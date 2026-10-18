Един загинал при стрелба в метрото на Манхатън

Един мъж е загинал при стрелба на метростанция в Мидтаун, Манхатън, след спор между няколко души. Изстрелите са произведени около 12:20 часа местно време на станцията при Седмо авеню и 53-та улица, съобщи полицията в Ню Йорк.

Пострадалият е бил открит с огнестрелна рана в гърдите. Спешните екипи са го откарали в болница „Белвю“, където той е починал. Властите не са оповестили името му, докато близките не бъдат уведомени.

Спорът е продължил във влак

Според полицията конфликтът е започнал на перона и е включвал двама или трима мъже. Спорът е продължил във влак, който е спрял на станцията, а след това отново се е прехвърлил на перона. Все още не е изяснено дали изстрелите са произведени във влака или извън него.

Полицията издирва заподозрян, който е избягал пеша. Той е описан като мъж с черна маска, черна жилетка, червен спортен екип, черно-бели обувки и раница. Оръжие не е намерено на местопрестъплението, а до последно съобщение няма извършен арест.

„Изведнъж чух изстрел, след което всички започнаха да бягат. После вероятно имаше още поне три изстрела“, разказва пред CBS New York свидетелка, която била във влака заедно с дъщеря си.

Промени в движението на влаковете

Заради полицейската операция влаковете C, D и E са пропускали станцията в двете посоки. Влаковете E са били пренасочвани по трасето на линия F между „Уест Форти“ и „Вашингтон Скуеър“ и станция „Рокфелер център“. Регистрирани са били закъснения и по линиите A, C, D, E и F.

Транспортните власти координират действията си с полицията и извличат записи от камерите на перона и във вагоните. Разследването продължава.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, amny.com