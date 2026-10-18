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Специално полицейско звено е разположено в Париж заради безредиците

Специално полицейско звено е разположено в Париж заради безредиците

18 Октомври, 2026 19:31 840 8

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  • полиция-
  • задържани

В столицата отново са разграбвани магазини, съобщи BFMTV. Полицията е задържала 855 души в района на Париж

Специално полицейско звено е разположено в Париж заради безредиците - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Специализираното полицейско звено CRS 8 беше задействано в Париж след тежките безредици, избухнали в края на протестите срещу поскъпването на живота и състоянието на училищата. В столицата отново са започнали грабежи на магазини, съобщи BFMTV.

Полицията е използвала сълзотворен газ, водомети и мобилни части, за да разпръсне агресивни групи. В различни райони на Париж са били разбити витрини и са били разграбени търговски обекти, сред които супермаркети, аптеки, магазини за телефони, автокъщи и луксозни бутици.

Според френски медии са били разбити витрините на магазини на Kenzo, Salomon и Arc’teryx. Разграбен е и пощенски клон на улица „Папен“ в Трети район. Съобщава се за изнесени цигари, дрехи, бижута, слънчеви очила и други стоки.

855 задържани в района на Париж

Парижката полиция съобщи, че 855 души са били задържани в столичния район след сблъсъците и грабежите. Данните са част от общо най-малко 1800 задържания във Франция.

В Париж са били подпалени автомобили, камиони, строителна техника, велосипеди и контейнери. Пожари и разрушения са регистрирани около площад „Република“, булевардите и търговските улици на десния бряг.

Около 110 000 души са участвали в протестното шествие в Париж според министъра на вътрешните работи Лоран Нюнес. По думите му полицията е била изправена пред „масово пристигане на вандали и грабители“, които са действали на малки, разпръснати групи.

„Не сме подценили числеността на силите. Сблъскахме се с масово пристигане на вандали и грабители, които се разпръснаха и действаха на групи“, заяви Лоран Нюнес.

Щети по магазини и градска инфраструктура

Кметът на Париж Еманюел Грегоар заяви, че щетите по търговските обекти, обществените пространства и сградите са значителни. Общината е създала кризисно звено за работа с пострадалите търговци и за координация на възстановителните дейности.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че хората, които са извършвали разрушения и грабежи, ще бъдат преследвани и наказани. Разследванията и последващите производства ще определят отговорността на конкретните задържани лица.

Безредиците започнаха след протест, в който участваха стотици хиляди души в цяла Франция. По данни на властите основната част от демонстрациите е преминала мирно, но в Париж и други градове отделни групи са атакували полицейски сили, обществени сгради и магазини.

Източници: europe1.fr, apnews.com, lemonde.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    9 1 Отговор
    ЕС трябва да се разпадне ! Другото е тормоз за нас

    Коментиран от #8

    19:40 18.10.2026

  • 2 Костадинов

    5 0 Отговор
    Да депортират хулиганите по родните им страни и всичко ще си дойде на мястото.

    19:40 18.10.2026

  • 3 Буздуган

    6 0 Отговор
    Всички големи синдикати във Франция се обединиха за да избегнат гражданска война..! Бунтът на 5 - следващия месец е народ срещу власт..! Лошото е че власта не отстъпва и ще бъде изметена заедно с полиция и армия..!

    19:40 18.10.2026

  • 4 Дзъмбар

    9 0 Отговор
    В скоро и други държави в ЕС .Раздавате парите на хората на Зеления сопол.

    19:42 18.10.2026

  • 5 Пеперуд

    1 1 Отговор
    Тук не е мАсква ква ква.......аллакуАкбару

    19:49 18.10.2026

  • 6 ?????

    5 0 Отговор
    Де го чукаш, де се пука.
    А тва трябваше да е в Москва след санкциите според брюкселските лелки.

    19:59 18.10.2026

  • 7 Ддд

    3 0 Отговор
    Те защото са богати. От богатия е това. И в Италия, и там от богатия протестират. Скоро и в други държави от клуба на богатите

    20:05 18.10.2026

  • 8 На 9-ти септември, фабрика

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Избрахме добър момент за еврото..
    Иначе, Франция не е Албания.. скоро ще ги разгонят тези "студенти" по френска филология..

    20:06 18.10.2026

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