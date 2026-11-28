Американските военни са използвали системи за противодействие на дронове, за да отблъснат шест безпилотни летателни апарата, засечени на 13 ноември над британската военновъздушна база „Лейкънхийт“ в графство Съфолк. Информацията е на „Файненшъл таймс“, който се позовава на запознати със случая лица.

Според британски и американски власти инцидентът може да е свързан с Иран. Дроновете не са били открити или иззети след намесата на американските сили, а Белият дом и Пентагонът засега не са направили публичен коментар.

„Полицията към Министерството на отбраната и полицията на графство Съфолк работиха в тясно сътрудничество със силите за сигурност на американските военновъздушни сили в отговор на сигнали за неразрешена дейност на дронове на 13 ноември в района на военновъздушната база „Лейкънхийт“. Ситуацията бе бързо овладяна, а в базата бе възстановен обичайният режим на сигурност и охрана“, заяви британското Министерство на отбраната пред Ройтерс.

Американските военновъздушни сили потвърдиха още в деня на инцидента, че техни служители са реагирали на „предполагаема неразрешена дейност на дронове“. Не са пострадали военнослужещи, самолети или инфраструктура на базата.

Инцидентът идва на фона на напрежение около базите

Случаят край „Лейкънхийт“ последва предупреждения за заплахи срещу американски обекти във Великобритания. През септември американският президент Доналд Тръмп съобщи, че заплаха, свързана с Иран, е довела до изтеглянето на американски бомбардировачи от базата „Феърфорд“.

Британските власти по-късно свързаха случая край „Феърфорд“ с Иран. Техеран отхвърля обвиненията за участие както в този инцидент, така и в други враждебни действия на британска територия.

През ноември 2024 г. около „Лейкънхийт“, „Милдънхол“ и „Фелтуел“ бяха забелязани неидентифицирани дронове в продължение на няколко дни. Тогава американските военновъздушни сили потвърдиха наблюденията, но извършителите не бяха установени.

Новият случай показва, че сигурността около американските военни обекти във Великобритания остава засилена. Засега няма официално потвърждение кой е управлявал шестте дрона или какъв тип са били те.