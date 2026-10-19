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Напрежение на полуострова! Пхенян обмисля още оръжия и високоговорители по границата

Напрежение на полуострова! Пхенян обмисля още оръжия и високоговорители по границата

19 Октомври, 2026 15:43 377 7

  • северна корея-
  • южна корея-
  • ким йо-чен-
  • корейски полуостров-
  • военно напрежение-
  • ким чен-ун

Ким Йо-чен обвини Южна Корея в предупредителни изстрели и излъчвания край демаркационната линия

Напрежение на полуострова! Пхенян обмисля още оръжия и високоговорители по границата - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Северна Корея обмисля разполагането на допълнителни тактически ударни средства по южната си граница и възобновяването на излъчванията по високоговорители срещу Южна Корея. Това заяви Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, в изявление, разпространено от държавната информационна агенция КЦТА.

„В момента обстановката по южната граница е много нестабилна“, каза Ким Йо-чен, цитирана от Ройтерс. Тя обвини южнокорейските военни, че „сериозно застрашават безопасността“ на севернокорейски военнослужещи, като произвеждат предупредителни изстрели с автоматични оръжия и едрокалибрени картечници.

По думите ѝ между 1 август и 17 октомври Южна Корея е отправила 2870 предупреждения по високоговорители и е произвела 201 предупредителни изстрела. Сеул не е оповестил свои данни за действията си в района в отговор на севернокорейските укрепителни дейности.

„За да се справи със създалата се обстановка, нашето военно ръководство разглежда възможността за разполагане на допълнителни тактически ударни средства по южната граница като превантивна и възпираща мярка при извънредни ситуации, както и за възобновяване на излъчванията по високоговорители срещу Република Корея“, заяви Ким Йо-чен. Тя добави, че се обсъждат и „други необходими и подходящи мерки“.

Укрепване на границата

Напрежението между Северна и Южна Корея се засили, след като Пхенян започна да укрепва границата си през април 2024 г. Двете страни са разделени от демилитаризирана зона, създадена след приключването на Корейската война с примирие през 1953 г.

На 5 октомври южнокорейските въоръжени сили съобщиха, че от началото на годината Северна Корея е изпратила до 7000 работници за поставяне на мини и изграждане на огради по границата. Регистрирани са около 50 случая на преминаване на демаркационната линия.

Според Сеул севернокорейски мини са предизвикали експлозия в пограничния район през септември, при която са били тежко ранени двама севернокорейски военнослужещи. Южна Корея призова Пхенян да прекрати укрепителните дейности.

Лим Ъл-чхол, преподавател в Института за далекоизточни изследвания към университета „Кьоннам“ в Сеул, заяви, че южнокорейските въоръжени сили следят укрепителните работи с предупредителни изстрели и съобщения по високоговорители. Според него Пхенян може да се опасява, че тези действия ще доведат до допълнително напрежение или до военен конфликт край границата.

Южнокорейското министерство на отбраната не е отговорило незабавно на запитването за коментар. Не е съобщено дали Северна Корея е взела окончателно решение за разполагането на нови оръжия или за възобновяването на излъчванията.

Източници: bta.bg, kelo.com


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 реалността

    3 1 Отговор
    Диктаторите много ги е страх народът им случайно да не получи свобода или да чуе истината! Затова диктаторите правят всичко възможно да отнемат свободата на народа си и в главите им да се набива само лъжлива пропаганда и дезинформация!

    Коментиран от #5

    15:53 19.10.2026

  • 3 реалността

    1 1 Отговор
    В момента на тоя свят има няколко диктатора които управляват диктаторски режими.Това са Ким Чен Ун, Владимир Путин , Александър Лукашенко , Теодоро Обианг Нгуема , Даниел Ортега и Пол Кагаме.Имаше и още двама Башар Асад и Мадуро ,ама те вече дадоха фира и държавите им са свободни.

    Коментиран от #6, #7

    15:55 19.10.2026

  • 4 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    0 0 Отговор
    ЕДНО ВРЕМЕ ГЛЕДАХМЕ
    НА СЕВЕРНА КОРЕЯ
    КАТО НА НАШЕТО МИНАЛО....

    СЕГА ГИ ГЛЕДАМЕ
    КАТО НАШЕТО БЪДЕЩЕ.

    15:56 19.10.2026

  • 5 Млад еврас

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "реалността":

    Дааааа така е, в ЕС режима е същото, даже яко налагат народа ако разбере истината и протестира.

    15:57 19.10.2026

  • 6 ...???

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "реалността":

    В С. Корея Ким е лидер и водач на народа, който не допусна капитализъм в страната си.

    16:00 19.10.2026

  • 7 ИМА и ЕДИН РИЖАВ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "реалността":

    И ТОЙ ИСКА ДА БЪДЕ ДИКТАТОР.
    НО СКОРО ЩЕ МУ ОПРАВЯТ
    ПЕРЧЕМА
    И БОЯТА ПО ЛИЦЕТО.

    16:00 19.10.2026

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