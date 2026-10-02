Париж е решен да прокара икономиите – въпреки протестите

Френското правителство възнамерява да спести 43 милиарда евро бюджетни средства, става ясно от проекта за бюджет за 2027 година. С тази програма за строги икономии правителството цели да намали високия бюджетен дефицит и да възвърне доверието на финансовите пазари.
Конкретно се предлага замразяване на заплатите в държавния сектор и на повечето пенсии. Освен това се предвижда съкращаване на бюджетите на общините и разходите за здравеопазване, както и намаляване на данъчните облекчения за предприятията, пише АРД.
Протести и безредици
Общественото недоволство от плановете за строги икономии нараства. Още във вторник служители в публичния сектор излязоха на стачка в знак на протест срещу замразяването на заплатите. Студентските и ученическите протести, започнали миналата седмица, също се разраснаха, като част от учащите се присъединиха към демонстрациите на държавните служители. Учениците настояват за подобряване на лошите условия във френските училища. Проблемите включват амортизирани сгради, недостиг на учители, липса на учебни материали и твърде дълъг учебен ден според самите ученици. 16-годишна ученичка от Кан, обясни, че протестират срещу препълнените класни стаи и правителството, което не отделя достатъчно средства за отопление, климатизация и заплати на учителите.
В основата на това недоволство стои общо чувство на неудовлетвореност и разочарование от политиката. Според Министерството на вътрешните работи по време на протестите са арестувани 1949 души. Повечето от тях са обвинени в прояви на насилие, като например нападения срещу служители на реда. Пострадали са 305 полицаи и жандармеристи.
Министърът на образованието Едуар Жефре обяви, че в петък се очаква над 400 училища да останат затворени, като обучението ще се провежда дистанционно. Той съобщи, че от началото на протестите са пострадали 170 ученици и 65 служители в сферата на образованието.
В четвъртък към протестите се присъединиха и студенти – в цялата страна са били блокирани около 30 университета, включително в Париж и Марсилия. Предложеният бюджет предвижда нови такси за обучение за определени специалности или подготвителни курсове.
Франция е силно задлъжняла
В момента Франция е силно задлъжняла - повече от всяка друга страна в ЕС: според прогнозата на правителството през следващата година общият дълг ще достигне 121,7 процента от брутния вътрешен продукт (БВП). Премиерът Себастиан Льокорню определи мерките за икономии като необходими, за да се овладее бюджетният дефицит.
АРД припомня, че двамата му предшественици паднаха от власт именно заради плановете си за икономии. От предсрочните парламентарни избори през 2024 г. правителството вече не разполага със собствено мнозинство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
15:53 02.10.2026
2 Някой
Когато бомбата Франция гръмне, ударната вълна ще стигне до Брюксел и ще отвее ЕК и ЕС.
15:54 02.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Kaлпазанин
15:55 02.10.2026
5 Кина
15:56 02.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Деций
15:58 02.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Факти
15:59 02.10.2026
11 пешо
16:00 02.10.2026
12 Статист
16:03 02.10.2026
13 Жълт парцал
16:04 02.10.2026
14 Хи хи
16:07 02.10.2026
15 Фен на другаря Тодор Живков
децата във Франция ще почнат и да убиват.
16:07 02.10.2026
16 Още съвсем малко и тия ще
16:09 02.10.2026
17 ДрайвингПлежър
.... и може да поканиш Еманюел да си ги държите - ще е толкова мило! 😂😂😂
кво са едни французи сравнени с Володимир!
16:09 02.10.2026
18 Оставка Макарон
16:14 02.10.2026
19 Санкциите срещу Русия работят
16:16 02.10.2026
20 Само
16:17 02.10.2026
21 долу ес
16:20 02.10.2026
22 До там са я докарали във Франция
16:36 02.10.2026
23 Ной
16:37 02.10.2026
24 Луи Девети
16:47 02.10.2026
25 Нострадамус
16:49 02.10.2026