Турски съд потвърди, че не признава дипломата за висше образование на арестувания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. Това изключва опозиционния политик от надпреварата за президентските избори през 2028 година, тъй като в Турция дипломата е законова предпоставка за участието в тях.

Върховният административен съд отхвърли жалбата на Имамоглу срещу анулирането на дипломата му. Той е смятан за най-важния политически противник на президента Реджеп Тайип Ердоган. Намира се в затвора вече от 1,5 години, включително по обвинения в корупция, припомня АРД.

Опозицията вижда политически причини

Имамоглу и неговите поддръжници обвиняват турското правителство, че стои зад съдебните решения - с единствената цел да попречи на кандидатурата на опозиционния политик за президентските избори след две години. Той бе арестуван през март 2025-а - непосредствено преди номинирането му от неговата Републиканска народна партия. Почти едновременно - в деня преди ареста - университетът в Истанбул анулира дипломата му.

През март т.г. започна голям процес срещу Имамоглу и още 413 души. Обвиненията към него са в 142 престъпления, а ако присъдата бъде осъдителна, го заплашват повече от 2400 години затвор.

Срещу Имамоглу бе заведено и друго дело - за купуване на гласове на конгрес на Републиканската народна партия през 2023 година. По него той вече бе осъден, заедно с още осем души - на по две години и един месец зад решетките. Освен това на всички девет обвинени бяха отнети и политическите права, посочва АРД.

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