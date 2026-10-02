Париж е решен да прокара икономиите – въпреки протестите

Френското правителство възнамерява да спести 43 милиарда евро бюджетни средства, става ясно от проекта за бюджет за 2027 година. С тази програма за строги икономии правителството цели да намали високия бюджетен дефицит и да възвърне доверието на финансовите пазари.

Конкретно се предлага замразяване на заплатите в държавния сектор и на повечето пенсии. Освен това се предвижда съкращаване на бюджетите на общините и разходите за здравеопазване, както и намаляване на данъчните облекчения за предприятията, пише АРД.

Протести и безредици

Общественото недоволство от плановете за строги икономии нараства. Още във вторник служители в публичния сектор излязоха на стачка в знак на протест срещу замразяването на заплатите. Студентските и ученическите протести, започнали миналата седмица, също се разраснаха, като част от учащите се присъединиха към демонстрациите на държавните служители. Учениците настояват за подобряване на лошите условия във френските училища. Проблемите включват амортизирани сгради, недостиг на учители, липса на учебни материали и твърде дълъг учебен ден според самите ученици. 16-годишна ученичка от Кан, обясни, че протестират срещу препълнените класни стаи и правителството, което не отделя достатъчно средства за отопление, климатизация и заплати на учителите.

В основата на това недоволство стои общо чувство на неудовлетвореност и разочарование от политиката. Според Министерството на вътрешните работи по време на протестите са арестувани 1949 души. Повечето от тях са обвинени в прояви на насилие, като например нападения срещу служители на реда. Пострадали са 305 полицаи и жандармеристи.

Министърът на образованието Едуар Жефре обяви, че в петък се очаква над 400 училища да останат затворени, като обучението ще се провежда дистанционно. Той съобщи, че от началото на протестите са пострадали 170 ученици и 65 служители в сферата на образованието.

В четвъртък към протестите се присъединиха и студенти – в цялата страна са били блокирани около 30 университета, включително в Париж и Марсилия. Предложеният бюджет предвижда нови такси за обучение за определени специалности или подготвителни курсове.

Франция е силно задлъжняла

В момента Франция е силно задлъжняла - повече от всяка друга страна в ЕС: според прогнозата на правителството през следващата година общият дълг ще достигне 121,7 процента от брутния вътрешен продукт (БВП). Премиерът Себастиан Льокорню определи мерките за икономии като необходими, за да се овладее бюджетният дефицит.

АРД припомня, че двамата му предшественици паднаха от власт именно заради плановете си за икономии. От предсрочните парламентарни избори през 2024 г. правителството вече не разполага със собствено мнозинство.