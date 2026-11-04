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КНДР изстреля неидентифициран снаряд към морето

КНДР изстреля неидентифициран снаряд към морето

4 Ноември, 2026 07:44 914 11

  • кндр-
  • южна корея-
  • оръжейни изпитания-
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  • ким чен-ун-
  • северна корея

Южнокорейските въоръжени сили не уточниха какъв тип оръжие е използвано. Изстрелването идва на фона на ново напрежение между Пхенян, Сеул и Вашингтон

КНДР изстреля неидентифициран снаряд към морето - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Северна Корея изстреля неидентифициран снаряд към морето край източното си крайбрежие, съобщиха южнокорейските въоръжени сили. Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея не даде подробности за вида на използваното оръжие.

Изстрелването е поредният оръжеен тест на Пхенян през последните седмици. Северна Корея засили военните демонстрации на фона на заявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп желание да възстанови дипломатическите контакти със севернокорейския лидер Ким Чен Ун.

Пхенян отрича връзка с кражбата от Binance

Новият тест последва отказа на Пхенян да приеме обвиненията на САЩ, че севернокорейски хакери стоят зад кражбата на над 6 милиарда долара от криптоборсата Binance. Северна Корея определи твърдението като „банална провокация“.

ФБР приписа атаката на хакерската група TraderTraitor. Според информацията групата е свързана и с нападението срещу борсата Bybit през миналата година, при което са откраднати 1,5 милиарда долара.

„Нашата позиция е ясна: нямаме нужда да сядаме на една маса с толкова ненадеждни и враждебно настроени лица“, заяви Ким Йо Чен, сестрата на севернокорейския лидер. Тя определи позицията на ФБР като „продължение на неизменно враждебната политика на Вашингтон“.

Зачестили оръжейни изпитания

Сред последните изпитания на КНДР са балистична ракета, изстреляна от подводница, хиперзвукови ракети, бойни дронове и касетъчни бомби, предназначени за пренос чрез балистични ракети.

Пхенян съобщи и за изпитание на нова касетъчна бойна глава за стратегически крилати ракети. Според севернокорейските власти тя може да унищожи площ от 5 до 6 хектара чрез „мощ с висока плътност“. Тези твърдения не са потвърдени от южнокорейските въоръжени сили.

Напрежението по границата остава високо

Отношенията между двете корейски държави се влошиха допълнително след експлозии на мини по границата през септември, при които бяха ранени трима южнокорейски войници. Сеул обвини Пхенян, че е поставил мините южно от военната демаркационна линия, и поиска извинение.

Северна Корея отрече отговорност за взривовете и предупреди, че ще предприеме ответни действия, ако бъде провокирана. По-късно Пхенян заплаши да възобнови пропагандните излъчвания чрез високоговорители и да разположи нови оръжейни системи по границата.

Източници: news.bg, apnews.com


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе....

    3 12 Отговор
    Ким нещо не се вижда напоследък...

    07:46 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т..А.К 🐱

    1 6 Отговор
    нивото ВИ е както винаги-на макс

    Коментиран от #9, #11

    07:49 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кимчо държи да се обади,

    2 7 Отговор
    че го има. Неясно защо.

    07:52 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да знаете

    12 0 Отговор
    Хора, спрете се с това нещо, наречено от вас "снаряд".
    Снарядът НЯМА двигател - насочваш, стреляш и където падне.
    Ракетата ИМА собствен двигател и можеш да я управляваш по време на летене...

    Коментиран от #10

    07:54 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Аз току що

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да знаете":

    изстрелях снаряда.
    Много димеше....

    07:55 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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