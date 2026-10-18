Макрон ще се обърне към французите след масовите безредици

Френският президент Еманюел Макрон ще се обърне към нацията след масови протести, белязани от сблъсъци с полицията, пожари и грабежи в редица градове. Елисейският дворец обяви, че обръщението ще бъде излъчено в 20:00 часа местно време, след кризисна среща с висши представители на правителството.

Най-малко 1800 души са задържани във Франция, след като демонстрациите срещу поскъпването на живота и в подкрепа на исканията на гимназисти прераснаха в насилие. В Париж полицията е задържала 855 души, като 557 от тях са останали в ареста. Данните са цитирани от Асошиейтед прес.

По оценки на властите около 550 000 души са участвали в протестите в цялата страна. Организаторите посочват значително по-висока численост – около 800 000 души. Движението обедини ученически организации, синдикати, активисти и привърженици на „жълтите жилетки“, които се противопоставят на високите разходи за живот и състоянието на държавното образование.

Пожари, грабежи и щети в градовете

В Лимож пламъци обхванаха историческата сграда на кметството, като покривът се срути и сградата беше почти унищожена. В Лион беше подпален туристически офис, а в Марсилия и Лил протестиращи нахлуха в кметства. Съобщено беше и за щети по полицейски обект в Бордо, както и за ограбени магазини в Париж, Марсилия, Ница, Бордо и Лил.

В Париж напрежението продължи и в неделя. На площад „Република“ полицията използва сълзотворен газ и шумови гранати срещу групи, хвърляли предмети и опитали да издигнат барикада. В района бяха извършени нови задържания, а някои магазини затвориха заради опасения от нови грабежи.

Един човек е починал в Париж след сърдечен арест по време на протестите. Парижката прокуратура е започнала разследване за причините за смъртта, без засега да са обявени допълнителни подробности.

Макрон осъди насилието

Още след протестите президентът заяви: „Мирните демонстрации имат своето законно място в нашата република. Палежите, грабежите и нападенията нямат никакво място.“ Макрон добави, че извършителите на нападения срещу префектури, магазини и кметства ще бъдат преследвани и наказани.

Кметовете на Париж, Марсилия и Лион поискаха среща с премиера Себастиен Льокорню заради мащаба на щетите и необходимостта от защита на търговците. Междувременно политически сили от левицата и десницата обвиниха правителството в провал при подготовката и овладяването на безредиците. Очаква се обръщението на Макрон да покаже дали властите ще обявят конкретни мерки за сигурността и за исканията, довели до протестите.

Източници: apnews.com, lemonde.fr, boursorama.com