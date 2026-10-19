Зак Полански отказа да преразгледа решението на британските Зелени за ционизма преди 2028 г.

Лидерът на Зелената партия във Великобритания Зак Полански обяви, че няма да предприема действия за преразглеждане на решението на формацията, с което ционизмът беше определен като расизъм, поне до 2028 г. Това съобщава вестник „Индипендънт“, предава News.bg.

През последните седмици Полански се сблъска с призиви за оставката си от страна на членове на собствената му партия заради приемането на предложението. Решението предизвика критики от целия политически спектър, а рейтингът на одобрение на партийния лидер отбеляза рязък спад. Според публикацията Полански се е оказал най-непопулярният сред всички национални политически лидери.

Самият той не смята, че определянето на ционизма като расизъм е спорно. По думите му истинският проблем е, че през последните няколко години са били убити или ранени 75 000 палестинци, а сред пострадалите има повече деца с ампутирани крайници, отколкото когато и да било в съвременната история.

Полански подчерта, че няма да отменя решението на партията, но уточни, че при първа възможност ще се опита да го промени. Той заяви, че иска формацията да се отдалечи от идеята за еднодържавно решение и вместо това да подкрепи принципа, че израелците и палестинците трябва сами да определят бъдещето си.

Според лидера на Зелените евентуална промяна може да бъде предприета най-рано през 2028 г. Причината е в правилата на партията, които предвиждат решенията, приети на нейната конференция, да останат официална политика в продължение на две години.

„Правилата не го позволяват. Когато се гласува нещо на партийната ни конференция, то се превръща в официална политика за срок от две години“, обясни Полански.

Предложението ционизмът да бъде обявен за расизъм беше прието на конференцията на Зелената партия в Брайтън с близо 100 гласа „за“ и около 800 „против“.