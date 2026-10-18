Специално полицейско звено е разположено в Париж заради безредиците

Специализираното полицейско звено CRS 8 беше задействано в Париж след тежките безредици, избухнали в края на протестите срещу поскъпването на живота и състоянието на училищата. В столицата отново са започнали грабежи на магазини, съобщи BFMTV.
Полицията е използвала сълзотворен газ, водомети и мобилни части, за да разпръсне агресивни групи. В различни райони на Париж са били разбити витрини и са били разграбени търговски обекти, сред които супермаркети, аптеки, магазини за телефони, автокъщи и луксозни бутици.
Според френски медии са били разбити витрините на магазини на Kenzo, Salomon и Arc’teryx. Разграбен е и пощенски клон на улица „Папен“ в Трети район. Съобщава се за изнесени цигари, дрехи, бижута, слънчеви очила и други стоки.
855 задържани в района на Париж
Парижката полиция съобщи, че 855 души са били задържани в столичния район след сблъсъците и грабежите. Данните са част от общо най-малко 1800 задържания във Франция.
В Париж са били подпалени автомобили, камиони, строителна техника, велосипеди и контейнери. Пожари и разрушения са регистрирани около площад „Република“, булевардите и търговските улици на десния бряг.
Около 110 000 души са участвали в протестното шествие в Париж според министъра на вътрешните работи Лоран Нюнес. По думите му полицията е била изправена пред „масово пристигане на вандали и грабители“, които са действали на малки, разпръснати групи.„Не сме подценили числеността на силите. Сблъскахме се с масово пристигане на вандали и грабители, които се разпръснаха и действаха на групи“, заяви Лоран Нюнес.
Щети по магазини и градска инфраструктура
Кметът на Париж Еманюел Грегоар заяви, че щетите по търговските обекти, обществените пространства и сградите са значителни. Общината е създала кризисно звено за работа с пострадалите търговци и за координация на възстановителните дейности.
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че хората, които са извършвали разрушения и грабежи, ще бъдат преследвани и наказани. Разследванията и последващите производства ще определят отговорността на конкретните задържани лица.
Безредиците започнаха след протест, в който участваха стотици хиляди души в цяла Франция. По данни на властите основната част от демонстрациите е преминала мирно, но в Париж и други градове отделни групи са атакували полицейски сили, обществени сгради и магазини.
Източници: europe1.fr, apnews.com, lemonde.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #8
19:40 18.10.2026
2 Костадинов
19:40 18.10.2026
3 Буздуган
19:40 18.10.2026
4 Дзъмбар
19:42 18.10.2026
5 Пеперуд
19:49 18.10.2026
6 ?????
А тва трябваше да е в Москва след санкциите според брюкселските лелки.
19:59 18.10.2026
7 Ддд
20:05 18.10.2026
8 На 9-ти септември, фабрика
До коментар #1 от "Помак":Избрахме добър момент за еврото..
Иначе, Франция не е Албания.. скоро ще ги разгонят тези "студенти" по френска филология..
20:06 18.10.2026