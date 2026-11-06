Тревога край Херсон: Русия струпа над 1000 военни на левия бряг на Днепър

Русия е прехвърлила над 1000 военни на окупираната част от левия бряг на Херсонска област по време на режим на прекратяване на огъня, въведен за хуманитарна мисия в Олешки. Заедно с личния състав руските сили са доставили оборудване и боеприпаси в местната болница, съобщи проектът „Крим.Реалии“, позовавайки се на 34-та отделна бригада морска пехота на Военноморските сили на Украйна.

В края на октомври в района е действал режим на тишина в продължение на няколко дни. Той е бил свързан с хуманитарна операция, при която няколкостотин души, останали блокирани в полуразрушените Олешки, са успели да достигнат територия, контролирана от украинското правителство.

Руските сили са се приближили с 20 километра

Според Ярослав Мороз, началник на отделението за безпилотни системи в 34-та бригада, руските подразделения са използвали периода, за да натрупат сили на позиции, от които украинските военни са ги изтласквали в продължение на шест месеца. Така руската армия фактически се е приближила с около 20 километра до линията на съприкосновение.

Преди прекратяването на огъня украинските сили са разширили зоната си на поражение, оттласнали са руски подразделения и са прекъснали техни логистични маршрути. Украинските военни не изключват Русия да се подготвя за настъпление към Херсон, но заявяват, че са готови да противодействат.

До момента не са регистрирани масирани руски щурмове. По думите на Мороз става дума за единични придвижвания, като военните са пристигали с автомобили. Украинските сили са проследявали и изтеглянето на част от превозните средства след прехвърлянето на личния състав.

„Масирани щурмови действия в момента няма. Но ние сме готови за тях“, каза Ярослав Мороз.

Той твърди още, че единичните придвижвания са били пресечени, а руският личен състав е бил унищожен. Информацията за тези действия е представена от украинската страна и не е независимо потвърдена.

Боеприпаси в болницата в Олешки

Според Мороз руските военни са внесли значително количество оборудване и боеприпаси в болницата в Олешки, разчитайки, че сградата няма да бъде атакувана, тъй като в нея се лекуват местни жители. Твърдението е част от информацията, предоставена от 34-та бригада.

Бригадата отбранява Херсон, държи позиции на левия бряг на Херсонска област и контролира островни участъци по течението на Днепър. От украинска страна засега не се съобщава за масирана руска атака в района, но се посочва, че натрупването на сили създава риск от нови опити за настъпление.

Източници: unian.net, radiosvoboda.org