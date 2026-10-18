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Макрон ще се обърне към французите след масовите безредици
  Тема: Избори

Макрон ще се обърне към французите след масовите безредици

18 Октомври, 2026 20:59 1 472 27

  • емануел макрон-
  • протести във франция-
  • париж-
  • безредици-
  • грабежи

Най-малко 1800 души са задържани след протести срещу високите цени и проблемите в училищата. Властите съобщават за грабежи, пожари и нови сблъсъци в Париж

Макрон ще се обърне към французите след масовите безредици - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон ще се обърне към нацията след масови протести, белязани от сблъсъци с полицията, пожари и грабежи в редица градове. Елисейският дворец обяви, че обръщението ще бъде излъчено в 20:00 часа местно време, след кризисна среща с висши представители на правителството.

Най-малко 1800 души са задържани във Франция, след като демонстрациите срещу поскъпването на живота и в подкрепа на исканията на гимназисти прераснаха в насилие. В Париж полицията е задържала 855 души, като 557 от тях са останали в ареста. Данните са цитирани от Асошиейтед прес.

По оценки на властите около 550 000 души са участвали в протестите в цялата страна. Организаторите посочват значително по-висока численост – около 800 000 души. Движението обедини ученически организации, синдикати, активисти и привърженици на „жълтите жилетки“, които се противопоставят на високите разходи за живот и състоянието на държавното образование.

Пожари, грабежи и щети в градовете

В Лимож пламъци обхванаха историческата сграда на кметството, като покривът се срути и сградата беше почти унищожена. В Лион беше подпален туристически офис, а в Марсилия и Лил протестиращи нахлуха в кметства. Съобщено беше и за щети по полицейски обект в Бордо, както и за ограбени магазини в Париж, Марсилия, Ница, Бордо и Лил.

В Париж напрежението продължи и в неделя. На площад „Република“ полицията използва сълзотворен газ и шумови гранати срещу групи, хвърляли предмети и опитали да издигнат барикада. В района бяха извършени нови задържания, а някои магазини затвориха заради опасения от нови грабежи.

Един човек е починал в Париж след сърдечен арест по време на протестите. Парижката прокуратура е започнала разследване за причините за смъртта, без засега да са обявени допълнителни подробности.

Макрон осъди насилието

Още след протестите президентът заяви: „Мирните демонстрации имат своето законно място в нашата република. Палежите, грабежите и нападенията нямат никакво място.“ Макрон добави, че извършителите на нападения срещу префектури, магазини и кметства ще бъдат преследвани и наказани.

Кметовете на Париж, Марсилия и Лион поискаха среща с премиера Себастиен Льокорню заради мащаба на щетите и необходимостта от защита на търговците. Междувременно политически сили от левицата и десницата обвиниха правителството в провал при подготовката и овладяването на безредиците. Очаква се обръщението на Макрон да покаже дали властите ще обявят конкретни мерки за сигурността и за исканията, довели до протестите.

Източници: apnews.com, lemonde.fr, boursorama.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 4 Отговор
    Протестиращите разграбиха магазини за оръжие и са вече въоръжени.Контролират цели квартали.

    Коментиран от #11

    21:03 18.10.2026

  • 2 горски

    22 2 Отговор
    А пита ли баба,дали може ....

    21:04 18.10.2026

  • 3 Соросиии муаххахахаха никой не чете запа

    24 4 Отговор
    Безредиците в Русия са протести спред ензависимитени свободни западни "медии"

    Протестите в Европа обаче са "безредици".

    21:04 18.10.2026

  • 4 Красимир Петров

    29 3 Отговор
    Джендърската Европа дава фира

    Коментиран от #7

    21:04 18.10.2026

  • 5 Бабиния

    15 2 Отговор
    Ще си обърне другата буза!

    Коментиран от #13

    21:04 18.10.2026

  • 6 хах

    8 11 Отговор
    Русия не иска преговори дори го казва директно че ще атакува цивилна инфраструктура докато не и дадат териториите отнети с сила, което също не е истински мир

    21:04 18.10.2026

  • 7 Сорос

    27 3 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    Никой не протестира на Запад. Там има "безредици". Четете нашите свободни и независими медии ахахахаа

    21:05 18.10.2026

  • 8 Овчар

    30 6 Отговор
    Вече нищо не може да се направи...! Тълпата иска пари а властта иска да дава само на Украйна..! Логично погледнато ако се отворят трабите и потече евтин руски газ и петрол това може да притъпи протестите но ние знаем че това е невъзможно..!

    21:05 18.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пущиня(к)

    16 3 Отговор
    А баце? Него що никой го не бръсне за джанка?😪

    21:06 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мхм

    16 3 Отговор
    Макрон щял да се обърне към французите след масовите безредици? Ами нека се обърне и тоава пишете. Само макрон да не е на концерт или да разпуска.

    21:07 18.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хах

    2 8 Отговор
    Сега може да се каже че Китай спечели, щом САЩ се одръпнат Русия ще прилапа и УКрайна и ЕС а демографската криза ще унищожи Русия и Китай ще прилапа и тях а САЩ просто с такив лидер просто подари САЩ на Русия и Китай както Аляска някога беше дадена това е ролята на умника Тръмпи

    21:09 18.10.2026

  • 15 Да си подава оставката

    16 4 Отговор
    Направи сто глупости и докара Франция даколъпс

    21:12 18.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мухахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #16 от "Кюр Дьо Пети":

    Верно ли ве франсе

    21:16 18.10.2026

  • 18 Макрончччо

    18 3 Отговор
    Ти у Франция не мое се оправиш с Русия ще се биеш

    21:19 18.10.2026

  • 19 Сидни Суини ръкоделие 👋

    17 3 Отговор
    Оставка! Хвърляй оставката, да не ядеш торта 🍰

    21:19 18.10.2026

  • 20 Някой

    11 1 Отговор
    Трябва на търсене да си извадя коментари от предни години, как съм казвал, че очаквам в държави като Франция до 20 години да има войни от вътре от имигранти.

    21:22 18.10.2026

  • 21 Оги

    14 1 Отговор
    Скоро геронтофилчето с 13 % рейтинг, представляващо цяла Франция, ще го изкарат от бункера направо навън да почувства народната любов.

    21:22 18.10.2026

  • 22 Макрон

    12 2 Отговор
    Като нямате хляб, яжте пасти

    21:24 18.10.2026

  • 23 Перо

    13 1 Отговор
    Всички недоволни от Макрон се включват в протестите, а те са твърде много! Не го виждам!

    Коментиран от #25

    21:24 18.10.2026

  • 24 И защо след, а не по време?

    6 1 Отговор
    Докога смята да чака?
    Макрон ще се обърне към французите след масовите безредици

    21:40 18.10.2026

  • 25 Ами жълтите жилетки

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Перо":

    ги помним.

    21:42 18.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ?????

    2 0 Отговор
    Уф.
    Даже ми е интересно кво ще каже в обръщението си.
    Дайте да дадем повече на Зеленски - или нещо друго?

    22:39 18.10.2026

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