Южна Корея заяви, че продължаването на военноморската мисия „Чонге“ в Аденския залив не означава участие във войната между САЩ и Израел срещу Иран. Южнокорейският министър на отбраната Кан Шин-чул защити предложението пред депутати, като подчерта, че разполагането на подразделението не представлява непряко военно участие в конфликта.

„Разполагането не представлява непряко военно участие в конфликта“, заяви Кан, цитиран от Ройтерс.

Мисията е насочена срещу пиратството

По думите на министъра основната задача на подразделението „Чонге“ е да охранява южнокорейски кораби и граждани, които използват морския маршрут през Аденския залив. Кан посочи, че пиратската активност в района се е увеличила повече от три пъти спрямо миналата година.

Аденският залив е ключов морски коридор между Йемен и Сомалия. Южнокорейската мисия там е свързана с охраната на плавателни съдове и с предотвратяването на пиратски нападения.

Сеул отхвърля връзка с военния конфликт

Изявлението на Кан Шин-чул идва на фона на обсъжданото продължаване на мандата на подразделението. Министърът настоява, че операцията има ограничена задача за защита на корабоплаването и южнокорейските граждани, а не за включване на страната във военните действия.

Така Сеул представя мисията като продължение на ангажимента си за сигурност по морския маршрут, независимо от нарасналото напрежение в района и споровете около евентуалното разширяване на военните операции в близост до Ормузкия проток.

Източници: bta.bg, timesofisrael.com