Тръмп отмени митингите си в Айова и Канзас

Доналд Тръмп отмени планираните си предизборни митинги в Айова и Канзас дни преди междинните избори в САЩ. Вместо да пътува до двата щата, американският президент ще участва в серия от телефонни и виртуални прояви в подкрепа на републикански кандидати в цялата страна.

Републиканският национален комитет потвърди, че митингът в Салина, Канзас, насрочен за събота, 31 октомври, и проявата в Дъбюк, Айова, планирана за неделя, 1 ноември, няма да се състоят в първоначалния им формат.

Тръмп ще говори с избиратели от разстояние

Белият дом съобщи, че Тръмп ще продължи да се свързва с избиратели в цялата страна чрез повече от 20 телемитинга преди изборния ден. Групата MAGA Inc., която подкрепя политическата му дейност, обяви отделно, че подготвя прояви в най-малко 19 щата, сред които Айова и Канзас.

„Президентът Тръмп ще продължи да се свързва директно с американците в цялата страна чрез повече от 20 телемитинга преди изборния ден“, заяви представител на Белия дом, цитиран от „Вашингтон пост“. Според изявлението този формат ще му позволи да достигне до повече избиратели за по-кратко време.

Тръмп заяви пред журналисти, че не е необходимо да пътува до Канзас, тъй като сенаторът републиканец Роджър Маршал „се справя много добре“. Маршал се изправя срещу демократа Адам Хамилтън в надпревара, която привлече значително внимание заради важността си за контрола над Сената.

Изборите са на 3 ноември

В Айова Тръмп трябваше да подкрепи републикански кандидати в няколко конкурентни състезания за Сената, губернаторския пост и Камарата на представителите. Проявата в Дъбюк беше планирана като част от финалната мобилизация на републиканските избиратели преди гласуването.

Според „Ройтерс“ от 1 октомври Тръмп е провел 25 митинга в 19 щата. Кампанията му през последния месец беше насочена към активизиране на републиканската база в заключителните дни преди междинните избори на 3 ноември.

Тръмп все още планира лично участие в предизборна проява във Флорида в петък, 30 октомври. След това основната част от ангажиментите му ще бъде проведена дистанционно, което ще му позволи да подкрепи кандидати в няколко щата в рамките на един ден.

Източници: apnews.com, investing.com, washingtonpost.com