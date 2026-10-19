Напрежение на полуострова! Пхенян обмисля още оръжия и високоговорители по границата

Северна Корея обмисля разполагането на допълнителни тактически ударни средства по южната си граница и възобновяването на излъчванията по високоговорители срещу Южна Корея. Това заяви Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, в изявление, разпространено от държавната информационна агенция КЦТА.

„В момента обстановката по южната граница е много нестабилна“, каза Ким Йо-чен, цитирана от Ройтерс. Тя обвини южнокорейските военни, че „сериозно застрашават безопасността“ на севернокорейски военнослужещи, като произвеждат предупредителни изстрели с автоматични оръжия и едрокалибрени картечници.

По думите ѝ между 1 август и 17 октомври Южна Корея е отправила 2870 предупреждения по високоговорители и е произвела 201 предупредителни изстрела. Сеул не е оповестил свои данни за действията си в района в отговор на севернокорейските укрепителни дейности.

„За да се справи със създалата се обстановка, нашето военно ръководство разглежда възможността за разполагане на допълнителни тактически ударни средства по южната граница като превантивна и възпираща мярка при извънредни ситуации, както и за възобновяване на излъчванията по високоговорители срещу Република Корея“, заяви Ким Йо-чен. Тя добави, че се обсъждат и „други необходими и подходящи мерки“.

Укрепване на границата

Напрежението между Северна и Южна Корея се засили, след като Пхенян започна да укрепва границата си през април 2024 г. Двете страни са разделени от демилитаризирана зона, създадена след приключването на Корейската война с примирие през 1953 г.

На 5 октомври южнокорейските въоръжени сили съобщиха, че от началото на годината Северна Корея е изпратила до 7000 работници за поставяне на мини и изграждане на огради по границата. Регистрирани са около 50 случая на преминаване на демаркационната линия.

Според Сеул севернокорейски мини са предизвикали експлозия в пограничния район през септември, при която са били тежко ранени двама севернокорейски военнослужещи. Южна Корея призова Пхенян да прекрати укрепителните дейности.

Лим Ъл-чхол, преподавател в Института за далекоизточни изследвания към университета „Кьоннам“ в Сеул, заяви, че южнокорейските въоръжени сили следят укрепителните работи с предупредителни изстрели и съобщения по високоговорители. Според него Пхенян може да се опасява, че тези действия ще доведат до допълнително напрежение или до военен конфликт край границата.

Южнокорейското министерство на отбраната не е отговорило незабавно на запитването за коментар. Не е съобщено дали Северна Корея е взела окончателно решение за разполагането на нови оръжия или за възобновяването на излъчванията.

Източници: bta.bg, kelo.com