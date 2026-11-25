Украинските сили се стремят да оставят разрушени населени места при отстъплението си, заяви посланикът по особени поръчения на руското Министерство на външните работи Родион Мирошник в разговор с ТАСС. По думите му целта е да бъдат унищожени инфраструктурата, предприятията и местата за живот на цивилното население.

„Посланието на Киев е да създаде на освобождаваните територии просто отсъствие на живот – да няма къде да се живее, да няма кой да живее и всичко, което е съществувало там, да бъде унищожено“, каза Мирошник. Той твърди, че такава стратегия се прилага в Донецката и Луганската народна република, както и в Харковска и Запорожка област.

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Твърдения за натиск върху местните жители

Според руския дипломат планомерното разрушаване започва около половин година преди населеното място да премине под руски контрол. Като част от този подход той посочи унищожаването на предприятия и инфраструктура, принудителната евакуация на жители и други форми на натиск.

Мирошник заяви още, че хората, които отказват да бъдат евакуирани в Украйна, се оказват в особена опасност. По думите му дронове преследват цивилни, а се унищожават системи за водоснабдяване, снабдяването с храни и местата, в които хората се укриват от бойните действия.

„Цивилното лице не може да бъде цел. Киев целенасочено създава невыносимы условия за живот, за да не оцелее този човек“, каза руският представител. Той определи описаните действия като нарушение на международното хуманитарно право.

Посочени са и данни за жертви

В отделно изявление Мирошник съобщи, че за периода от 16 до 22 ноември при украински удари са загинали 65 цивилни жители на Русия, сред които едно дете. По думите му ранените са над 200, включително 21 непълнолетни.

На 24 ноември дипломатът заяви също, че украински удари са повредили енергийни обекти в Белгородска, Курска и Херсонска област, както и в Донецката народна република.

Източници: tass.ru, m24.ru, news.rambler.ru