Президентът на Гърция Константинос Тасулас пристига в Истанбул, където по-късно ще бъде приет от турския си колега Реджеп Тайип Ердоган. Срещата е насрочена за 14:30 часа гръцко време в двореца Долмабахче и е организирана по инициатива на турската страна.

„Президентът Реджеп Тайип Ердоган ще проведе среща с президента на Гърция Константинос Тасулас в Истанбул на 28 ноември 2026 г.“, заяви ръководителят на Дирекцията по комуникациите на турското президентство Бурханетин Дюран. Турската страна не е обявила официално дневния ред на разговора.

Посещението на Тасулас е свързано с покана на Вселенския патриарх Вартоломей за участие в проявите по повод храмовия празник на Вселенската патриаршия, посветен на свети апостол Андрей Първозвани. В рамките на визитата гръцкият президент ще открие в Сисманоглио изложбата „Блясъкът на Фенера. Съкровища на византийското и поствизантийското изкуство“ и ще разговаря с представители на гръцката общност в Истанбул.

Срещата идва на фона на подновен диалог

Контактът между двамата президенти се провежда на фона на продължаващия политически диалог между Атина и Анкара. През февруари 2026 г. гръцкият премиер Кириакос Мицотакис и Ердоган председателстваха шестото заседание на Съвета за сътрудничество на високо равнище между двете държави.

Тогава Гърция и Турция потвърдиха намерението си да поддържат приятелски отношения, добросъседство, взаимно уважение и мирно съжителство. Двете страни продължават да имат нерешени спорове, включително за морските граници в Егейско море, но през последните години създадоха механизми за политически диалог и мерки за изграждане на доверие.

Последната голяма политическа рамка за сближаване беше поставена с Атинската декларация за приятелски отношения и добросъседство, подписана на 7 декември 2023 г. от Мицотакис и Ердоган. Документът предвижда поддържане на канали за комуникация и избягване на действия, които могат да повишат напрежението.

Предстои тридневна визита

Програмата на Тасулас в Истанбул продължава до 30 ноември. В последния ден той ще присъства на Божествената литургия в патриаршеския храм „Свети Георги“ във Фенер, отслужена от Вселенския патриарх Вартоломей.

Източници: efsyn.gr, ekathimerini.com, greekreporter.com