Трима души загинаха, а 39-годишна жена беше ранена при стрелба по време на празненство за бъдещо раждане в град Парма, щата Охайо. Полицията е получила сигнал за инцидента около 18:00 часа в събота в залата Pandora’s Magical Events Venue.

Загинали са 19-годишен мъж, 45-годишен мъж и 17-годишно момиче. Имената им не са съобщени. Ранената жена е простреляна в крака, като състоянието ѝ не застрашава живота ѝ, съобщава полицията.

По данни на разследващите 19-годишният мъж е бил един от стрелците и е баща на нероденото дете, за което е било организирано празненството. 45-годишният загинал е бил баща на бъдещата майка.

29-годишен мъж е задържан във връзка със стрелбата. Разследващите са иззели огнестрелните оръжия, използвани при инцидента. Полицията посочва, че нейни служители не са стреляли и няма ранени полицаи.

„Няма опасност за обществото“, заявява полицията.

Към момента не са съобщени имената на загиналите и задържаният не е идентифициран публично. Допълнителни данни за причините за стрелбата и евентуалните обвинения не са обявени.

Източници: cleveland19.com