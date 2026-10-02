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Париж е решен да прокара икономиите – въпреки протестите

Париж е решен да прокара икономиите – въпреки протестите

2 Октомври, 2026 15:50 880 25

  • франция-
  • протести-
  • еманюел макрон-
  • париж-
  • икономика

Недоволството е породено от планираното силно орязване на разходите в бюджета за следващата година

Париж е решен да прокара икономиите – въпреки протестите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Френското правителство възнамерява да спести 43 милиарда евро бюджетни средства, става ясно от проекта за бюджет за 2027 година. С тази програма за строги икономии правителството цели да намали високия бюджетен дефицит и да възвърне доверието на финансовите пазари.

Конкретно се предлага замразяване на заплатите в държавния сектор и на повечето пенсии. Освен това се предвижда съкращаване на бюджетите на общините и разходите за здравеопазване, както и намаляване на данъчните облекчения за предприятията, пише АРД.

Протести и безредици

Общественото недоволство от плановете за строги икономии нараства. Още във вторник служители в публичния сектор излязоха на стачка в знак на протест срещу замразяването на заплатите. Студентските и ученическите протести, започнали миналата седмица, също се разраснаха, като част от учащите се присъединиха към демонстрациите на държавните служители. Учениците настояват за подобряване на лошите условия във френските училища. Проблемите включват амортизирани сгради, недостиг на учители, липса на учебни материали и твърде дълъг учебен ден според самите ученици. 16-годишна ученичка от Кан, обясни, че протестират срещу препълнените класни стаи и правителството, което не отделя достатъчно средства за отопление, климатизация и заплати на учителите.

В основата на това недоволство стои общо чувство на неудовлетвореност и разочарование от политиката. Според Министерството на вътрешните работи по време на протестите са арестувани 1949 души. Повечето от тях са обвинени в прояви на насилие, като например нападения срещу служители на реда. Пострадали са 305 полицаи и жандармеристи.

Министърът на образованието Едуар Жефре обяви, че в петък се очаква над 400 училища да останат затворени, като обучението ще се провежда дистанционно. Той съобщи, че от началото на протестите са пострадали 170 ученици и 65 служители в сферата на образованието.

В четвъртък към протестите се присъединиха и студенти – в цялата страна са били блокирани около 30 университета, включително в Париж и Марсилия. Предложеният бюджет предвижда нови такси за обучение за определени специалности или подготвителни курсове.

Франция е силно задлъжняла

В момента Франция е силно задлъжняла - повече от всяка друга страна в ЕС: според прогнозата на правителството през следващата година общият дълг ще достигне 121,7 процента от брутния вътрешен продукт (БВП). Премиерът Себастиан Льокорню определи мерките за икономии като необходими, за да се овладее бюджетният дефицит.

АРД припомня, че двамата му предшественици паднаха от власт именно заради плановете си за икономии. От предсрочните парламентарни избори през 2024 г. правителството вече не разполага със собствено мнозинство.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    25 0 Отговор
    Разбира се нали трябва да има пари за мигранти новите "европейци" - "доктори и инженери"

    15:53 02.10.2026

  • 2 Някой

    24 0 Отговор
    Те нямат друг избор, въпреки че тези икономии няма да ги спасят от фалит. Все пак са на второ място в ЕС по размер на външния дълг - някъде към 135% от БВП. Само гърците са пред тях, но с малко.
    Когато бомбата Франция гръмне, ударната вълна ще стигне до Брюксел и ще отвее ЕК и ЕС.

    15:54 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Kaлпазанин

    20 1 Отговор
    Че не могат да си върнат и колониите откъдето да точат и крадат ,скоро цяла Европа ще е на икономии ,

    15:55 02.10.2026

  • 5 Кина

    17 1 Отговор
    Макарона здраво я оплеска и тези протести са само началото на голямата катастрофа която предстои в целия ЕС..!

    15:56 02.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Деций

    17 1 Отговор
    Те няма къде да ходят и ще трябва да вземат крайно непопулярни мерки.Франция е в технически фалит,а дълговете и са два пъти повече от максимално допустимито за страна от еврозоната.Същито е в Италия,и почти същото в Испания, Германия и тя е над максимални допустимото ниво от 60% сорямо БВП.Имсйки предвид свиването на икономиките прицента спрямо БВП се увеличава допълнително!Или ЕС е в тежък нокаут от който е почти невъзможно да се възстанови.Вървим към разпад ,и с оглед на това; нези 26 тона злато трябва да се завърнат в спешен порядък от Лондон.Та да ви кажа Лева ще възкръсне!

    15:58 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Факти

    16 0 Отговор
    Париж е решен да прокара икономиите – въпреки протестите, защото икономията е майка на мизерията

    15:59 02.10.2026

  • 11 пешо

    15 1 Отговор
    повече пари за украйна

    16:00 02.10.2026

  • 12 Статист

    14 0 Отговор
    Ако франсетата не бяха се занимавали с миграционни програми и наливане на пари в тая безсмислена простотия сега щяха да са най богатата държава в Европа.

    16:03 02.10.2026

  • 13 Жълт парцал

    15 0 Отговор
    Добреем, кризата в големите европейски държави върви с пълна пара... За Италия нищо не се чува, т.е. не ни казват. А Урсула и Кая продължават с глупостите си...

    16:04 02.10.2026

  • 14 Хи хи

    14 2 Отговор
    Санкциите работят !!

    16:07 02.10.2026

  • 15 Фен на другаря Тодор Живков

    7 4 Отговор
    До там води демокрацията и свободията, неиграе ли дървото зад врата така ще е
    децата във Франция ще почнат и да убиват.

    16:07 02.10.2026

  • 16 Още съвсем малко и тия ще

    8 1 Отговор
    победят Русия тотално, окончателно и безусловно.

    16:09 02.10.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    12 1 Отговор
    пари за Украйна ще има! не бой се Зеля - златния писоар идва!
    .... и може да поканиш Еманюел да си ги държите - ще е толкова мило! 😂😂😂
    кво са едни французи сравнени с Володимир!

    16:09 02.10.2026

  • 18 Оставка Макарон

    9 0 Отговор
    Оставка Емануелле, оставки урсули и каи...максимално бързо, ускорено.

    16:14 02.10.2026

  • 19 Санкциите срещу Русия работят

    9 0 Отговор
    Важното е да има пари за зеленски и елена зелена. Своя народ да мизерува и жандармерията да бие ученици и учители.

    16:16 02.10.2026

  • 20 Само

    3 0 Отговор
    Макроница за вас!

    16:17 02.10.2026

  • 21 долу ес

    15 0 Отговор
    икономии в името на украйна, тук е съшото, събираме капачки за болните ни деца, за да има за фашистите, които сами целенасочено започнаха войната! пари няма за тротоари, обаче теглим заеми за американско оръжие , коепо ще дадем на украйна. В този ЕС живеят изключително и само лумпени, щом на власт избираме само предатели и нещастници при това никога не ги наказваме!!!! а ги преизбираме

    16:20 02.10.2026

  • 22 До там са я докарали във Франция

    2 3 Отговор
    Че децата неуважават родителите си и се отнасят с тях като с боклуци.

    16:36 02.10.2026

  • 23 Ной

    3 0 Отговор
    Много ама страшно много си прав 21

    16:37 02.10.2026

  • 24 Луи Девети

    1 0 Отговор
    Не така бе,че паднем от власт,че се срути целата пирамида

    16:47 02.10.2026

  • 25 Нострадамус

    2 0 Отговор
    Браво на гимназистите!

    16:49 02.10.2026

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