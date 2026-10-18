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Двама загинаха, след като автомобил навлезе на футболно игрище в САЩ

Двама загинаха, след като автомобил навлезе на футболно игрище в САЩ

18 Октомври, 2026 05:15, обновена 18 Октомври, 2026 05:29 778 1

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  • загинали

6-годишно момче и 35-годишен мъж са сред жертвите в Уичита. Други 11 души са откарани в болници

Двама загинаха, след като автомобил навлезе на футболно игрище в САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали, след като автомобил е навлязъл на футболно игрище по време на младежки мач в спортния комплекс „Страйкър“ в Уичита, щата Канзас. Сред жертвите са 6-годишно момче и 35-годишен мъж. Други 11 души са откарани в болници с травматични наранявания, съобщи полицията в Уичита. Още един човек е потърсил медицинска помощ за нетравматично състояние.

Сигналите за инцидента са подадени около 15:25 часа местно време в събота, 17 октомври. По данни на полицията превозното средство е било пикап и е преминало през зоната на игрищата, където е имало младежки футболен мач. Полицията не е съобщила как автомобилът е попаднал на терена или с каква скорост се е движел.

Шофьорката е задържана

Шофьорката е 34-годишна жена от Гарден Сити, Канзас, и е задържана, съобщи Асошиейтед прес. В автомобила са пътували и две непълнолетни момичета. Към момента няма обявени данни за повдигнати обвинения. Причините за навлизането на превозното средство на игрището, както и обстоятелствата около инцидента, се изясняват.

„Това е трагедия“, заяви капитанът от полицията в Уичита Арън Моузес.

Полицията посочи, че няма допълнителна опасност за обществото от задържаната шофьорка. Имената на загиналите и пострадалите не са съобщени. Разследването продължава, като властите работят по уведомяването на близките на жертвите.

Спортният комплекс е затворен

Всички събития в спортния комплекс „Страйкър“ са отменени до второ нареждане. Властите призоваха гражданите да избягват района, за да не пречат на работата на разследващите и спешните екипи. На съседно игрище по същото време се е провеждал турнир по флагфутбол, чиито срещи също са били прекратени.

Източници: apnews.com, kwch.com, reuters.com


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