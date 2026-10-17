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Протестиращи нахлуха в кметството на Марсилия ВИДЕО

Протестиращи нахлуха в кметството на Марсилия ВИДЕО

17 Октомври, 2026 18:29, обновена 17 Октомври, 2026 18:31 819 14

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  • ученически протести-
  • сблъсъци с полицията

Демонстрантите са разбили входната врата и са повредили имущество в сградата. Протести и сблъсъци са регистрирани и в Париж и Лил

Протестиращи нахлуха в кметството на Марсилия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко десетки протестиращи са нахлули за кратко във фоайето на кметството в Марсилия по време на националните демонстрации във Франция. Те са разбили входната врата, като са използвали заграждения и ритници, и са скандирали: „Това е революция, превземаме Бастилията!“

При проникването е бил съборен бюст на Мариан, а в сградата са повредени мебели и телевизионен екран. След инцидента кметът на Марсилия Беноа Паян е заявил, че е получил уверение от президента Еманюел Макрон за изпращане на полицейски подкрепления в града.

Заместник-кметът Янник Оанесян определи участниците като „вандали“, които според него предават хората, протестиращи за по-достоен живот, и насърчават авторитаризма и разделението.

Протести и в други градове

Демонстрациите са обхванали няколко големи френски града. В Париж полицията е разпръснала протестиращи, насочили се към Елисейския дворец. В Лил демонстранти са проникнали в кметството и са счупили стъклени врати, а в центъра на града са избухнали сблъсъци с полицията.

По данни на парижката полицейска префектура 133 души са били задържани в столицата. Повечето задържания са свързани с подозрения за подготовка на насилствени действия, повреждане на имущество или нападения срещу представители на властта.

Как започна движението

Протестите на френските ученици започнаха на 21 септември от лицей „Сен-Екзюпери“, а впоследствие се разпространиха в цялата страна. Участниците настояват за повече преподаватели, психолози и социални работници в училищата.

В демонстрациите се включват не само ученици, но и студенти, синдикалисти и други групи, недоволни от поскъпването на живота. В Марсилия протестът е прераснал в щурм на кметството, докато властите в Париж и Лил съобщават за задържания, щети и сблъсъци.

Източници: rbc.ru, apnews.com, leparisien.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Франция е обхваната от гражданска

    25 0 Отговор
    Война , но упорито се представя като протести но не са протести

    18:33 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    25 1 Отговор
    Трил, не трил, това е началото на края за Урсулианците!!!

    Коментиран от #7, #8

    18:34 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Това е много хубаво!

    17 1 Отговор
    Сега просто трябва да извадят гилотината и да започнат работа!👍👍👍

    18:39 17.10.2026

  • 7 Край

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Кочината ще превземе Мала Токмачка и ще възстанови СССР.😅😅😅

    18:42 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Въпрос

    11 0 Отговор
    А в Бг кога протести срещу скъпотията

    18:48 17.10.2026

  • 11 Тик-Ток

    7 1 Отговор
    Бизнеса с въжета и гилотини ще процъфтява в Европа,вече съм инвестирал няколко милиона в акции на производители на въжета и гилотини

    18:50 17.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 67667565

    0 0 Отговор
    само така , заслужават си !

    19:06 17.10.2026

  • 14 МИКРОН СИ ПИЙ

    0 0 Отговор
    УИСКИТО И ЧАКА КЪТ ЗЕЛЕНИТЕ ЖИЛЕТКИ ТИЯ ДА ИМ ПИСНЕ ОТ ТУЙ ЧЕ НИЩО ПОЙЧЕ ОТ ТУЙ НЕ МОГАТ ДА НАПРВЯТ....ПРОСТО НЕ СА ВЪОРЪЖЕНИ....

    19:20 17.10.2026

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