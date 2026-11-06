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Тревога край Херсон: Русия струпа над 1000 военни на левия бряг на Днепър
  Тема: Украйна

Тревога край Херсон: Русия струпа над 1000 военни на левия бряг на Днепър

6 Ноември, 2026 13:09 721 29

  • войната в украйна-
  • херсон-
  • олешки-
  • руска армия-
  • хуманитарна мисия

Според 34-та бригада руски сили са доставили и боеприпаси в болницата в Олешки по време на хуманитарна мисия

Тревога край Херсон: Русия струпа над 1000 военни на левия бряг на Днепър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е прехвърлила над 1000 военни на окупираната част от левия бряг на Херсонска област по време на режим на прекратяване на огъня, въведен за хуманитарна мисия в Олешки. Заедно с личния състав руските сили са доставили оборудване и боеприпаси в местната болница, съобщи проектът „Крим.Реалии“, позовавайки се на 34-та отделна бригада морска пехота на Военноморските сили на Украйна.

В края на октомври в района е действал режим на тишина в продължение на няколко дни. Той е бил свързан с хуманитарна операция, при която няколкостотин души, останали блокирани в полуразрушените Олешки, са успели да достигнат територия, контролирана от украинското правителство.

Руските сили са се приближили с 20 километра

Според Ярослав Мороз, началник на отделението за безпилотни системи в 34-та бригада, руските подразделения са използвали периода, за да натрупат сили на позиции, от които украинските военни са ги изтласквали в продължение на шест месеца. Така руската армия фактически се е приближила с около 20 километра до линията на съприкосновение.

Преди прекратяването на огъня украинските сили са разширили зоната си на поражение, оттласнали са руски подразделения и са прекъснали техни логистични маршрути. Украинските военни не изключват Русия да се подготвя за настъпление към Херсон, но заявяват, че са готови да противодействат.

До момента не са регистрирани масирани руски щурмове. По думите на Мороз става дума за единични придвижвания, като военните са пристигали с автомобили. Украинските сили са проследявали и изтеглянето на част от превозните средства след прехвърлянето на личния състав.

„Масирани щурмови действия в момента няма. Но ние сме готови за тях“, каза Ярослав Мороз.

Той твърди още, че единичните придвижвания са били пресечени, а руският личен състав е бил унищожен. Информацията за тези действия е представена от украинската страна и не е независимо потвърдена.

Боеприпаси в болницата в Олешки

Според Мороз руските военни са внесли значително количество оборудване и боеприпаси в болницата в Олешки, разчитайки, че сградата няма да бъде атакувана, тъй като в нея се лекуват местни жители. Твърдението е част от информацията, предоставена от 34-та бригада.

Бригадата отбранява Херсон, държи позиции на левия бряг на Херсонска област и контролира островни участъци по течението на Днепър. От украинска страна засега не се съобщава за масирана руска атака в района, но се посочва, че натрупването на сили създава риск от нови опити за настъпление.

Източници: unian.net, radiosvoboda.org


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    6 3 Отговор
    Е , къде ако не на Левият бряг ?

    13:13 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 666

    7 4 Отговор
    Каква тревога като вчера укровермахта настъпваше в няколко направления.Това четохме

    13:13 06.11.2026

  • 4 Антирашист 5031

    3 11 Отговор
    Нова ялта с новия рашидтки хитлер не може да има !

    13:13 06.11.2026

  • 5 Няма никаква тревога за хората

    12 4 Отговор
    в Херсон, очакват руснаците с нетърпение.

    13:14 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Предложение

    8 2 Отговор
    Пратете им Тагарев да ги респектира.

    13:16 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    5 11 Отговор
    И какво, като са ги струпали там?!? Украинците такива дори не ги копаят, а ги оставят така струпани по полетата.

    Коментиран от #27

    13:20 06.11.2026

  • 16 Пичи ,

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Кои врагове , "братьята" ли , бе ?

    13:22 06.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 смешник

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    При последната размяна на тела на убити войници в Беларусия бяха разменени 252 украински трупа срещу 25 руски тоест 10 към 1. При 1000 убити руснаци значи заминават 10000 украинци и то до обяд

    13:26 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 стоян георгиев

    2 6 Отговор
    Ще бъдат избити до крак.района се прострелва от украинската артилерия и от украинските дронове.да.влезеш.в тази зона е равносилно на самоубийство.

    13:27 06.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Браво бре

    2 2 Отговор
    как така тоя път и украинската информация не била независимо потвърдена,да не сте се объркали нещо

    13:31 06.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

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