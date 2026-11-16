13-годишна нюйоркчанка се събра с котката си след срутването

Докато спасителите в Бруклин разчистват последиците от срутване, отнело живота на осем души, 13-годишната Зариа Колман получи неочаквана добра новина: котката ѝ Айзък е открита жива и вече е отново при семейството си.

Айзък е бил намерен в неделя, 15 ноември, четири дни след трагедията в района Флатбуш. Работници чули тихо мяукане от шкаф под кухненската мивка в апартамента на Колман. Семейството не е имало право да влиза в жилището, след като при срутването на съседната сграда стената на дома им е била разрушена.

Зариа чакала отвън, докато спасителите изнасят котката в клетка. Според Асошиейтед прес Айзък е прекарал четири дни без храна и вода, преди да бъде откаран във ветеринарната клиника на организацията Flatbush Cats за преглед. Службата на кмета на Ню Йорк за защита на животните, градският Департамент по сградите и Flatbush Cats са участвали в операцията.

„Знаех, че ще го намерят“

Зариа привлече общественото внимание в петък, когато през сълзи призова спасителите да потърсят котката ѝ. „Наистина се надявам да дойдат и да вземат котката ни. Той се крие от тях и мисля, че е уплашен“, каза тя тогава.

След спасението момичето заяви, че не е изгубила надежда. „Вярвах, че ще намерят Айзък. Знаех, че ще го намерят“, казала Зариа пред Ню Йорк таймс.

Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани също съобщи за щастливия край и благодари на градските служби и доброволците. „Айзък вече получава необходимите ветеринарни грижи. Благодарни сме на всички, които помогнаха да ги съберат отново“, каза Мамдани.

Трагедията в Бруклин

Срутването стана на 11 ноември и доведе до смъртта на осем души и до раняването на още 18, сред които четирима пожарникари. Съседни сгради бяха евакуирани, след като конструкциите им бяха повредени.

Причините за инцидента се разследват. Според Асошиейтед прес градските власти са започнали проверки на повече от 160 обекта, свързани с шест дружества, имащи отношение към строителната площадка до срутилата се сграда. Разследването трябва да установи дали нарушения или пропуски при строителните дейности са допринесли за трагедията.

На този фон спасяването на Айзък се превърна в рядък момент на облекчение за семейство, което загуби дома си и преживя една от най-тежките трагедии в Ню Йорк през последните дни.

Източници: apnews.com, nbcnewyork.com