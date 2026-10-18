"Между 7000 и 8000 мародери плячкосвали Марсилия"

Между 7000 и 8000 мародери са действали в Марсилия по време на безредиците на 17 октомври, заяви префектът на департамента Буш-дю-Рон Жак Витковски.

Агенция Франс прес съобщи за мащабни грабежи, сблъсъци и нападения срещу търговски обекти в града. Според Витковски в центъра на Марсилия са били разграбени или повредени между 30 и 40 магазина, включително оръжейни магазини.

„Изправени сме не пред демонстрация, а пред мародерства. Смятаме, че днес имаме между 7000 и 8000 мародери, а не демонстранти“, заяви Жак Витковски.

По думите на префекта до вечерта са били извършени между 20 и 30 задържания. Ранени са били 29 служители на силите на реда, двама от които са били хоспитализирани в сериозно състояние. Около 20 цивилни също са пострадали.

Проникване в кметството

Безредиците засегнаха и сградата на кметството. Няколко десетки протестиращи са проникнали за кратко във фоайето, след като са разбили входната врата. Бюстът на Мариана е бил съборен, а част от мебелите са били повредени. Полицията е изтласкала хората от сградата.

По-рано маскирани участници са атакували фасадата на общински полицейски участък, подпалвали са контейнери за отпадъци и са хвърляли димки. В края на деня групи от 500 до 1500 души все още са се движили из центъра на Марсилия.

Безредиците обхванаха цяла Франция

Сблъсъците и грабежите избухнаха в рамките на национални протести срещу поскъпването на живота и влошаването на обществените услуги. AFP съобщи за щети и разграбени магазини и в Париж, Ница, Нант, Бордо, Лимож, Лил, Тулуза и Страсбург.

На 18 октомври вътрешният министър Лоран Нюнес съобщи за 1800 задържани в цялата страна и за над 500 ранени полицаи, жандармеристи и пожарникари. В Лимож пожар унищожи голяма част от историческата сграда на кметството, а в други градове бяха повредени обществени сгради и търговски обекти.

Президентът Еманюел Макрон заяви, че участниците в вандалски прояви, нападения срещу административни сгради и грабежи ще бъдат преследвани и наказвани. Премиерът Себастиен Льокорню насрочи кризисно заседание на правителството, на което да бъдат обсъдени щетите, помощта за засегнатите магазини и наказателното преследване на извършителите.

Източници: afp.com, maritima.fr, boursorama.com