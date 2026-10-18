Макрон ще се обърне към французите след масовите безредици

Френският президент Еманюел Макрон ще се обърне към нацията след масови протести, белязани от сблъсъци с полицията, пожари и грабежи в редица градове. Елисейският дворец обяви, че обръщението ще бъде излъчено в 20:00 часа местно време, след кризисна среща с висши представители на правителството.
Най-малко 1800 души са задържани във Франция, след като демонстрациите срещу поскъпването на живота и в подкрепа на исканията на гимназисти прераснаха в насилие. В Париж полицията е задържала 855 души, като 557 от тях са останали в ареста. Данните са цитирани от Асошиейтед прес.
По оценки на властите около 550 000 души са участвали в протестите в цялата страна. Организаторите посочват значително по-висока численост – около 800 000 души. Движението обедини ученически организации, синдикати, активисти и привърженици на „жълтите жилетки“, които се противопоставят на високите разходи за живот и състоянието на държавното образование.
Пожари, грабежи и щети в градовете
В Лимож пламъци обхванаха историческата сграда на кметството, като покривът се срути и сградата беше почти унищожена. В Лион беше подпален туристически офис, а в Марсилия и Лил протестиращи нахлуха в кметства. Съобщено беше и за щети по полицейски обект в Бордо, както и за ограбени магазини в Париж, Марсилия, Ница, Бордо и Лил.
В Париж напрежението продължи и в неделя. На площад „Република“ полицията използва сълзотворен газ и шумови гранати срещу групи, хвърляли предмети и опитали да издигнат барикада. В района бяха извършени нови задържания, а някои магазини затвориха заради опасения от нови грабежи.
Един човек е починал в Париж след сърдечен арест по време на протестите. Парижката прокуратура е започнала разследване за причините за смъртта, без засега да са обявени допълнителни подробности.
Макрон осъди насилието
Още след протестите президентът заяви: „Мирните демонстрации имат своето законно място в нашата република. Палежите, грабежите и нападенията нямат никакво място.“ Макрон добави, че извършителите на нападения срещу префектури, магазини и кметства ще бъдат преследвани и наказани.
Кметовете на Париж, Марсилия и Лион поискаха среща с премиера Себастиен Льокорню заради мащаба на щетите и необходимостта от защита на търговците. Междувременно политически сили от левицата и десницата обвиниха правителството в провал при подготовката и овладяването на безредиците. Очаква се обръщението на Макрон да покаже дали властите ще обявят конкретни мерки за сигурността и за исканията, довели до протестите.
Източници: apnews.com, lemonde.fr, boursorama.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
21:03 18.10.2026
2 горски
21:04 18.10.2026
3 Соросиии муаххахахаха никой не чете запа
Протестите в Европа обаче са "безредици".
21:04 18.10.2026
4 Красимир Петров
Коментиран от #7
21:04 18.10.2026
5 Бабиния
Коментиран от #13
21:04 18.10.2026
6 хах
21:04 18.10.2026
7 Сорос
До коментар #4 от "Красимир Петров":Никой не протестира на Запад. Там има "безредици". Четете нашите свободни и независими медии ахахахаа
21:05 18.10.2026
8 Овчар
21:05 18.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пущиня(к)
21:06 18.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мхм
21:07 18.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хах
21:09 18.10.2026
15 Да си подава оставката
21:12 18.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мухахаха
До коментар #16 от "Кюр Дьо Пети":Верно ли ве франсе
21:16 18.10.2026
18 Макрончччо
21:19 18.10.2026
19 Сидни Суини ръкоделие 👋
21:19 18.10.2026
20 Някой
21:22 18.10.2026
21 Оги
21:22 18.10.2026
22 Макрон
21:24 18.10.2026
23 Перо
Коментиран от #25
21:24 18.10.2026
24 И защо след, а не по време?
Макрон ще се обърне към французите след масовите безредици
21:40 18.10.2026
25 Ами жълтите жилетки
До коментар #23 от "Перо":ги помним.
21:42 18.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ?????
Даже ми е интересно кво ще каже в обръщението си.
Дайте да дадем повече на Зеленски - или нещо друго?
22:39 18.10.2026