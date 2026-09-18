Макрон е наредил мерки за предпазване на ключовата инфраструктура на страната от руски атаки

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви днес, че е наредил мерки за предпазване на ключовата инфраструктура на страната и обектите на отбранителната ѝ индустрия от засилващите се руски хибридни атаки, предаде Франс прес, съобщи БТА.
„Руската хибридна заплаха срещу европейците и срещу Франция се засилва“, заяви той, допълвайки, че „правителството ще подготви план за защита на критичната инфраструктура“ и „най-чувствителните“ обекти на отбранителната индустрия срещу дронове и кибератаки.
Франция беше заплашена от руски хибридни атаки през последните няколко седмици, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.
"През последните седмици заплахата – най-вече руската хибридна заплаха – за европейците и Франция се увеличи", каза той пред репортери след среща в Париж с лидерите на парламентарно представените партии, посветена на актуалната геополитическа обстановка.
Страните от Групата на седемте (Г-7) ще проведат през следващите седмици среща, посветена на енергийната криза, за да засилят сътрудничеството и да помогнат за гарантиране на доставките на фона на войната с Иран, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Макрон посочи, че участниците ще обсъдят както начини за избягване на ненужно напрежение между страните от Г-7 и техните ключови партньори, така и възможностите за освобождаване на количества от стратегическите резерви или премахване на ограничения, подобно на предприетите преди няколко месеца действия.
Френският президент направи изявлението на пресконференция, след като прие лидерите на представените в парламента политически сили за разговори за кризите в Близкия изток и Украйна и отражението им върху енергийните пазари. Правителството му е под засилващ се натиск заради високите цени на горивата и нарастващите протести във Франция.
Цените на горивата във Франция достигнаха нови рекордни равнища по-рано този месец на фона на влошаването на обстановката в Близкия изток.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шорт
19:15 18.09.2026
2 Постмортум
19:15 18.09.2026
3 Боруна Лом
19:16 18.09.2026
4 ВолодимОр и ЕманюелА
19:16 18.09.2026
5 Овчар
19:16 18.09.2026
6 Пърдящото дуло
19:16 18.09.2026
7 Макарон
19:16 18.09.2026
8 ТОЯ ЩЕ
Коментиран от #24
19:17 18.09.2026
9 Тц, тц, тц!
Дебели глави!
19:17 18.09.2026
10 запада
Коментиран от #12
19:18 18.09.2026
11 МАКРОН ДА СЕ ПАЗИ
19:19 18.09.2026
12 Това е новост
До коментар #10 от "запада":Пиратството, робовладелството, кражбата на чужда земя и имущество, от кога се наричат "цивилизация"?
Коментиран от #16
19:20 18.09.2026
13 В Париж бензин 2,99€
19:21 18.09.2026
14 Микрончо да приеме мерки
Какво искаме ние от човек който спи с баба си а не с някоя 20-годишна. Смешници.
19:22 18.09.2026
15 Соваж бейби
19:23 18.09.2026
16 гулаг
До коментар #12 от "Това е новост":карай си москвича и кандидатсвай за руско гражданство!
Коментиран от #19, #21
19:23 18.09.2026
17 Мерките са ясни
Коментиран от #25
19:24 18.09.2026
18 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ
19:26 18.09.2026
19 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #16 от "гулаг":А ти заминавай да браниш Малая Токмачка!
19:27 18.09.2026
20 РЮТЕ И МАКРОН
19:30 18.09.2026
21 Пича с москвича
До коментар #16 от "гулаг":Както вървят нещата в ЕС, май ще си много пред мен на опашката, за руско гражданство, защото както е добре известно, някои животни има усет за тези работи.
19:30 18.09.2026
22 Макроне,
Външно симпатичен и мъжествен, но има нещо сбъркано в главата. Как тъй даваш ДЪРЖАВНАТА ПАРА на шарлатани? Ти ще отговаряш, като Саркози.
19:34 18.09.2026
23 Без изгонване
Коментиран от #26
19:38 18.09.2026
24 Читател
До коментар #8 от "ТОЯ ЩЕ":Наполеон може да е бил луд но поне е бил мъж за разлика от това нещо.
19:38 18.09.2026
25 Вова
До коментар #17 от "Мерките са ясни":да внасят от Индия!
19:39 18.09.2026
26 Украинците като изгониха руснаците
До коментар #23 от "Без изгонване":Прокопсаха ли? Украйна намаля с 30 милиона! Повече отколкото целият СССР през Отечествената война.
19:40 18.09.2026
27 Дзак
19:40 18.09.2026
28 МАКРОН ИМАЛ ЖЕНА
19:42 18.09.2026
29 факт
19:43 18.09.2026
30 Нищо ново в света
19:45 18.09.2026