейка. Той е получил травми, несъвместими с живота“, е заявил Шанько.
Херсон се намира близо до фронтовата линия и редовно е атакуван от руските сили. При нападенията са застрашени както жителите на града, така и екипите на спешната помощ, които продължават да работят в районите под обстрел.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фен
Коментиран от #11
06:46 17.10.2026
3 Георги
06:48 17.10.2026
4 ЧЕКАЙ СИГА
ТОЯ ДА НЕ Е БИЛ ТАМ НА ЕКСКУРЗИЯ
06:49 17.10.2026
5 Николай
06:49 17.10.2026
6 У Ж А С
06:49 17.10.2026
7 Нацистка линейка
06:53 17.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 У Ж А С
06:58 17.10.2026
10 Шопо
06:59 17.10.2026
11 НАТО
До коментар #2 от "Фен":То, и без това няма.
07:08 17.10.2026