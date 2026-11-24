Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи Президентския медал на свободата на бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани. Церемонията ще се състои в Белия дом и ще бъде закрита за медиите, съобщи News.bg, позовавайки се на Fox News. Асошиейтед прес също потвърди, че Тръмп ще връчи на Джулиани най-високото гражданско отличие на САЩ.

82-годишният Джулиани ще бъде почетен за цялостния си принос към обществената служба. Отличието се присъжда на личности с изключителни заслуги към сигурността на САЩ, националните интереси, световния мир или значими обществени и частни начинания.

От кмет на Ню Йорк до близък съюзник на Тръмп

„За мен е чест и се чувствам смирен да получа Президентския медал на свободата от своята нация и от своя главнокомандващ, президента Доналд Дж. Тръмп“, заяви Джулиани.

Руди Джулиани беше кмет на Ню Йорк от 1994 до 2001 г. Той ръководеше града и след терористичните атаки от 11 септември 2001 г., което се превърна в един от най-разпознаваемите периоди в политическата му кариера.

Доналд Тръмп е определял Джулиани като „най-великия кмет в историята на Ню Йорк“ и „голям американски патриот“. Джулиани се присъедини към правния екип на Тръмп през 2018 г. и беше сред основните лица в опитите да бъдат оспорени резултатите от президентските избори през 2020 г.

Асошиейтед прес посочва, че съдилища са отхвърлили твърденията за изборни измами, разпространявани от Джулиани. Двама бивши служители на изборната администрация в Джорджия спечелиха срещу него дело за клевета, по което беше присъдена сума от 148 милиона долара. Впоследствие Джулиани беше санкциониран от съдилища и лишен от адвокатски права заради разпространяването на неверни твърдения за изборите през 2020 г.

Предстоящото отличие поставя Джулиани сред носителите на най-високата гражданска награда на САЩ. Точният час на церемонията в Белия дом не е обявен, а достъпът на медиите до събитието няма да бъде разрешен.

Източници: news.bg, apnews.com, foxnews.com