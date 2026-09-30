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Сенатът в Мадрид отхвърли договор за приятелство с Франция, докато Макрон е на посещение в Испания

Сенатът в Мадрид отхвърли договор за приятелство с Франция, докато Макрон е на посещение в Испания

30 Септември, 2026 07:39 553 2

  • еманюел макрон-
  • испания-
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  • педро санчес

Договорът бе подписан в Барселона през януари 2023 година от Еманюел Макрон и Педро Санчес

Сенатът в Мадрид отхвърли договор за приятелство с Франция, докато Макрон е на посещение в Испания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испанският Сенат, контролиран от опозиционната десница, отхвърли договор за приятелство на Испания с Франция, докато френският президент Еманюел Макрон е на посещение в Мадрид, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Сто четиридесет и двама сенатори от дясната Народна партия и от крайнодясната "Вокс" гласуваха "против" ратифицирането на договора, а 106 сенатори - в основната си част представители на Испанската социалистическа работническа партия на премиера Педро Санчес, подкрепиха ратификацията.

Вотът в Сената се състоя едновременно с началото на тържествена вечеря, която дават испанският крал Фелипе Шести и кралица Летисия в чест на Еманюел Макрон.

Договорът бе подписан в Барселона през януари 2023 година от Еманюел Макрон и Педро Санчес. След това той бе ратифициран от долната камара на испанския парламент и от двете камари на френския парламент.

Испанската Народна партия обаче се противопоставя на клауза от договора, според която член на правителството на една от двете страни трябва да бъде канен на заседание на правителството на другата страна най-малко веднъж на три месеца.

Франция има подобни договори за приятелство с Германия, Италия и Полша. Испания има сходни договори само с Португалия и Мароко.


Испания
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  • 1 МАРОКАНЦИТЕ

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