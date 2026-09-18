Макрон е наредил мерки за предпазване на ключовата инфраструктура на страната от руски атаки

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви днес, че е наредил мерки за предпазване на ключовата инфраструктура на страната и обектите на отбранителната ѝ индустрия от засилващите се руски хибридни атаки, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Руската хибридна заплаха срещу европейците и срещу Франция се засилва“, заяви той, допълвайки, че „правителството ще подготви план за защита на критичната инфраструктура“ и „най-чувствителните“ обекти на отбранителната индустрия срещу дронове и кибератаки.

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Франция беше заплашена от руски хибридни атаки през последните няколко седмици, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.

"През последните седмици заплахата – най-вече руската хибридна заплаха – за европейците и Франция се увеличи", каза той пред репортери след среща в Париж с лидерите на парламентарно представените партии, посветена на актуалната геополитическа обстановка.

Страните от Групата на седемте (Г-7) ще проведат през следващите седмици среща, посветена на енергийната криза, за да засилят сътрудничеството и да помогнат за гарантиране на доставките на фона на войната с Иран, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Макрон посочи, че участниците ще обсъдят както начини за избягване на ненужно напрежение между страните от Г-7 и техните ключови партньори, така и възможностите за освобождаване на количества от стратегическите резерви или премахване на ограничения, подобно на предприетите преди няколко месеца действия.

Френският президент направи изявлението на пресконференция, след като прие лидерите на представените в парламента политически сили за разговори за кризите в Близкия изток и Украйна и отражението им върху енергийните пазари. Правителството му е под засилващ се натиск заради високите цени на горивата и нарастващите протести във Франция.

Цените на горивата във Франция достигнаха нови рекордни равнища по-рано този месец на фона на влошаването на обстановката в Близкия изток.