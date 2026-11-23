Над 12 000 души бяха евакуирани от арената „Co-op Live“ в Манчестър, след като по време на концерт на американския рапър Дон Толивър сред публиката е било разпръснато неизвестно вещество. Инцидентът е станал около 22:00 часа на 22 ноември.

На част от зрителите им прилошало по време на изпълнението. Британската полиция е организирала извеждането на всички присъстващи, докато спешните екипи преглеждали хората, които са почувствали неразположение.

Службата за спешна медицинска помощ в Северозападна Англия е прегледала над 50 души. Оплакванията са описани като „симптоми, засягащи очите и дихателните пътища“. Един човек е транспортиран в болница за допълнителен преглед.

Полицията първоначално е разглеждала възможността веществото да е сълзотворен газ, но към момента то не е идентифицирано. Започнало е разследване, което трябва да установи какво е било разпръснато и как се е стигнало до инцидента.

Концертът е бил прекъснат

Събитието е било концерт на Дон Толивър. След подаването на сигнала аварийните екипи са пристигнали в залата, а публиката е била изведена поетапно. Част от хората са останали на място за медицинска оценка.

„Co-op Live“ се намира на около 5 километра от „Манчестър Арена“, където през 2017 г. при самоубийствен атентат по време на концерт на Ариана Гранде загинаха 22 души. Полицията не свързва настоящия инцидент с терористична атака, а проверява произхода на веществото и обстоятелствата около разпръскването му.

Източници: news.bg, apnews.com, streetinsider.com