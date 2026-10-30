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Предизборно! Доналд Тръмп върна в графика си митингите в Айова и Канзас

Предизборно! Доналд Тръмп върна в графика си митингите в Айова и Канзас

30 Октомври, 2026 19:41 419 1

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Президентът на САЩ първоначално отмени проявите, но ще ги проведе последователно в неделя, два дни преди междинните избори за Конгреса

Предизборно! Доналд Тръмп върна в графика си митингите в Айова и Канзас - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп върна в графика си отменените предизборни митинги в Айова и Канзас, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс. Проявите ще се проведат последователно в неделя, 1 ноември, само два дни преди междинните избори за Конгреса на САЩ.

„Митингите отново са в графика! Президентът Тръмп обича своите поддръжници и освен близо 20 предизборни прояви с конферентна връзка в неделя той ще проведе последователно митинги в Канзас и Айова“, заяви представителят на Белия дом.

Промяна след отменени присъствени прояви

Първоначално Тръмп отмени планираните си посещения в двата щата и трябваше да се включи в предизборни събития дистанционно. Решението беше обяснено с необходимостта графикът му да бъде съобразен с наскоро добавените срещи с избиратели чрез конферентна връзка.

Промяната дойде, след като на 29 октомври Тръмп заяви пред журналисти, че не смята за необходимо да посещава Канзас. В щата републиканският сенатор Роджър Маршал е изправен пред неочаквано оспорвана надпревара с кандидата на демократите Адам Хамилтън.

„Той се справя много добре. Очаква ни силна изборна вечер във вторник“, заяви Тръмп, коментирайки Маршал.

Митингът в Канзас е насочен към мобилизирането на подкрепа за Маршал преди вота на 3 ноември. Паралелно с това Тръмп ще проведе и проява в Айова, където също се разпределят важни позиции в Конгреса.

Тръмп продължава предизборната обиколка

На 30 октомври президентът ще участва в предизборна проява във Флорида. Щатът беше спечелен убедително от Тръмп на президентските избори през 2024 г., но при настоящото предварително гласуване предимство засега имат демократите.

Проявата във Флорида е поредното посещение на Тръмп в щат, в който прогнозите обичайно сочат победа на републиканците. По-рано тази седмица той участва в предизборни събития в Мисисипи и Южна Каролина.

В неделя Тръмп ще съчетае присъствените митинги в Канзас и Айова с близо 20 дистанционни прояви чрез конферентна връзка. Така президентът ще се опита да мобилизира републиканските избиратели непосредствено преди междинните избори за Конгреса.

Източници: bta.bg, uk.marketscreener.com


САЩ
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