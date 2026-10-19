Двама души починаха след концерт в Истанбул

Двама души са починали, а трети остава в тежко състояние след концерта „Unreal x Jeton“ в Истанбулския конгресен център, съобщи турската телевизия NTV. Тримата посетители са били откарани в болница, след като са се почувствали зле по време на събитието.

Инцидентът е станал около 03:15 ч. На място са пристигнали медицински екипи, които са оказали първа помощ, след което тримата са транспортирани в болница за обучение и изследвания Таксим. Въпреки намесата на лекарите двама от тях са починали. „Лекарите не са успели да спасят“ двамата посетители, съобщи NTV. Третият човек продължава да бъде лекуван и е в тежко състояние.

По-ранни публикации съобщаваха първоначално за един починал и двама души в критично състояние. По-късно турски медии уточниха, че броят на жертвите е нараснал до двама. Имената на починалите не се посочват в материала.

Полицията проверява причините

Полицията и медицинските екипи проверяват дали употреба на алкохол и наркотици може да е довела до влошаването на състоянието на тримата. Това остава работна версия, а не установен факт. Точната причина за смъртта трябва да бъде изяснена след аутопсия.

Първоначалната проверка е установила, че на концерта са присъствали около 5000 души. Събитието е започнало около 21:00 ч. и е било планирано да продължи до 04:00 ч. До него са били допускани само лица над 18 години, а в залата е бил предлаган алкохол.

След инцидента концертната площадка е била освободена. Полицията е започнала проверка на обстоятелствата, при които тримата посетители са се почувствали зле. Според първоначалните данни за организирането на събитието са били налични необходимите документи.

Източници: dha.com.tr, sozcu.com.tr, haberturk.com