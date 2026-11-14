Новини
Свят »
Франция »
200 000 души са протестирали във Франция според синдикатите

200 000 души са протестирали във Франция според синдикатите

14 Ноември, 2026 22:00 786 9

  • протести във франция-
  • високи цени-
  • социално недоволство-
  • bfmtv-
  • журналисти

Властите отчетоха 106 000 демонстранти. В Лион журналисти на BFMTV бяха нападнати, докато отразяваха протестите

200 000 души са протестирали във Франция според синдикатите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Между 106 000 и 200 000 души са участвали в протестите във Франция на 14 ноември според различните оценки. Министерството на вътрешните работи съобщи за 106 000 демонстранти в страната, докато синдикатите посочиха двойно по-висока численост. В Париж властите преброиха 24 000 участници, а организаторите заявиха, че в столицата са излезли близо 100 000 души.

Мобилизацията беше насочена срещу високите цени, социалните неравенства и недостатъчните доходи. Към протестите срещу поскъпването на живота се присъединиха и искания на ученици и студенти, свързани с условията за обучение и правата на младите хора. В някои градове демонстрациите бяха посветени и на климата, мира и социалната справедливост.

70 000 полицаи и жандармеристи охраняваха шествията

За да обезпечат реда при протестите, френските власти мобилизираха около 70 000 полицаи и жандармеристи. Министерството на вътрешните работи очакваше между 50 и 60 шествия в различни части на страната. Мобилизацията беше петата поредна протестна събота срещу поскъпването на живота.

В Париж основният протестен маршрут свърза площад „Република“ с площад „Нацията“. Демонстрации имаше и в Лион, Марсилия, Тулуза, Бордо и други градове. Данните за броя на участниците се разминаха значително между властите и организаторите, както и при предходните мобилизации.

Журналисти на BFMTV са били нападнати в Лион

Журналисти на BFMTV са били нападнати в Лион, докато отразявали демонстрациите за правата на младите хора, климата и срещу социалните неравенства. Ръководството на телевизията осъди физическите атаки и действията срещу екипите.

„Тези действия са неприемливи и застрашават журналистите при изпълнението на професионалните им задължения“, заяви ръководството на BFMTV.

Телевизията потвърди ангажимента си към свободната и независима журналистика. Медийната група CMA Media изрази пълна подкрепа за редакциите и се присъедини към подаването на жалба от нападнатите журналисти. Дружеството на журналистите в BFMTV също подкрепи засегнатите екипи и защити свободата на медиите.

BFMTV призова изображенията на нападнатите журналисти да не бъдат разпространявани в социалните мрежи от съображения за тяхната сигурност.

Източници: bfmtv.com, boursorama.com, europe1.fr


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания