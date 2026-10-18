Специално полицейско звено е разположено в Париж заради безредиците

Специализираното полицейско звено CRS 8 беше задействано в Париж след тежките безредици, избухнали в края на протестите срещу поскъпването на живота и състоянието на училищата. В столицата отново са започнали грабежи на магазини, съобщи BFMTV.

Полицията е използвала сълзотворен газ, водомети и мобилни части, за да разпръсне агресивни групи. В различни райони на Париж са били разбити витрини и са били разграбени търговски обекти, сред които супермаркети, аптеки, магазини за телефони, автокъщи и луксозни бутици.

Според френски медии са били разбити витрините на магазини на Kenzo, Salomon и Arc’teryx. Разграбен е и пощенски клон на улица „Папен“ в Трети район. Съобщава се за изнесени цигари, дрехи, бижута, слънчеви очила и други стоки.

855 задържани в района на Париж

Парижката полиция съобщи, че 855 души са били задържани в столичния район след сблъсъците и грабежите. Данните са част от общо най-малко 1800 задържания във Франция.

В Париж са били подпалени автомобили, камиони, строителна техника, велосипеди и контейнери. Пожари и разрушения са регистрирани около площад „Република“, булевардите и търговските улици на десния бряг.

Около 110 000 души са участвали в протестното шествие в Париж според министъра на вътрешните работи Лоран Нюнес. По думите му полицията е била изправена пред „масово пристигане на вандали и грабители“, които са действали на малки, разпръснати групи.

Щети по магазини и градска инфраструктура

„Не сме подценили числеността на силите. Сблъскахме се с масово пристигане на вандали и грабители, които се разпръснаха и действаха на групи“, заяви Лоран Нюнес.

Кметът на Париж Еманюел Грегоар заяви, че щетите по търговските обекти, обществените пространства и сградите са значителни. Общината е създала кризисно звено за работа с пострадалите търговци и за координация на възстановителните дейности.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че хората, които са извършвали разрушения и грабежи, ще бъдат преследвани и наказани. Разследванията и последващите производства ще определят отговорността на конкретните задържани лица.

Безредиците започнаха след протест, в който участваха стотици хиляди души в цяла Франция. По данни на властите основната част от демонстрациите е преминала мирно, но в Париж и други градове отделни групи са атакували полицейски сили, обществени сгради и магазини.

Източници: europe1.fr, apnews.com, lemonde.fr