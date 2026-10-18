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Между 7000 и 8000 мародери плячкосвали Марсилия

Между 7000 и 8000 мародери плячкосвали Марсилия

18 Октомври, 2026 20:00 1 374 48

  • марсилия-
  • безредици във франция-
  • мародерство-
  • жак витковски-
  • протести във франция

В града са разграбени или повредени десетки магазини

Между 7000 и 8000 мародери плячкосвали Марсилия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Между 7000 и 8000 мародери са действали в Марсилия по време на безредиците на 17 октомври, заяви префектът на департамента Буш-дю-Рон Жак Витковски.

Агенция Франс прес съобщи за мащабни грабежи, сблъсъци и нападения срещу търговски обекти в града. Според Витковски в центъра на Марсилия са били разграбени или повредени между 30 и 40 магазина, включително оръжейни магазини.

„Изправени сме не пред демонстрация, а пред мародерства. Смятаме, че днес имаме между 7000 и 8000 мародери, а не демонстранти“, заяви Жак Витковски.

По думите на префекта до вечерта са били извършени между 20 и 30 задържания. Ранени са били 29 служители на силите на реда, двама от които са били хоспитализирани в сериозно състояние. Около 20 цивилни също са пострадали.

Проникване в кметството

Безредиците засегнаха и сградата на кметството. Няколко десетки протестиращи са проникнали за кратко във фоайето, след като са разбили входната врата. Бюстът на Мариана е бил съборен, а част от мебелите са били повредени. Полицията е изтласкала хората от сградата.

По-рано маскирани участници са атакували фасадата на общински полицейски участък, подпалвали са контейнери за отпадъци и са хвърляли димки. В края на деня групи от 500 до 1500 души все още са се движили из центъра на Марсилия.

Безредиците обхванаха цяла Франция

Сблъсъците и грабежите избухнаха в рамките на национални протести срещу поскъпването на живота и влошаването на обществените услуги. AFP съобщи за щети и разграбени магазини и в Париж, Ница, Нант, Бордо, Лимож, Лил, Тулуза и Страсбург.

На 18 октомври вътрешният министър Лоран Нюнес съобщи за 1800 задържани в цялата страна и за над 500 ранени полицаи, жандармеристи и пожарникари. В Лимож пожар унищожи голяма част от историческата сграда на кметството, а в други градове бяха повредени обществени сгради и търговски обекти.

Президентът Еманюел Макрон заяви, че участниците в вандалски прояви, нападения срещу административни сгради и грабежи ще бъдат преследвани и наказвани. Премиерът Себастиен Льокорню насрочи кризисно заседание на правителството, на което да бъдат обсъдени щетите, помощта за засегнатите магазини и наказателното преследване на извършителите.

Източници: afp.com, maritima.fr, boursorama.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    34 7 Отговор
    Това е начина иначе няма да бъдат чути..! Богатия започва да се осъзнава когато бедния го разплаче...! Такъв е живота..!

    Коментиран от #43

    20:06 18.10.2026

  • 2 Българите казват

    9 7 Отговор
    МУууууу, муууу, бееее, беееее.

    20:06 18.10.2026

  • 3 А50

    19 5 Отговор
    Много ученолюбиви били тез франсета

    20:06 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Макарончо

    33 3 Отговор
    вместо да налива милиарди в Украйна, нахрани протестиращите. 🍞🧀🌭🍖🍗🥩

    20:08 18.10.2026

  • 6 Сталин

    38 2 Отговор
    А защо няма ограбени и разбити банки

    Коментиран от #23

    20:08 18.10.2026

  • 7 Точен

    41 2 Отговор
    И това ли е цивилизованият свят, който осъждал "варварска" Русия? А причината за погромите е, че Европа не е Европа...

    20:09 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Яшар

    33 4 Отговор
    Не са мародери , не сте във война ...просто си взимат своето ,полагащото им се

    20:10 18.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И какво означава това

    29 2 Отговор
    Че Франция е много слаба във вътрешно политически партиен икономически и какъвто и да е позиционен еквивалент.
    Просто Франция не съществува. Едни мигранти могат да я направят смешна бившата република.
    Какво се учудваме след като Хитлер я прегази за една седмица

    20:11 18.10.2026

  • 12 Ъъъ

    28 4 Отговор
    "Между 7000 и 8000 мародери плячкосвали Марсилия"

    Аха...Когато държавата те ограбва и сваля и ризата от гърба, всичко е наред, но когато ти дойде до през глава и ти започнеш да правиш същото, вече си мародер....🤔

    Коментиран от #20

    20:11 18.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Как мародери

    25 2 Отговор
    Това са лекари, инжинери и физици от Африка и близкия изток.

    20:13 18.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Наркос

    18 1 Отговор
    Политически коректно е да се каже, че Франция разполага с 8 хиляди експерта по европейско кариерно развитие в условията на граждански безредици!

    20:14 18.10.2026

  • 19 Хихи

    21 1 Отговор
    а макарончо, през това време се гушка с фонлайнар и зеленият шмъркач...

    20:14 18.10.2026

  • 20 Шефчето

    21 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ъъъ":

    От познат французин могат да ти гарантирам ,че във марсилия неможеш да видиш бял по улиците ти си прави изводите дали нормален французин ще тръгне да краде и да чупи магазините при положение ,че тези хора които имат малък бизнес нямат вина за инфлацията .

    20:15 18.10.2026

  • 21 Бай Иван

    29 2 Отговор
    Европа е приключила ако не затвори границите веднага и не експулсира 50 милиона хлебарки!

    20:15 18.10.2026

  • 22 1234

    22 5 Отговор
    А Русия фалира ли? Русия кога ще се разпада? Соросите за какво мечтаха, а тя каква стана, съдбата ги финтира :-)!

    Коментиран от #30

    20:15 18.10.2026

  • 23 ...

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    те контролират полицията и държавата пък и нямат кеш в сейфовете

    20:15 18.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тик-Ток

    25 3 Отговор
    А в България Тиквата и Гроб ни плячкосват вече 15 години

    Коментиран от #42

    20:16 18.10.2026

  • 26 Цвете

    5 8 Отговор
    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СА С МАСКИ.ТОВА СА БАНДИТИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ. 💩🤡💩

    Коментиран от #35

    20:17 18.10.2026

  • 27 Мародерите

    16 3 Отговор
    са в Брюксел - облечени в дрехи чиято цена надхвърля стойността на парите получавани от работниците за цяла година! Май нещата ще се развият по-бързо от предвиденото...

    20:18 18.10.2026

  • 28 Франция е в гръцкия сценарий на куб!

    17 1 Отговор
    Макарончо нали щеше да воюва с Русия!? Къде е коалицията на желаещите или нямат бензин, газ и храна за да стигнат до Москва! Сметката ще е плащат балъците в еврозоната!!!!

    20:18 18.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Оди у Русиа

    2 10 Отговор

    До коментар #22 от "1234":

    На богато.Нс вторият ден украински дронове ти отнасят празната тиква.

    Коментиран от #37

    20:20 18.10.2026

  • 31 Пенчо

    10 0 Отговор
    Да кандидатства за столица на културата!

    20:21 18.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Здрасти

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    Каракочев!😄

    20:22 18.10.2026

  • 34 НОРМАЛНО Е ТОВА

    13 2 Отговор
    ГЛАДЪТ Е ПО СИЛЕН ОТ ТОКА. БУНТ НА ГЛАДНИТЕ СРЕЩУ СИТИТЕ.

    20:24 18.10.2026

  • 35 ЪХЪ

    4 10 Отговор

    До коментар #26 от "Цвете":

    Бедняците на Франция.Нещо подобно на нашите копейки.Бързо ще ги укротят.

    20:24 18.10.2026

  • 36 Какво да правят хората?

    13 2 Отговор
    Когато държавата за тях е мащеха и налива милиарди в У-крайна.

    20:24 18.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Франсетата !

    3 1 Отговор
    Може Би !

    Си Го Заслужават !

    20:29 18.10.2026

  • 39 А Макарончо е в Кииф да помага на Зельо

    8 1 Отговор
    Макарончо каза на Зелената въшка ,че ще му дава милиарди евро и оръжие до пълния разгром на Русия))

    20:29 18.10.2026

  • 40 браво браво добра статистика некадърни

    3 0 Отговор
    между 7000 и 8000 мародери на свобода
    между 20 и 30 задържания. Ранени са били 29 служители на силите на реда

    20:30 18.10.2026

  • 41 Еми хубуу

    7 1 Отговор
    Демокрация, европейски ценности, евролиберастия, плячкосване.

    20:30 18.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Нормално за евро режимите

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Режимът нарича справедливте простестиращи мародери.

    20:32 18.10.2026

  • 44 И в България така

    4 0 Отговор
    Между 7000-8000 мародера плячкосват държавата

    20:32 18.10.2026

  • 45 8097865657689

    6 1 Отговор
    а не споменавате за мародерите от Брюксел в ЕС и ЕК - които с бели якички плячкосват цяла Европа от години ! Революция = възмездие !

    20:34 18.10.2026

  • 46 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    И в София има много оръжейни магазини.

    20:35 18.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Вимето на народа

    1 0 Отговор
    Марсилия не е ли в Алжир...каква Франция.

    20:58 18.10.2026

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