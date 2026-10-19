Новини
Свят »
Великобритания »
Зак Полански отказа да преразгледа решението на британските Зелени за ционизма преди 2028 г.

Зак Полански отказа да преразгледа решението на британските Зелени за ционизма преди 2028 г.

19 Октомври, 2026 10:56 774 7

  • великобритания-
  • зелени-
  • ционизъм-
  • зак полански

Лидерът на партията заяви, че няма да отменя приетата политика, въпреки критиките от различни политически среди и призивите на партийни членове да подаде оставка. Той обаче допусна, че при първа възможност ще се опита да промени решението.

Зак Полански отказа да преразгледа решението на британските Зелени за ционизма преди 2028 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерът на Зелената партия във Великобритания Зак Полански обяви, че няма да предприема действия за преразглеждане на решението на формацията, с което ционизмът беше определен като расизъм, поне до 2028 г. Това съобщава вестник „Индипендънт“, предава News.bg.

През последните седмици Полански се сблъска с призиви за оставката си от страна на членове на собствената му партия заради приемането на предложението. Решението предизвика критики от целия политически спектър, а рейтингът на одобрение на партийния лидер отбеляза рязък спад. Според публикацията Полански се е оказал най-непопулярният сред всички национални политически лидери.

Самият той не смята, че определянето на ционизма като расизъм е спорно. По думите му истинският проблем е, че през последните няколко години са били убити или ранени 75 000 палестинци, а сред пострадалите има повече деца с ампутирани крайници, отколкото когато и да било в съвременната история.

Полански подчерта, че няма да отменя решението на партията, но уточни, че при първа възможност ще се опита да го промени. Той заяви, че иска формацията да се отдалечи от идеята за еднодържавно решение и вместо това да подкрепи принципа, че израелците и палестинците трябва сами да определят бъдещето си.

Според лидера на Зелените евентуална промяна може да бъде предприета най-рано през 2028 г. Причината е в правилата на партията, които предвиждат решенията, приети на нейната конференция, да останат официална политика в продължение на две години.

„Правилата не го позволяват. Когато се гласува нещо на партийната ни конференция, то се превръща в официална политика за срок от две години“, обясни Полански.

Предложението ционизмът да бъде обявен за расизъм беше прието на конференцията на Зелената партия в Брайтън с близо 100 гласа „за“ и около 800 „против“.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 1 Отговор
    Другарят Полански е един честен ционист.

    Коментиран от #3

    10:58 19.10.2026

  • 2 В цял свят от хората

    10 0 Отговор
    ционизмът е определен като расизъм !

    11:16 19.10.2026

  • 3 ама

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Няма честни или нечестни ционисти, има излишни ционисти!

    11:18 19.10.2026

  • 4 Ционизма не е само расизъм

    9 0 Отговор
    Той е апартейд и еманацията на нацизма реално. Неоспорим факт е това

    11:18 19.10.2026

  • 5 Сидни Суини ръкоделие 👋

    4 1 Отговор
    Тръмпоча много ги защитава ционистите. Всякаш са му платили президентската кампания и той им е подчинен.

    11:25 19.10.2026

  • 6 Даа!

    9 0 Отговор
    От общо 900 ,само 100 зелени са за обявен сраеелски геноцид.Защото целия свят,го виждаше и вижда на живо.И цели 800 души(!)) са против? Абе тия,с такетата и масурите,наистина са изплели гигантска паяжина в цял свят.

    11:29 19.10.2026

  • 7 Перо

    1 0 Отговор
    Тези, които са гласували “против” да прочетат определението за ционизма на 30-та Сесия на Общото събрание на ООН!

    12:28 19.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания