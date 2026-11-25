Разломът в Мраморно море, южно от Истанбул, е районът с най-висок сеизмичен риск в Европа, а при екстремен сценарий може да предизвика земетресение с магнитуд 7,6. Това показва нова оценка на Германския изследователски център по геонауки (GFZ), цитирана от „Тюркийе тудей“.

Според изследването натрупаната тектонична енергия по основния разлом създава 50 процента вероятност за земетресение с магнитуд между 7,2 и 7,4 през следващите десетилетия. Оценката е направена от професор Марко Бонхоф, който проучва района от десетилетия.

При силен трус обаче могат да се активират и второстепенни разклонения на разлома. Тогава максималният възможен магнитуд може да достигне 7,6. Според GFZ земетресение с такава сила би освободило приблизително два пъти повече енергия от трус с магнитуд 7,4.

Разломът не е една непрекъсната линия

Предишни оценки разглеждат разлома в Мраморно море предимно като една непрекъсната разломна линия. Новите геоложки, геофизични и геодезични изследвания показват по-сложна картина - мрежа от свързани основни и второстепенни разломи, всеки от които има различни характеристики.

Разломната система е част от Северноанадолската разломна зона, по която Евразийската и Анадолската тектонична плоча се движат една спрямо друга. На места участъците са блокирани и плочите не могат да се придвижват свободно. Така постепенно се натрупва тектонично напрежение.

„Важното е, че не можем да ограничим периода, в който може да се случи такова земетресение, а още по-малко да посочим конкретен момент“, заявява Марко Бонхоф, цитиран от GFZ.

Земетресение не е имало по основния участък от 1766 г.

По основния участък на разлома в Мраморно море не е имало земетресение с магнитуд над 7 от 1766 г. Историческите данни сочат, че големи земетресения в района се случват средно през около 250 години.

Резултатите са публикувани като научен коментар в списание „Джеофизикъл джърнъл интернешънъл“. Германските учени посочват, че по-сложната структура на разлома налага преосмисляне на сценариите за земетресения и по-целенасочено сеизмично наблюдение на морското дъно и под него.

Източници: turkiyetoday.com