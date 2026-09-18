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Макрон е наредил мерки за предпазване на ключовата инфраструктура на страната от руски атаки
  Тема: Украйна

Макрон е наредил мерки за предпазване на ключовата инфраструктура на страната от руски атаки

18 Септември, 2026 19:12 456 30

  • саботаж-
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  • франция-
  • еманюел макрон

Руската хибридна заплаха срещу европейците и срещу Франция се засилва, предупреди френският президент

Макрон е наредил мерки за предпазване на ключовата инфраструктура на страната от руски атаки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви днес, че е наредил мерки за предпазване на ключовата инфраструктура на страната и обектите на отбранителната ѝ индустрия от засилващите се руски хибридни атаки, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Руската хибридна заплаха срещу европейците и срещу Франция се засилва“, заяви той, допълвайки, че „правителството ще подготви план за защита на критичната инфраструктура“ и „най-чувствителните“ обекти на отбранителната индустрия срещу дронове и кибератаки.

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Франция беше заплашена от руски хибридни атаки през последните няколко седмици, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.

"През последните седмици заплахата – най-вече руската хибридна заплаха – за европейците и Франция се увеличи", каза той пред репортери след среща в Париж с лидерите на парламентарно представените партии, посветена на актуалната геополитическа обстановка.

Страните от Групата на седемте (Г-7) ще проведат през следващите седмици среща, посветена на енергийната криза, за да засилят сътрудничеството и да помогнат за гарантиране на доставките на фона на войната с Иран, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Макрон посочи, че участниците ще обсъдят както начини за избягване на ненужно напрежение между страните от Г-7 и техните ключови партньори, така и възможностите за освобождаване на количества от стратегическите резерви или премахване на ограничения, подобно на предприетите преди няколко месеца действия.

Френският президент направи изявлението на пресконференция, след като прие лидерите на представените в парламента политически сили за разговори за кризите в Близкия изток и Украйна и отражението им върху енергийните пазари. Правителството му е под засилващ се натиск заради високите цени на горивата и нарастващите протести във Франция.

Цените на горивата във Франция достигнаха нови рекордни равнища по-рано този месец на фона на влошаването на обстановката в Близкия изток.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорт

    14 0 Отговор
    Макарона приготвя памперса!

    19:15 18.09.2026

  • 2 Постмортум

    14 0 Отговор
    Бабата да бяга в съседната стая, че този юнак скоро ще вземе да рита на сън. Трябва да е прероден наполеонов гренадир, бягал дълго и ужасено през руските степи.

    19:15 18.09.2026

  • 3 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    ПО ДОБРЕ СЕ ВАРДИ ОТ УКРИ ДРОНОВЕ

    19:16 18.09.2026

  • 4 ВолодимОр и ЕманюелА

    7 0 Отговор
    На двете влюбени гълъбчета им утесня света.. А бяха толкова щастливи желаещи се..

    19:16 18.09.2026

  • 5 Овчар

    6 0 Отговор
    Френската любов с маймуна сигурно е горчива за Макарона или лютива..!

    19:16 18.09.2026

  • 6 Пърдящото дуло

    8 0 Отговор
    Макрончо по добре да се варди от бабето,да не отнесе некое гюле по мундзата пак

    19:16 18.09.2026

  • 7 Макарон

    10 0 Отговор
    Е наредил предпазване на бензиностанциите и рафинериите от руски горива и нефт!

    19:16 18.09.2026

  • 8 ТОЯ ЩЕ

    12 0 Отговор
    ЯДЕ ХУРКАТА КАТО НАПОЛЕОН .

    Коментиран от #24

    19:17 18.09.2026

  • 9 Тц, тц, тц!

    9 0 Отговор
    Тия пак ли през зимата ще нападат Русия?
    Дебели глави!

    19:17 18.09.2026

  • 10 запада

    1 12 Отговор
    мечтаем веднъж завинаги да цивилизоваме тия блатни варвари,които живеят само от природни богатства и войни!

    Коментиран от #12

    19:18 18.09.2026

  • 11 МАКРОН ДА СЕ ПАЗИ

    9 0 Отговор
    От атаките изодзад.

    19:19 18.09.2026

  • 12 Това е новост

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "запада":

    Пиратството, робовладелството, кражбата на чужда земя и имущество, от кога се наричат "цивилизация"?

    Коментиран от #16

    19:20 18.09.2026

  • 13 В Париж бензин 2,99€

    8 1 Отговор
    Там е проблема, а не в измислената руска опасност. Франция е във фактически фалит. Тегли огромни заеми, защото няма пари за бюджета, пенсии и социал. Спрат ли социална, мигрите ще подпалят красивия Париж.

    19:21 18.09.2026

  • 14 Микрончо да приеме мерки

    10 0 Отговор
    за предпазване на гражданите от високите цени на горивата в следствие на неговите пакети санкции срещу руската федерация които рефлектират върху целия Европейски съюз.
    Какво искаме ние от човек който спи с баба си а не с някоя 20-годишна. Смешници.

    19:22 18.09.2026

  • 15 Соваж бейби

    8 0 Отговор
    Ми като няма какво друго да измисли за ситуацията която е в момента🤘 🤣🤘хората търсят отговор за високите цени на всичко, ниски заплати и фалити той говори за руски хибридни атаки?има някакъв проблем

    19:23 18.09.2026

  • 16 гулаг

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Това е новост":

    карай си москвича и кандидатсвай за руско гражданство!

    Коментиран от #19, #21

    19:23 18.09.2026

  • 17 Мерките са ясни

    9 2 Отговор
    Във Франция няма горива, няма газ, но ще има памперси !

    Коментиран от #25

    19:24 18.09.2026

  • 18 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ

    5 2 Отговор
    Прилича на бандерия - тотално фалирала.

    19:26 18.09.2026

  • 19 Хахаха!🎺🥳😀

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "гулаг":

    А ти заминавай да браниш Малая Токмачка!

    19:27 18.09.2026

  • 20 РЮТЕ И МАКРОН

    4 1 Отговор
    Оня ден разбрали, че вече не могат да задържат. Употребяват изхода за вход.

    19:30 18.09.2026

  • 21 Пича с москвича

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "гулаг":

    Както вървят нещата в ЕС, май ще си много пред мен на опашката, за руско гражданство, защото както е добре известно, някои животни има усет за тези работи.

    19:30 18.09.2026

  • 22 Макроне,

    1 1 Отговор
    Слаб ти е ангела, братко. В Украйна те дрогираха със салфетките и те издълбуниха като телефонни измамници!
    Външно симпатичен и мъжествен, но има нещо сбъркано в главата. Как тъй даваш ДЪРЖАВНАТА ПАРА на шарлатани? Ти ще отговаряш, като Саркози.

    19:34 18.09.2026

  • 23 Без изгонване

    0 1 Отговор
    на всички ръснаци,няма как?Барабар с Льо Марин!

    Коментиран от #26

    19:38 18.09.2026

  • 24 Читател

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "ТОЯ ЩЕ":

    Наполеон може да е бил луд но поне е бил мъж за разлика от това нещо.

    19:38 18.09.2026

  • 25 Вова

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мерките са ясни":

    да внасят от Индия!

    19:39 18.09.2026

  • 26 Украинците като изгониха руснаците

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Без изгонване":

    Прокопсаха ли? Украйна намаля с 30 милиона! Повече отколкото целият СССР през Отечествената война.

    19:40 18.09.2026

  • 27 Дзак

    1 0 Отговор
    Гумен негонен бяга!

    19:40 18.09.2026

  • 28 МАКРОН ИМАЛ ЖЕНА

    2 0 Отговор
    Лошото, че жена му имала хой.

    19:42 18.09.2026

  • 29 факт

    0 0 Отговор
    То ако ставаше с наредби...

    19:43 18.09.2026

  • 30 Нищо ново в света

    0 0 Отговор
    Когато едно общество е в криза управляващите винаги създават образа на ВЪНШНИЯ ВРАГ с цел да потиснат вътрешните противоречия и да запазят властта си!

    19:45 18.09.2026

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