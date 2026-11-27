Прокуратурата в Марсилия съобщи, че са образувани две разследвания след ожесточените сблъсъци на стадиона „Велодром“, в които са участвали привърженици на „Олимпик Марсилия“ и при които са пострадали фенове на „Левски“, съобщават Франс прес и „Фигаро“.

„Едното разследване е за утежнено умишлено причиняване на телесни повреди (с използване на оръжие, от група лица и на територията на спортно съоръжение), извършени по инициатива на привърженици на марсилския клуб“, уточнява прокуратурата в отговор на запитване на Франс прес.

Отделно е образувано второ разследване „за подбуждане към омраза след нацистки поздрави и провокации от страна на българските привърженици“, предаде БТА.

Инцидентите започнали около десет минути преди началото на мача вчера вечерта, когато стотици привърженици на „Олимпик Марсилия“ напуснали Южната трибуна и се насочили към трибуна „Жан Буен“ – една от страничните трибуни на стадион „Велодром“, където обичайно се настаняват и официални лица и представителите на медиите.

Министерството на външните работи изпрати нота до френската страна във връзка с нападенията срещу български граждани в Марсилия. С нея се настоява компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и извършителите да бъдат подведени под отговорност.

МВнР продължава да следи развитието на случая в координация с Генералното консулство на Република България в Лион и почетния консул на България в Марсилия, които на място оказват необходимото съдействие на българските граждани.

Снощи президентът на Франция Еманюел Макрон също осъди по най-категоричен начин актовете на насилие срещу български фенове. Подобни прояви на насилие "нямат място нито в спорта, нито в общественото пространство" и френският президент увери българския министър-председател Румен Радев, с когото разговаря в рамките на европейска среща на върха в Брюксел, "че тези действия няма да останат ненаказани", се посочва в изявление на Елисейския дворец.

"Тази вечер на стадион "Велодром" беше заснета сцена, в която привърженик на "Левски" София прави нацистки поздрав (…) Крайната десница няма място на нашите стадиони!", написа в "Екс" Манюел Бомпар, депутат от лявата партията "Непокорна Франция", избран от департамента Буш-дю-Рьон.