Седем души бяха ранени при стрелба по време на парти в Mellwood Art Center в Луисвил, щата Кентъки. Сред пострадалите са двама тийнейджъри и петима възрастни, съобщи полицейското управление на Луисвил.

Сигналът е подаден около 22:40 часа в петък, 27 ноември, от района на 1800-ия блок на авеню Mellwood. Според полицията в сградата вероятно се е провеждало парти за рождения ден на тийнейджър, когато е възникнал конфликт и са били произведени изстрели.

И седемте ранени са откарани в болница. Полицията съобщи, че всички се очаква да оцелеят. Не са оповестени подробности за състоянието им, както и информация за задържан или установен заподозрян.

„Имаме нужда от помощта на обществеността“, заяви Матю Чодин, командир на звеното за разследване на стрелби без смъртен изход към полицейското управление в Луисвил. Той призова хората, които са били на събитието, разполагат с видеозаписи от мобилни телефони или са видели случилото се, да се свържат с разследващите.

Втора стрелба край арт центъра за малко повече от месец

Инцидентът е станал малко повече от месец след друга стрелба в близост до Mellwood Art Center, при която трима мъже са били приети в болница. Полицията не смята, че двата случая са свързани.

Разследването продължава. Към момента не са съобщавани данни за български граждани сред пострадалите.

Източници: wkyt.com, ksnblocal4.com