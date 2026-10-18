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Един загинал при стрелба в метрото на Манхатън

Един загинал при стрелба в метрото на Манхатън

18 Октомври, 2026 09:45, обновена 18 Октомври, 2026 09:47 613 6

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  • нйпд

Мъж е бил прострелян в гърдите след спор на станция в Мидтаун. Полицията издирва заподозрян, който е избягал пеша

Един загинал при стрелба в метрото на Манхатън - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един мъж е загинал при стрелба на метростанция в Мидтаун, Манхатън, след спор между няколко души. Изстрелите са произведени около 12:20 часа местно време на станцията при Седмо авеню и 53-та улица, съобщи полицията в Ню Йорк.

Пострадалият е бил открит с огнестрелна рана в гърдите. Спешните екипи са го откарали в болница „Белвю“, където той е починал. Властите не са оповестили името му, докато близките не бъдат уведомени.

Спорът е продължил във влак

Според полицията конфликтът е започнал на перона и е включвал двама или трима мъже. Спорът е продължил във влак, който е спрял на станцията, а след това отново се е прехвърлил на перона. Все още не е изяснено дали изстрелите са произведени във влака или извън него.

Полицията издирва заподозрян, който е избягал пеша. Той е описан като мъж с черна маска, черна жилетка, червен спортен екип, черно-бели обувки и раница. Оръжие не е намерено на местопрестъплението, а до последно съобщение няма извършен арест.

„Изведнъж чух изстрел, след което всички започнаха да бягат. После вероятно имаше още поне три изстрела“, разказва пред CBS New York свидетелка, която била във влака заедно с дъщеря си.

Промени в движението на влаковете

Заради полицейската операция влаковете C, D и E са пропускали станцията в двете посоки. Влаковете E са били пренасочвани по трасето на линия F между „Уест Форти“ и „Вашингтон Скуеър“ и станция „Рокфелер център“. Регистрирани са били закъснения и по линиите A, C, D, E и F.

Транспортните власти координират действията си с полицията и извличат записи от камерите на перона и във вагоните. Разследването продължава.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, amny.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    В САЩ е пълно със смотаняци, които не могат да стрелят точно!!!

    09:49 18.10.2026

  • 3 ...???

    0 0 Отговор
    Сравнено по население и територия България надмина САЩ по убийства. Оня ден имаше убит 83 годишен при Метрото, иначе всеки ден има убийства на малката ни територия.

    09:50 18.10.2026

  • 4 Гост

    2 0 Отговор
    Това не е новина! Новина ще бъде ако днес няма загинали при стрелба в САЩ! Но това едва ли ще стане тъй като стрелбата срещу хора там е национален спорт.

    Коментиран от #5

    09:51 18.10.2026

  • 5 ...???

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    И пак не толкова много, както стана у нас! Като имаш предвид, че там оръжието се продава много по свободно, голяма страна половин континент с над триста милиона население от всички раси и етно групи. Почти всички тия убийства се разкриват и завършват със смъртни присъди. Сравни го с това което се случва тука и ще се обедини, къде е по зле.

    09:55 18.10.2026

  • 6 Жителите на жк изток

    0 0 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ..

    10:27 18.10.2026