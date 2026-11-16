Новини
Свят »
13-годишна нюйоркчанка се събра с котката си след срутването

13-годишна нюйоркчанка се събра с котката си след срутването

16 Ноември, 2026 10:49 356 0

  • бруклин-
  • спасена котка-
  • срутване на сграда-
  • ню йорк-
  • зариа колман

Айзък е открит жив под кухненската мивка четири дни след трагедията в Бруклин. Котката е откарана за ветеринарен преглед

13-годишна нюйоркчанка се събра с котката си след срутването - 1
Снимка: clintonherald.com
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Докато спасителите в Бруклин разчистват последиците от срутване, отнело живота на осем души, 13-годишната Зариа Колман получи неочаквана добра новина: котката ѝ Айзък е открита жива и вече е отново при семейството си.

Айзък е бил намерен в неделя, 15 ноември, четири дни след трагедията в района Флатбуш. Работници чули тихо мяукане от шкаф под кухненската мивка в апартамента на Колман. Семейството не е имало право да влиза в жилището, след като при срутването на съседната сграда стената на дома им е била разрушена.

Зариа чакала отвън, докато спасителите изнасят котката в клетка. Според Асошиейтед прес Айзък е прекарал четири дни без храна и вода, преди да бъде откаран във ветеринарната клиника на организацията Flatbush Cats за преглед. Службата на кмета на Ню Йорк за защита на животните, градският Департамент по сградите и Flatbush Cats са участвали в операцията.

„Знаех, че ще го намерят“

Зариа привлече общественото внимание в петък, когато през сълзи призова спасителите да потърсят котката ѝ. „Наистина се надявам да дойдат и да вземат котката ни. Той се крие от тях и мисля, че е уплашен“, каза тя тогава.

След спасението момичето заяви, че не е изгубила надежда. „Вярвах, че ще намерят Айзък. Знаех, че ще го намерят“, казала Зариа пред Ню Йорк таймс.

Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани също съобщи за щастливия край и благодари на градските служби и доброволците. „Айзък вече получава необходимите ветеринарни грижи. Благодарни сме на всички, които помогнаха да ги съберат отново“, каза Мамдани.

Трагедията в Бруклин

Срутването стана на 11 ноември и доведе до смъртта на осем души и до раняването на още 18, сред които четирима пожарникари. Съседни сгради бяха евакуирани, след като конструкциите им бяха повредени.

Причините за инцидента се разследват. Според Асошиейтед прес градските власти са започнали проверки на повече от 160 обекта, свързани с шест дружества, имащи отношение към строителната площадка до срутилата се сграда. Разследването трябва да установи дали нарушения или пропуски при строителните дейности са допринесли за трагедията.

На този фон спасяването на Айзък се превърна в рядък момент на облекчение за семейство, което загуби дома си и преживя една от най-тежките трагедии в Ню Йорк през последните дни.

Източници: apnews.com, nbcnewyork.com


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ