"Между 7000 и 8000 мародери плячкосвали Марсилия"

Между 7000 и 8000 мародери са действали в Марсилия по време на безредиците на 17 октомври, заяви префектът на департамента Буш-дю-Рон Жак Витковски.
Агенция Франс прес съобщи за мащабни грабежи, сблъсъци и нападения срещу търговски обекти в града. Според Витковски в центъра на Марсилия са били разграбени или повредени между 30 и 40 магазина, включително оръжейни магазини.„Изправени сме не пред демонстрация, а пред мародерства. Смятаме, че днес имаме между 7000 и 8000 мародери, а не демонстранти“, заяви Жак Витковски.
По думите на префекта до вечерта са били извършени между 20 и 30 задържания. Ранени са били 29 служители на силите на реда, двама от които са били хоспитализирани в сериозно състояние. Около 20 цивилни също са пострадали.
Проникване в кметството
Безредиците засегнаха и сградата на кметството. Няколко десетки протестиращи са проникнали за кратко във фоайето, след като са разбили входната врата. Бюстът на Мариана е бил съборен, а част от мебелите са били повредени. Полицията е изтласкала хората от сградата.
По-рано маскирани участници са атакували фасадата на общински полицейски участък, подпалвали са контейнери за отпадъци и са хвърляли димки. В края на деня групи от 500 до 1500 души все още са се движили из центъра на Марсилия.
Безредиците обхванаха цяла Франция
Сблъсъците и грабежите избухнаха в рамките на национални протести срещу поскъпването на живота и влошаването на обществените услуги. AFP съобщи за щети и разграбени магазини и в Париж, Ница, Нант, Бордо, Лимож, Лил, Тулуза и Страсбург.
На 18 октомври вътрешният министър Лоран Нюнес съобщи за 1800 задържани в цялата страна и за над 500 ранени полицаи, жандармеристи и пожарникари. В Лимож пожар унищожи голяма част от историческата сграда на кметството, а в други градове бяха повредени обществени сгради и търговски обекти.
Президентът Еманюел Макрон заяви, че участниците в вандалски прояви, нападения срещу административни сгради и грабежи ще бъдат преследвани и наказвани. Премиерът Себастиен Льокорню насрочи кризисно заседание на правителството, на което да бъдат обсъдени щетите, помощта за засегнатите магазини и наказателното преследване на извършителите.
Източници: afp.com, maritima.fr, boursorama.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #43
20:06 18.10.2026
2 Българите казват
20:06 18.10.2026
3 А50
20:06 18.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Макарончо
20:08 18.10.2026
6 Сталин
Коментиран от #23
20:08 18.10.2026
7 Точен
20:09 18.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Яшар
20:10 18.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И какво означава това
Просто Франция не съществува. Едни мигранти могат да я направят смешна бившата република.
Какво се учудваме след като Хитлер я прегази за една седмица
20:11 18.10.2026
12 Ъъъ
Аха...Когато държавата те ограбва и сваля и ризата от гърба, всичко е наред, но когато ти дойде до през глава и ти започнеш да правиш същото, вече си мародер....🤔
Коментиран от #20
20:11 18.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Как мародери
20:13 18.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Наркос
20:14 18.10.2026
19 Хихи
20:14 18.10.2026
20 Шефчето
До коментар #12 от "Ъъъ":От познат французин могат да ти гарантирам ,че във марсилия неможеш да видиш бял по улиците ти си прави изводите дали нормален французин ще тръгне да краде и да чупи магазините при положение ,че тези хора които имат малък бизнес нямат вина за инфлацията .
20:15 18.10.2026
21 Бай Иван
20:15 18.10.2026
22 1234
Коментиран от #30
20:15 18.10.2026
23 ...
До коментар #6 от "Сталин":те контролират полицията и държавата пък и нямат кеш в сейфовете
20:15 18.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тик-Ток
Коментиран от #42
20:16 18.10.2026
26 Цвете
Коментиран от #35
20:17 18.10.2026
27 Мародерите
20:18 18.10.2026
28 Франция е в гръцкия сценарий на куб!
20:18 18.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Оди у Русиа
До коментар #22 от "1234":На богато.Нс вторият ден украински дронове ти отнасят празната тиква.
Коментиран от #37
20:20 18.10.2026
31 Пенчо
20:21 18.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Здрасти
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":Каракочев!😄
20:22 18.10.2026
34 НОРМАЛНО Е ТОВА
20:24 18.10.2026
35 ЪХЪ
До коментар #26 от "Цвете":Бедняците на Франция.Нещо подобно на нашите копейки.Бързо ще ги укротят.
20:24 18.10.2026
36 Какво да правят хората?
20:24 18.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Франсетата !
Си Го Заслужават !
20:29 18.10.2026
39 А Макарончо е в Кииф да помага на Зельо
20:29 18.10.2026
40 браво браво добра статистика некадърни
между 20 и 30 задържания. Ранени са били 29 служители на силите на реда
20:30 18.10.2026
41 Еми хубуу
20:30 18.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Нормално за евро режимите
До коментар #1 от "Робот":Режимът нарича справедливте простестиращи мародери.
20:32 18.10.2026
44 И в България така
20:32 18.10.2026
45 8097865657689
20:34 18.10.2026
46 Последния Софиянец
20:35 18.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Вимето на народа
20:58 18.10.2026