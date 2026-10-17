Протестиращи нахлуха в кметството на Марсилия ВИДЕО

Няколко десетки протестиращи са нахлули за кратко във фоайето на кметството в Марсилия по време на националните демонстрации във Франция. Те са разбили входната врата, като са използвали заграждения и ритници, и са скандирали: „Това е революция, превземаме Бастилията!“

При проникването е бил съборен бюст на Мариан, а в сградата са повредени мебели и телевизионен екран. След инцидента кметът на Марсилия Беноа Паян е заявил, че е получил уверение от президента Еманюел Макрон за изпращане на полицейски подкрепления в града.

Заместник-кметът Янник Оанесян определи участниците като „вандали“, които според него предават хората, протестиращи за по-достоен живот, и насърчават авторитаризма и разделението.

Протести и в други градове

Демонстрациите са обхванали няколко големи френски града. В Париж полицията е разпръснала протестиращи, насочили се към Елисейския дворец. В Лил демонстранти са проникнали в кметството и са счупили стъклени врати, а в центъра на града са избухнали сблъсъци с полицията.

По данни на парижката полицейска префектура 133 души са били задържани в столицата. Повечето задържания са свързани с подозрения за подготовка на насилствени действия, повреждане на имущество или нападения срещу представители на властта.

Как започна движението

Протестите на френските ученици започнаха на 21 септември от лицей „Сен-Екзюпери“, а впоследствие се разпространиха в цялата страна. Участниците настояват за повече преподаватели, психолози и социални работници в училищата.

В демонстрациите се включват не само ученици, но и студенти, синдикалисти и други групи, недоволни от поскъпването на живота. В Марсилия протестът е прераснал в щурм на кметството, докато властите в Париж и Лил съобщават за задържания, щети и сблъсъци.

Източници: rbc.ru, apnews.com, leparisien.fr