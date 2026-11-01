Тръмп провежда на живо "отменените" си митинги в Канзас и Айова

Доналд Тръмп възстанови планираните си предизборни митинги в Канзас и Айова, след като първоначално реши да ги замени с телефонни включвания. Двете прояви са насрочени за неделя, съобщава CNN.

Промяната дойде по-малко от 24 часа след като екипът на президента отмени събитията. Тръмп пътува до Южна Каролина за 25-ия си митинг в подкрепа на републикански кандидати през месеца, а след това се очакваше да приключи обиколката си с прояви в Канзас и Айова.

Митингите първо бяха заменени с телефонни включвания

Според CNN първоначалното решение е било митингът в Канзас да бъде заменен с телефонно участие. Няколко часа по-късно по същия начин е била отменена и проявата в Айова.

Тръмп е обяснил пред журналисти, че не смята, че трябва да пътува до Канзас, защото сенаторът Роджър Маршал се представя „много добре“. Телефонните прояви са били приети с облекчение от част от политическите организатори на място, тъй като обикновено са по-сценарни и позволяват по-строг контрол върху посланията.

По-късно служители са обяснили промените с пренареждане на графика, което да даде повече време на Тръмп за виртуални събития. Хора, запознати със случая, обаче са представили пред CNN друга версия за причините.

Президентът настоял проявите да бъдат върнати

След като решението за отменянето на митингите е получило публичност, Тръмп се е раздразнил от медийните публикации за последните му прояви. При завръщането си от Южна Каролина той е реагирал остро на журналистически въпрос дали промяната е свързана със здравословното му състояние или с умора от продължителните пътувания.

В Белия дом Тръмп е заявил, че е получил обаждания от приятели в Айова и Канзас, които са го помолили да преразгледа решението. „Не чувствам, че трябва да отида в Канзас“, е казал той по-рано, говорейки за кампанията на Маршал.

Според хора, запознати със случая, президентът е настоял митингите да бъдат възстановени. Това е принудило служители, които вече са били премахнали събитията от календара, спешно да ги върнат.

Тръмп е говорил и за гласа си, който по думите му работи на „около 49,2 процента“. Въпреки това последната версия на графика му включва присъствени прояви в двата щата, важни за усилията на Републиканската партия да запази позициите си на междинните избори.

Източници: cnn.com