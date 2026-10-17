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Авиаудари по Херсон убиха шофьор на линейка
  Тема: Украйна

Авиаудари по Херсон убиха шофьор на линейка

17 Октомври, 2026 06:36, обновена 17 Октомври, 2026 06:43 425 11

  • херсон-
  • руски авиаудари-
  • линейка-
  • цивилни жертви

Сред пострадалите са едномесечно бебе и 11-годишно момиче. Местните власти съобщават и за ранена парамедик и 73-годишна жена

Авиаудари по Херсон убиха шофьор на линейка - 1
Снимка: МО на Русия
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

64-годишен шофьор на линейка е загинал при руски авиаудари по Херсон. Сред пострадалите са едномесечно бебе, 11-годишно момиче, парамедик и 73-годишна жена, съобщават местните власти.

Ударите са нанесени в Корабелния район на града. Херсонската градска военна администрация първоначално е съобщила, че при повторна атака е ранена парамедик. Впоследствие броят на ранените е бил посочен като четирима, а по-късно е добавена информация за пострадала 73-годишна жена.

Ръководителят на Херсонската градска военна администрация Ярослав Шанько е съобщил и за ранено семейство с едномесечно бебе. Травми е получило и 11-годишно момиче.

„Поредна жертва на руските терористи стана 64-годишен мъж – шофьор на линейка. Той е получил травми, несъвместими с живота“, е заявил Шанько.

Херсон се намира близо до фронтовата линия и редовно е атакуван от руските сили. При нападенията са застрашени както жителите на града, така и екипите на спешната помощ, които продължават да работят в районите под обстрел.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фен

    6 0 Отговор
    След като Украйна остана без ПВО, цивилните жертви там рязко намаляха. Преди, я някоя Пейтриът ракета, я някой отклонен дрон, вземат, та се забият в някой блок. Явно, без ПВО е по-безопасно за цивилното население. Да не им се дава!

    Коментиран от #11

    06:46 17.10.2026

  • 3 Георги

    5 0 Отговор
    Израел уби 20 000 бебета, свободните и независими западни медии: "В Украйна убиха шофьор на линейка"

    06:48 17.10.2026

  • 4 ЧЕКАЙ СИГА

    4 0 Отговор
    НАЛИ ДРОНОВЕТЕ ПОПИЛЯХА МОСКВА НАЛ ТЪЙ
    ТОЯ ДА НЕ Е БИЛ ТАМ НА ЕКСКУРЗИЯ

    06:49 17.10.2026

  • 5 Николай

    6 0 Отговор
    Западните ценности са смърт и изнасилени деца.

    06:49 17.10.2026

  • 6 У Ж А С

    3 0 Отговор
    Авиаудари по Херсон убиха шофьор на линейка, КОЯТО Е ТРАНСПОРТИРАЛА РОДИЛКА С БЛИЗНАЦИ.

    06:49 17.10.2026

  • 7 Нацистка линейка

    1 0 Отговор
    Линейка с азовци болни от нацизъм.

    06:53 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 У Ж А С

    1 1 Отговор
    Сред пострадалите са едномесечно бебе, 11-годишно момиче, парамедик , 73-годишна жена, ЕДНОРЪК ДЯДО, МЛАДЕЖ С ПРИСАДЕНО СЪРЦЕ, ЖЕНА С ИНСУЛТ, ГРУПА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА, КОЯТО ОТИВАЛА НА КУКЛЕН ТЕАТЪР, 8 ГОДИШНО МОМИЧЕНЦЕ, КОЕТО СЕ ВРЪЩАЛО ОТ КУРС ПО БАЛЕТ, МЛАДОЖЕНЦИ КОИТО СЕ СНИМАЛИ ЗА СПОМЕН ОТ СВАТБАТА, ЦЯЛО СЕМЕЙСТВО БАЩА МАЙКА ДЪЩЕРЯ И СИН, ВИДЕН ХИРУРГ, УЧИТЕЛ ПО РИСУВАНЕ, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, НОБЕЛОВА НОСИТЕЛКА ПО ЛИТЕРАТУРА, СВЕТОВЕН ОПЕРЕН ТЕНОР, МЕСТНИЯ ДУХОВНИК, съобщават местните власти.

    06:58 17.10.2026

  • 10 Шопо

    2 0 Отговор
    Тихомир Шумов току що откри че на война умират хора.

    06:59 17.10.2026

  • 11 НАТО

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    То, и без това няма.

    07:08 17.10.2026

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