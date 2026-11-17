Руски военни самолети предизвикаха безпокойство в Южна Корея, Япония и Тайван преди началото на голяма икономическа среща на върха в Китай. Южна Корея и Япония вдигнаха изтребители, след като регистрираха действията на руските самолети в чувствителния въздушен район на Източна Азия.

Няколко руски военни самолета са навлезли за кратко в Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Южна Корея над водите между Корейския полуостров и Япония. Южнокорейската агенция Йонхап потвърди информацията, а армията на страната е изпратила изтребители в съответствие с установените процедури.

„За кратко“ са останали руските самолети в зоната, съобщи Йонхап. Според наличните данни те не са навлизали в териториалното въздушно пространство на Южна Корея. Военните са ги засекли преди преминаването им в зоната и са предприели тактически действия за подготовка при евентуално развитие на ситуацията.

Два руски самолета са засечени край Тайван

По-рано Министерството на отбраната на Тайван съобщи, че е установило два руски военни самолета, навлезли от североизток в тайванската зона за идентификация на противовъздушната отбрана. Самолетите са прелетели над източното крайбрежие на острова и са напуснали зоната южно от окръг Тайтунг.

Тайванските власти не съобщават за навлизане на самолетите в териториалното въздушно пространство на острова. Зоната за идентификация е район, в който се следят и идентифицират въздухоплавателни средства по съображения за сигурност, но тя е по-широка от националното въздушно пространство.

Япония протестира пред Москва

Японското Министерство на отбраната съобщи за навлизане на два предполагаеми руски военни самолета във въздушното пространство на страната. Според агенция Киодо те са преминали северозападно от провинция Фукуока.

Токио е вдигнал изтребители и е направил дипломатически демарш пред Москва. Японското Министерство на отбраната посочи, че руските самолети са продължили в посока към японския остров Йонагуни и Тайван.

Съобщенията за полетите идват на фона на засилено внимание към военната активност около Япония, Корейския полуостров и Тайван. Към момента няма публично съобщена позиция на Москва за конкретния маршрут и целта на полета.

Източници: bta.bg, apnews.com, focustaiwan.tw