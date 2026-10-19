Макрон започва обиколка в страните от Персийския залив с цел да осигури допълнителни количества петрол и дизел

След уикенд, белязан от прояви на насилие, френският президент Еманюел Макрон започва днес обиколка в страните от Персийския залив с цел да осигури допълнителни количества петрол и дизел и да ограничи поскъпването на горивата във Франция, съобщава Франс прес, предаде БТА.
Посещението се провежда на фона на задълбочаваща се вътрешнополитическа криза, която поставя под въпрос трудния край на президентския му мандат.
Вчера Елисейският дворец потвърди, че президентът няма да отмени започващата днес до сряда обиколка въпреки множеството прояви на насилие в събота около протестите срещу високите разходи за живот.
В обръщението си Макрон обясни, че целта на посещението е да бъдат „гарантирани доставките“ на Франция, сред като сред основните притеснения на протестиращите е именно цената на горивата.
Битка за енергийните доставки
Макрон заяви, че ще остане активен на международната сцена до края на мандата си, като поставя сред приоритетите си и гарантирането на доставките на горива - тема, на която се спря подробно в телевизионното си обръщение на 24 септември.
Френският президент ще посети Кувейт, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Бахрейн и Катар. Освен за енергийните доставки той ще преговаря и за укрепване на двустранните стратегически и икономически партньорства.
От Елисейския дворец уточниха, че целта е да бъдат осигурени допълнителни количества горива, които да увеличат доставките за Франция и косвено да повлияят върху цените. Париж се надява посещенията да доведат до конкретни ангажименти от страна на приемащите държави.
В делегацията на Макрон ще участват и висши представители на двете най-големи френски енергийни компании - „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) и „Анжи“ (Engie).
Цените на енергията са под силен натиск заради блокадата на Ормузкия проток, през който преди войната между САЩ и Иран преминаваха около 20 на сто от световните количества петрол.
Допълнително напрежение създават атаките на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси срещу Саудитска Арабия и напрежението около протока Баб ел Мандеб в южния край на Червено море - друг ключов морски маршрут, свързващ Европа и Азия.
Макрон вече изпрати френски военни за защита на пристанището Янбу, важен саудитски терминал за износ на петрол. Въпреки това Саудитска Арабия не е включена в програмата на настоящата му обиколка.
На фона на рязкото поскъпване на горивата френският президент се опитва да намери начини за намаляване на натиска върху пазара на въглеводороди.
В началото на октомври страните от Г-7, чието ротационно председателство тази година се осъществява от Франция, се договориха в рамките на четири месеца да освободят от стратегическите си резерви до 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол, припомня АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #32
11:15 19.10.2026
2 Кина
Коментиран от #41
11:16 19.10.2026
3 🦉🦉🦉🦉
11:16 19.10.2026
4 Някой
В залива вече няма кой да ви доставя сигурен петрол. Що не се обърнете към Тръмп? Той има яко петрол. Е, не е за без пари, както сте свикнали да получавате от колониите си, но вече вие сте колония.
11:17 19.10.2026
5 🦉🦉🦉🦉
11:17 19.10.2026
6 Иван
Отивай да просиш сега
Коментиран от #14
11:18 19.10.2026
7 Барни Ръбъл
Коментиран от #11
11:18 19.10.2026
8 койдазнай
11:19 19.10.2026
9 да ве
11:19 19.10.2026
10 Винаги така прави
11:19 19.10.2026
11 Боруна Лом
До коментар #7 от "Барни Ръбъл":ИСКА ДА ИЗБЯГА КАТО ЗЕЛЕНИЯТ ПОТНИК!
11:20 19.10.2026
12 Това е защото
11:20 19.10.2026
13 българина
11:20 19.10.2026
14 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #6 от "Иван":Не е отишъл където трябва Трябва да отиде на онова място Там да седне на голямата маса и да се моли Да поиска прошка Пък ще видим
11:21 19.10.2026
15 ккк
11:22 19.10.2026
16 Хахахааааа
Вместо да обикаля, да падатна колене пред Путин!
11:22 19.10.2026
17 Просто е тръгнал
Коментиран от #35
11:23 19.10.2026
18 Трол
11:23 19.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Франция
Коментиран от #53
11:24 19.10.2026
21 Тоя стана
11:24 19.10.2026
22 Менко
11:25 19.10.2026
23 Атлантически боклук
11:27 19.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 доктор
11:29 19.10.2026
26 да отиде
11:30 19.10.2026
27 Привет
11:31 19.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Атлантически боклук
Икономически растеж няма за да донесе облекчение. Правителството вече е ревизирало прогнозата си за растеж за тази година надолу, от 1% до нищожните 0,3%. Отразявайки забавянето на икономиката, нивото на безработица достигна 9,3% през третото тримесечие, най-високото си ниво от 2020 г. насам, в разгара на пандемията. От началото на войната, започната от Съединените щати срещу Иран в края на февруари, и предизвикания от нея скок в световната инфлация, доходността по дългосрочния френски държавен дълг се е увеличила повече от тази на която и да е друга страна от Г-7. Доходността по 10-годишните облигации се приближава до 5%, в сравнение с 3,2% преди избухването на тази война.
Коментиран от #33
11:32 19.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Соваж бейби
11:36 19.10.2026
32 Соваж бейби
До коментар #1 от "Боруна Лом":Стига с този Путин бе ,Франция си има суверенитет не е подлога като България от къде я пипнат да и заповядват какво да прави.Макрон си търси поводи да се скрие ,да помоли клоуна го приеме в бункера си най добре ще направи.
11:39 19.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 456
До коментар #17 от "Просто е тръгнал":Напълно е възможно и да е за пари. Какво ще търси в Катар и ОАЕ? И двете спряха добива и продажбите ,първатэ на газ ,втората на петрол заради ударите. Пори от тях също едвали Макрон ще получи. При Кувейт и Бахреим и двете имат добив ,но при тази криза едвали първо на французите да доставят ,а за пари...и двете едвали ще им дадат нещо ,тъй като всичко по-ценно във Франция е собственост вече на СА.
Коментиран от #39
11:44 19.10.2026
36 За всички европейски коптори
11:44 19.10.2026
37 🦉🦉🦉🦉
"Механизъм на спасяването:
Според разкритата информация, ЕЦБ обмисля да задължи банките в евросистемата да изкупуват френски облигации. Средствата за това ще бъдат осигурени чрез продажба на злато, германски бундове и други активи, налични в балансите на централните банки на страните от еврозоната."
"Разбрахте ли сега защо ни тикат в еврозоната🤔❓❗
11:46 19.10.2026
38 Самолетът му
11:51 19.10.2026
39 Не "Напълно е възможно" а е сигурно
До коментар #35 от "456":А е "много възможно" даже да са го привикали на килимчето... страните от Персийския залив (по-специално Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ) са ключови купувачи и притежатели на значителни дялове от френския публичен дълг чрез своите суверенни инвестиционни фондове.Към втората половина на 2026 г. държавният дълг на Франция достигна рекордните 3,6 трилиона евро (около 119% от БВП). Близо 50-50% до 60% от този дълг се държи от чуждестранни институции, сред които арабските монархии са едни от най-активните купувачи на дългови книжа извън ЕС. Катар е сред основните държави, инвестирали сериозно във френски държавни ценни книжа.Отношенията не се изчерпват само с покупка на облигации. Например Саудитска Арабия и Франция поддържат споразумения за кредитни линии на стойност над 5 милиарда долара за финансиране на съвместни договори и инфраструктурни проекти. Саудитският суверенен фонд (PIF) е инвестирал над 7,3 милиарда евро директно във френската икономика през последните години.
11:52 19.10.2026
40 007 лиценз ту кил
11:55 19.10.2026
41 Европеец
До коментар #2 от "Кина":Би било добро да го измете тълпата това нищожество Микрон.... Би било добре за французите, би било добре и за европейците.... Колко малоумен трябва да си когато държавата ти буквално гори ти да тръгваш на екскурзия, макар и да търсиш петрол.... Егати нищожество...
11:56 19.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Няма спасение пичове
12:00 19.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Гай Турий
12:03 19.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тц тц
12:13 19.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Хмм
12:17 19.10.2026
52 Зеленски
12:19 19.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Читател
12:25 19.10.2026
55 ТоЯ
Ама логично...болен човек, щом съжителства с дядо си
12:28 19.10.2026
56 ТоЯ
12:32 19.10.2026
57 Прям
12:39 19.10.2026