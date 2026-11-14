200 000 души са протестирали във Франция според синдикатите

Между 106 000 и 200 000 души са участвали в протестите във Франция на 14 ноември според различните оценки. Министерството на вътрешните работи съобщи за 106 000 демонстранти в страната, докато синдикатите посочиха двойно по-висока численост. В Париж властите преброиха 24 000 участници, а организаторите заявиха, че в столицата са излезли близо 100 000 души.

Мобилизацията беше насочена срещу високите цени, социалните неравенства и недостатъчните доходи. Към протестите срещу поскъпването на живота се присъединиха и искания на ученици и студенти, свързани с условията за обучение и правата на младите хора. В някои градове демонстрациите бяха посветени и на климата, мира и социалната справедливост.

70 000 полицаи и жандармеристи охраняваха шествията

За да обезпечат реда при протестите, френските власти мобилизираха около 70 000 полицаи и жандармеристи. Министерството на вътрешните работи очакваше между 50 и 60 шествия в различни части на страната. Мобилизацията беше петата поредна протестна събота срещу поскъпването на живота.

В Париж основният протестен маршрут свърза площад „Република“ с площад „Нацията“. Демонстрации имаше и в Лион, Марсилия, Тулуза, Бордо и други градове. Данните за броя на участниците се разминаха значително между властите и организаторите, както и при предходните мобилизации.

Журналисти на BFMTV са били нападнати в Лион

Журналисти на BFMTV са били нападнати в Лион, докато отразявали демонстрациите за правата на младите хора, климата и срещу социалните неравенства. Ръководството на телевизията осъди физическите атаки и действията срещу екипите.

„Тези действия са неприемливи и застрашават журналистите при изпълнението на професионалните им задължения“, заяви ръководството на BFMTV.

Телевизията потвърди ангажимента си към свободната и независима журналистика. Медийната група CMA Media изрази пълна подкрепа за редакциите и се присъедини към подаването на жалба от нападнатите журналисти. Дружеството на журналистите в BFMTV също подкрепи засегнатите екипи и защити свободата на медиите.

BFMTV призова изображенията на нападнатите журналисти да не бъдат разпространявани в социалните мрежи от съображения за тяхната сигурност.

Източници: bfmtv.com, boursorama.com, europe1.fr