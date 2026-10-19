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Макрон започва обиколка в страните от Персийския залив с цел да осигури допълнителни количества петрол и дизел

Макрон започва обиколка в страните от Персийския залив с цел да осигури допълнителни количества петрол и дизел

19 Октомври, 2026 11:14 1 480 57

  • еманюел макрон-
  • франция-
  • протест-
  • париж-
  • петрол

Посещението се провежда на фона на задълбочаваща се вътрешнополитическа криза, която поставя под въпрос трудния край на президентския му мандат

Макрон започва обиколка в страните от Персийския залив с цел да осигури допълнителни количества петрол и дизел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След уикенд, белязан от прояви на насилие, френският президент Еманюел Макрон започва днес обиколка в страните от Персийския залив с цел да осигури допълнителни количества петрол и дизел и да ограничи поскъпването на горивата във Франция, съобщава Франс прес, предаде БТА.

Посещението се провежда на фона на задълбочаваща се вътрешнополитическа криза, която поставя под въпрос трудния край на президентския му мандат.

Вчера Елисейският дворец потвърди, че президентът няма да отмени започващата днес до сряда обиколка въпреки множеството прояви на насилие в събота около протестите срещу високите разходи за живот.

В обръщението си Макрон обясни, че целта на посещението е да бъдат „гарантирани доставките“ на Франция, сред като сред основните притеснения на протестиращите е именно цената на горивата.

Битка за енергийните доставки

Макрон заяви, че ще остане активен на международната сцена до края на мандата си, като поставя сред приоритетите си и гарантирането на доставките на горива - тема, на която се спря подробно в телевизионното си обръщение на 24 септември.

Френският президент ще посети Кувейт, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Бахрейн и Катар. Освен за енергийните доставки той ще преговаря и за укрепване на двустранните стратегически и икономически партньорства.

От Елисейския дворец уточниха, че целта е да бъдат осигурени допълнителни количества горива, които да увеличат доставките за Франция и косвено да повлияят върху цените. Париж се надява посещенията да доведат до конкретни ангажименти от страна на приемащите държави.

В делегацията на Макрон ще участват и висши представители на двете най-големи френски енергийни компании - „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) и „Анжи“ (Engie).

Цените на енергията са под силен натиск заради блокадата на Ормузкия проток, през който преди войната между САЩ и Иран преминаваха около 20 на сто от световните количества петрол.

Допълнително напрежение създават атаките на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси срещу Саудитска Арабия и напрежението около протока Баб ел Мандеб в южния край на Червено море - друг ключов морски маршрут, свързващ Европа и Азия.

Макрон вече изпрати френски военни за защита на пристанището Янбу, важен саудитски терминал за износ на петрол. Въпреки това Саудитска Арабия не е включена в програмата на настоящата му обиколка.

На фона на рязкото поскъпване на горивата френският президент се опитва да намери начини за намаляване на натиска върху пазара на въглеводороди.

В началото на октомври страните от Г-7, чието ротационно председателство тази година се осъществява от Франция, се договориха в рамките на четири месеца да освободят от стратегическите си резерви до 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол, припомня АФП.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    36 1 Отговор
    ХАХАХА ААА!ДА ИСКА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ПУТИН!

    Коментиран от #32

    11:15 19.10.2026

  • 2 Кина

    50 0 Отговор
    Жалко човече което скоро тълпата ще измете..!

    Коментиран от #41

    11:16 19.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    34 0 Отговор
    А носи ли туби за петрола и дизела🤔😀❓

    11:16 19.10.2026

  • 4 Някой

    45 0 Отговор
    Сетила се Мара да се побара.
    В залива вече няма кой да ви доставя сигурен петрол. Що не се обърнете към Тръмп? Той има яко петрол. Е, не е за без пари, както сте свикнали да получавате от колониите си, но вече вие сте колония.

    11:17 19.10.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    43 0 Отговор
    Франция ГОРИ- той тича за ... бензин🤔🫪❗

    11:17 19.10.2026

  • 6 Иван

    31 0 Отговор
    Много смешно ситуация
    Отивай да просиш сега

    Коментиран от #14

    11:18 19.10.2026

  • 7 Барни Ръбъл

    33 0 Отговор
    Страната му гори и се тресе от протести, той тръгнал на разходка...

    Коментиран от #11

    11:18 19.10.2026

  • 8 койдазнай

    26 0 Отговор
    Да вдигат санкциите срещу Иран и всичко си идва на мястото! Това и Тръмп ще го подкрепи, защото ще свали цените в САЩ!

    11:19 19.10.2026

  • 9 да ве

    33 1 Отговор
    Тоя същия, като ония Зеленчук уж обикаля да проси, но с основна цел да се крие!

    11:19 19.10.2026

  • 10 Винаги така прави

    28 1 Отговор
    Бяга в чужбина и се крие като мишка

    11:19 19.10.2026

  • 11 Боруна Лом

    24 1 Отговор

    До коментар #7 от "Барни Ръбъл":

    ИСКА ДА ИЗБЯГА КАТО ЗЕЛЕНИЯТ ПОТНИК!

    11:20 19.10.2026

  • 12 Това е защото

    33 1 Отговор
    санкциите срещу Русия работят, да с не си помислите нещо друго, сакън!

    11:20 19.10.2026

  • 13 българина

    29 1 Отговор
    нормално е скапания ес да се докара сам до просешка тояга, сега ще просят петрол, ама не казват на сащ да излезе от иран, а само плюят по Русия

    11:20 19.10.2026

  • 14 Дякон Унуфрий Араллампиев

    23 1 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Не е отишъл където трябва Трябва да отиде на онова място Там да седне на голямата маса и да се моли Да поиска прошка Пък ще видим

    11:21 19.10.2026

  • 15 ккк

    18 0 Отговор
    от Русия е много по лесния вариант с Иран ще му е малко трудно

    11:22 19.10.2026

  • 16 Хахахааааа

    23 0 Отговор
    Къде лм ще се сблъска с прсяка Зеленски?
    Вместо да обикаля, да падатна колене пред Путин!

    11:22 19.10.2026

  • 17 Просто е тръгнал

    23 0 Отговор
    Да проси пари от Персийския залив. Не може лихвите даже по падежите по дълга да плати. Два са за годината, февруари и декември. Още този за февруари не е платен

    Коментиран от #35

    11:23 19.10.2026

  • 18 Трол

    21 0 Отговор
    Г-н Макрон ще посети и България, само и само да не е в Париж.

    11:23 19.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Франция

    2 16 Отговор
    Остава велика страна,това е! Там не са роби, като тук, там се реагира,протестира, уви платените радикали, често от кремъл чупят и грабят. Културата на протест там е много висока, за жалост у нас не е така

    Коментиран от #53

    11:24 19.10.2026

  • 21 Тоя стана

    21 0 Отговор
    Като зеленски.страната му гори той на екскурзия. Ужас

    11:24 19.10.2026

  • 22 Менко

    21 0 Отговор
    На този Макрончо страната ми гори, той обиколки за горива ще прави! Същият празноглавец, като нашите политици!

    11:25 19.10.2026

  • 23 Атлантически боклук

    16 0 Отговор
    Не по различен от колегите си

    11:27 19.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 доктор

    1 12 Отговор
    След избиването на известно количество копейки нещата ще се наредят.

    11:29 19.10.2026

  • 26 да отиде

    16 0 Отговор
    до Москва по-добре.

    11:30 19.10.2026

  • 27 Привет

    18 0 Отговор
    Да вземе и баба си

    11:31 19.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Атлантически боклук

    8 0 Отговор
    Франция има дълг от над 1,1 трилион долара чийто падеж настъпва до 2030 г., а разходите за обслужване на дълга се очаква да се увеличат с 59% до 2030 г., според скорошно проучване на френското Министерство на финансите.
    Икономически растеж няма за да донесе облекчение. Правителството вече е ревизирало прогнозата си за растеж за тази година надолу, от 1% до нищожните 0,3%. Отразявайки забавянето на икономиката, нивото на безработица достигна 9,3% през третото тримесечие, най-високото си ниво от 2020 г. насам, в разгара на пандемията. От началото на войната, започната от Съединените щати срещу Иран в края на февруари, и предизвикания от нея скок в световната инфлация, доходността по дългосрочния френски държавен дълг се е увеличила повече от тази на която и да е друга страна от Г-7. Доходността по 10-годишните облигации се приближава до 5%, в сравнение с 3,2% преди избухването на тази война.

    Коментиран от #33

    11:32 19.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Соваж бейби

    14 0 Отговор
    Избяга ,страх го е да седи в държавата и да гледа последствията от политиката му с два мандата да къде доведе държавата.

    11:36 19.10.2026

  • 32 Соваж бейби

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Стига с този Путин бе ,Франция си има суверенитет не е подлога като България от къде я пипнат да и заповядват какво да прави.Макрон си търси поводи да се скрие ,да помоли клоуна го приеме в бункера си най добре ще направи.

    11:39 19.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 456

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Просто е тръгнал":

    Напълно е възможно и да е за пари. Какво ще търси в Катар и ОАЕ? И двете спряха добива и продажбите ,първатэ на газ ,втората на петрол заради ударите. Пори от тях също едвали Макрон ще получи. При Кувейт и Бахреим и двете имат добив ,но при тази криза едвали първо на французите да доставят ,а за пари...и двете едвали ще им дадат нещо ,тъй като всичко по-ценно във Франция е собственост вече на СА.

    Коментиран от #39

    11:44 19.10.2026

  • 36 За всички европейски коптори

    4 0 Отговор
    Лихвите по 10-годишните им облигации стигна и мина 5% и това е само началото. Скоро БВП-то няма да им стига само лихвите по дълговете си да плащат. Дори покачването на лихвените проценти в Япония вече е факт, където дългосрочните облигации вече дават доходност от над 3%. Тази промяна подкопава т.нар. „кери търговия“, при която инвеститорите заемат пари при ултраниски лихви в Япония, за да инвестират в по-високодоходни активи в други големи икономики. А японските застрахователи, пенсионни фондове и мениджъри на активи са сред най-големите инвеститори в държавен дълг в международен план и в частност Франция

    11:44 19.10.2026

  • 37 🦉🦉🦉🦉

    8 0 Отговор
    Банката на ЕсеС , която си присвои името ЕЦБ има таен план за спасяване на Франция❗

    "Механизъм на спасяването:

    Според разкритата информация, ЕЦБ обмисля да задължи банките в евросистемата да изкупуват френски облигации. Средствата за това ще бъдат осигурени чрез продажба на злато, германски бундове и други активи, налични в балансите на централните банки на страните от еврозоната."

    "Разбрахте ли сега защо ни тикат в еврозоната🤔❓❗

    11:46 19.10.2026

  • 38 Самолетът му

    2 0 Отговор
    Да не кацне на софийското летище?

    11:51 19.10.2026

  • 39 Не "Напълно е възможно" а е сигурно

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "456":

    А е "много възможно" даже да са го привикали на килимчето... страните от Персийския залив (по-специално Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ) са ключови купувачи и притежатели на значителни дялове от френския публичен дълг чрез своите суверенни инвестиционни фондове.Към втората половина на 2026 г. държавният дълг на Франция достигна рекордните 3,6 трилиона евро (около 119% от БВП). Близо 50-50% до 60% от този дълг се държи от чуждестранни институции, сред които арабските монархии са едни от най-активните купувачи на дългови книжа извън ЕС. Катар е сред основните държави, инвестирали сериозно във френски държавни ценни книжа.Отношенията не се изчерпват само с покупка на облигации. Например Саудитска Арабия и Франция поддържат споразумения за кредитни линии на стойност над 5 милиарда долара за финансиране на съвместни договори и инфраструктурни проекти. Саудитският суверенен фонд (PIF) е инвестирал над 7,3 милиарда евро директно във френската икономика през последните години.

    11:52 19.10.2026

  • 40 007 лиценз ту кил

    4 0 Отговор
    Дизел през крив Макарон.

    11:55 19.10.2026

  • 41 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Би било добро да го измете тълпата това нищожество Микрон.... Би било добре за французите, би било добре и за европейците.... Колко малоумен трябва да си когато държавата ти буквално гори ти да тръгваш на екскурзия, макар и да търсиш петрол.... Егати нищожество...

    11:56 19.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Няма спасение пичове

    2 0 Отговор
    Еврозоната ще бъде поставена под валутен борд от МВФ и еврото ще е вързано към рублата най вероятно. Няма друго спасение

    12:00 19.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гай Турий

    4 0 Отговор
    Сбърканият от глобалистокото задкулисия макарон е крайно време да бъде ометен заедно с неговите мишоци, които се мъчи да монтира на власт. Тоя баклук е вреден не само за макарония, но и за цяла Юръба, особено за България!

    12:03 19.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тц тц

    2 1 Отговор
    Късно е либе за китка. Тръмп тая врата ви я затвори, щото когато трябваше не му помогнахте. Той човека искаше да разбие тая ос Китай, Севрна Корея, Иран и Русия. Обаче мишките са си мишки, знаят само да църкат. И затова сега се обърна към руснака, щото китаеца го отсвири.

    12:13 19.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хмм

    3 0 Отговор
    обикаля като цветарка, страхува се да се върне в страната, че стигнаха и до Елисейския дворец?

    12:17 19.10.2026

  • 52 Зеленски

    1 0 Отговор
    Не обичам петрол!Дайте пари!

    12:19 19.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Читател

    1 0 Отговор
    Франция гори джендъра на екскурзия

    12:25 19.10.2026

  • 55 ТоЯ

    1 0 Отговор
    Се оказа голямо перде
    Ама логично...болен човек, щом съжителства с дядо си

    12:28 19.10.2026

  • 56 ТоЯ

    1 0 Отговор
    Шушомига.. в търново се използва за интелигентен французин

    12:32 19.10.2026

  • 57 Прям

    0 0 Отговор
    Не знам дали ще намери петрол евроварварина, но може да си намери майстора.

    12:39 19.10.2026

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