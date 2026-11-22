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От големия глад през 90-те години до ядреното възпиране, от съюза с Русия до отказа от обединение с Южна Корея, историята на тази държава изглежда почти еднаква в продължение на десетилетия: бедна, затворена, но някак все по-значима в международната политика.

Северна Корея се появява в новините най-често с изпитания на балистични ракети, военни паради, заплахи към съседите и откъслечни подробности от живота на управляващата династия. Този образ обаче засенчва един въпрос, който си заслужава внимание. Как държава с толкова ограничени ресурси, под натиска на санкции и само три десетилетия след катастрофален глад, успява да се превърне в фактор между големите сили? Отговорът не може да се свие само до личността на Ким Чен-ун. Трябва да проследим по-дългия път на севернокорейската държава.

През неговото управление Пхенян разшири ядрения арсенал, разработи междуконтинентални балистични ракети, възстанови военното сътрудничество с Русия и потърси нови начини да извлече полза от съперничеството между великите сили. Страната обаче не се е освободила от икономическите ограничения. Недостигът на храни продължава, както и сериозните нарушения на човешките права. Оттук и парадоксът: една от най-затворените държави в света нараства по международно значение. Някак си това изглежда по-малко загадъчно, ако се върнем назад.

От Ким Ир-сен до Ким Чен-ун: Социализъм по корейски

За да разберем днешната севернокорейска политика, трябва да се върнем към създаването на Корейската народнодемократична република през 1948 г. След освобождението от японското колониално управление през 1945 г. Корейският полуостров се оказва разделен на съветска и американска окупационна зона. Постепенно в двете части се оформят отделни държави, а противопоставянето им води до Корейската война от 1950 до 1953 г. На север властта се установява около Ким Ир-сен, който първоначално разчита на подкрепата на Съветския съюз. Но с времето той изгражда система, която все по-ясно се отличава и от съветския, и от китайския модел.

Тази система стъпва на идеологията чучхе, концепция, която поставя ударение върху политическата независимост, икономическата самостоятелност и способността на държавата да се брани със собствени сили. Прилики с идеите на Мао Цзедун има. И двете доктрини разглеждат социализма като нещо, което трябва да се нагоди към националните особености. И двете държат на масовата мобилизация, идеологическото възпитание и ролята на партията. Развитието им обаче постепенно се разминава. При Мао революционната борба остава основен принцип на политическия живот. В Северна Корея все по-голямо значение придобива единството на обществото около върховния ръководител, наричан сурьон. Така се оформя необичайна смесица от социалистическа идеология, корейски национализъм, конфуциански представи за йерархията и наследствена власт.

След смъртта на Ким Ир-сен през 1994 г. управлението преминава към сина му Ким Чен-ир, а през 2011 г. към внука Ким Чен-ун. Северна Корея се оказва единствената държава, създадена от комунистическа революция, в която върховната власт се предава последователно между три поколения от едно семейство. Тази приемственост има голямо значение за разбирането на политическата устойчивост на режима. Фамилията не се представя просто като група държавни ръководители. Тя се показва като носител на историческата легитимност на самата държава.

Катастрофата, която промени всичко

През 90-те години системата преживява най-тежкото изпитание след Корейската война. Разпадането на Съветския съюз лишава Пхенян от преференциална търговия, евтина енергия и значителна част от икономическата помощ, върху която стоеше севернокорейското стопанство. Промишленото производство рязко спада. Селското стопанство, зависимо от горива, електричество, машини и химически торове, изпада в тежка криза. Наводненията през 1995 и 1996 г. влошават положението още повече. Природните бедствия обаче не са единствената причина за случилото се, нито основната. Централизираната система за разпределение на храната се оказва неспособна да изхрани населението. Властите реагират бавно, а ограниченията върху международната хуманитарна дейност затрудняват помощта. Така настъпва гладът, който в официалната севернокорейска терминология е известен като "Трудният поход".

Точният брой на жертвите не е известен. Изследователите Стефан Хагард и Маркъс Ноланд разглеждат оценки, според които до един милион души може да са загинали от глад и свързаните с него болести. Има и по-ниски оценки, но всички говорят за огромна хуманитарна катастрофа.

Последиците не се ограничават до демографските загуби. Когато държавата престава да осигурява необходимото, хората започват да търсят други начини да оцелеят. Появяват се неформални пазари, разраства се дребната търговия, а домакинствата все повече разчитат на собствената си инициатива. Тук е и едно от най-големите противоречия в историята на севернокорейския социализъм. Система, изградена върху идеята за самодостатъчност и централизирано разпределение, оцелява отчасти благодарение на международната продоволствена помощ и на пазарните отношения, които възникват извън първоначалния държавен модел.

Гладът оставя трайно наследство. Северна Корея става зависима от външни доставки, а отношенията с Китай, международните хуманитарни организации и Южна Корея придобиват жизненоважно значение. Тази памет е необходима, за да се разбере защо сегашното ръководство отдава толкова голямо значение на контрола върху външните зависимости.

Младият наследник, който познаваше Запада

Когато Ким Чен-ун пое властта след смъртта на баща си през декември 2011 г., беше сравнително млад и с ограничен публично известен управленски опит. За разлика от дядо си и баща си той прекарва част от детството и юношеството си в Швейцария.

Известно е, че е учил в района на Берн под прикрита самоличност. Точните подробности за образованието му остават предмет на различни сведения, но престоят му в Западна Европа е широко документиран. Самият престой не доказва нито особени управленски способности, нито склонност към реформи. Той показва обаче, че бъдещият севернокорейски лидер е имал пряк досег с общество, значително различно от онова, което впоследствие оглави.

Първите години на управлението му минаха под знака на укрепването на личната власт. Имаше промени във висшето ръководство и сурови репресии, сред които и екзекуцията през 2013 г. на влиятелния му чичо по сватовство Чан Сон-тхек. Паралелно Ким започна да гради политика, в която икономическото строителство и ядрената програма се разглеждат като равнопоставени приоритети. С времето именно ядреното оръжие се превърна в основния инструмент, с който Пхенян се опитва да промени положението си в международната система.

Ядрената програма: от средство за оцеляване до дипломатически инструмент

Северна Корея извърши първия си ядрен опит през 2006 г., още при Ким Чен-ир. Ким Чен-ун, значи, не е създателят на програмата. Приносът му е свързан по-скоро с разширяването на арсенала и усъвършенстването на средствата за доставка. През следващите години Пхенян проведе нови ядрени опити, разработи балистични ракети с различен обсег и демонстрира системи, предназначени да достигат цели на междуконтинентални разстояния. Това промени изчисленията на противниците ѝ. Държава, която може да нанесе ядрен ответен удар, поставя нападателя пред риск, несравним с този при конвенционален конфликт.

Тук обаче трябва да се направи важно уточнение. Северна Корея притежава ядрено оръжие, но не е призната за ядрена държава по смисъла на Договора за неразпространение на ядреното оръжие, а програмата ѝ продължава да нарушава резолюции на Съвета за сигурност на ООН. Освен това реалната надеждност на отделните ракетни системи, способността им да преодоляват противоракетна отбрана и готовността на севернокорейските ядрени сили не могат да бъдат установени напълно по публично достъпни данни. Въпреки тези ограничения ядреното възпиране е вече неизбежен фактор при всеки разговор за сигурността на Корейския полуостров.

За Пхенян то има и политическо измерение. Ръководството се стреми да преговаря със Съединените щати не като страна, която моли за защита, а като държава, способна да причини неприемливи загуби при въоръжен конфликт. Срещите между Ким Чен-ун и Доналд Тръмп в Сингапур през 2018 г. и в Ханой през 2019 г. показаха, че севернокорейският лидер може да получи пряк достъп до американския президент, без предварително да се е отказал от ядреното си оръжие. Преговорите не доведоха до споразумение за ядрено разоръжаване, но самият им формат беше дипломатическа промяна.

Русия: Войната в Украйна отвори нови възможности

Най-съществената промяна в международното положение на Северна Корея през последните години е свързана с войната между Русия и Украйна. След началото на руското пълномащабно нахлуване през 2022 г. Москва постепенно разшири военното си сътрудничество с Пхенян. Русия се нуждаеше от големи количества артилерийски боеприпаси и други военни материали. Северна Корея разполага с производствени мощности и значителни запаси от въоръжение, съвместимо с част от руските системи. През 2023 г. Ким Чен-ун посети Русия и се срещна с Владимир Путин. През юни 2024 г. двамата подписаха в Пхенян Договор за всеобхватно стратегическо партньорство. Документът предвижда взаимна военна помощ при определени обстоятелства, свързани с въоръжено нападение срещу една от страните.

Впоследствие Северна Корея предоставя на Русия боеприпаси и балистични ракети, а севернокорейски военнослужещи участваха в бойни действия срещу украинските сили, включително в руската Курска област. Според изследвания и оценки, цитирани от Изследователската служба на Конгреса на САЩ през септември 2026 г., стойността на севернокорейската подкрепа за руските военни усилия може да възлиза на милиарди долари. Точните финансови измерения остават несигурни, тъй като голяма част от обмена не е официален.

За Пхенян сътрудничеството носи няколко възможни ползи. Първата са финансовите приходи и достъпът до енергийни ресурси, храни и материали. Втората е дипломатическата подкрепа на постоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Третата са възможностите за военнотехническо сътрудничество и придобиване на практически боен опит. Не бива обаче автоматично да се приема, че Русия предоставя на Северна Корея всички технологии, от които тя се интересува. Част от сведенията за конкретни трансфери почиват на разузнавателни оценки, а не на публично потвърдени договорености.

Цената също е значителна. Севернокорейски военнослужещи участваха във война далеч от собствената си страна, понесоха загуби, а военното сътрудничество задълбочи конфронтацията с Украйна и нейните партньори. Независимо от това отношенията с Москва вече дават на Пхенян възможности, които преди десетилетие биха били трудно достижими.

Китай: Незаменимият съсед, който вече не е единствената опора

За да разберем новата външна политика на Северна Корея, трябва да погледнем и към отношенията ѝ с Китай. Пекин отдавна е решаващ за икономическото оцеляване на КНДР. Според икономическия преглед на ОИСР за Южна Корея от 2026 г. през 2024 г. Китай е представлявал около 98% от официално отчетената външна търговия на Северна Корея. Тази статистика не обхваща неофициалните операции и военното сътрудничество с Русия, но ясно показва колко силна е икономическата зависимост от китайския пазар.

Северна Корея има и особено геостратегическо значение за самия Китай. Полуостровът граничи непосредствено с китайските североизточни провинции. Ако севернокорейската държава се срине, това би могло да предизвика бежанска криза, военна нестабилност и трудно предвидими промени в регионалния баланс. Пекин има интерес и да не допусне американско военно присъствие да се приближи до китайската граница в резултат на внезапна промяна на политическата карта. Китайската подкрепа обаче не е безусловна. Ядрените изпитания и ракетните програми на Пхенян създават проблеми и за Пекин, между другото, защото засилват военното сътрудничество между САЩ, Южна Корея и Япония.

В продължение на десетилетия севернокорейските ръководители се опитват да запазят известна самостоятелност между Москва и Пекин. При Ким Чен-ун тази традиция получава ново съдържание. Сближаването с Русия намалява изключителната зависимост от Китай. Пхенян обаче няма причина да прекъсва отношенията със своя най-голям търговски партньор. Посещението на Си Цзинпин в Северна Корея през юни 2026 г. показа, че китайско-севернокорейските връзки продължават да са важни.

Така се оформя нещо като стратегически триъгълник. Русия се нуждае от севернокорейска военна подкрепа. Китай се интересува от стабилност на Корейския полуостров. Северна Корея се стреми да използва отношенията си и с двете държави, за да разшири възможностите си за самостоятелна политика. Не е необходимо да приемаме, че това развитие е било предварително планирано в Пхенян. Достатъчно е да установим, че севернокорейското ръководство се приспособява към променената международна обстановка и извлича от нея ползи.

Защо Пхенян вече не търси помирение със Сеул

Дълго време отношенията с Южна Корея бяха сред най-важните инструменти на севернокорейската външна политика. През 90-те години и в началото на XXI век южнокорейската помощ има сериозно значение за икономиката на Севера. По време на политиката на сближаване, известна като "Слънчевата политика", Сеул предоставя хуманитарна помощ и подкрепя съвместни икономически проекти. Най-известният от тях е промишленият комплекс Кесон, където южнокорейски предприятия използват севернокорейска работна сила. Проектът осигуряваше работни места и приходи, но беше прекратен през 2016 г. За Пхенян сближаването със Сеул тогава носеше и икономически, и дипломатически ползи.

Днес условията са други. Северна Корея разполага с разширен ядрен арсенал, получава нови възможности от сътрудничеството с Русия и продължава да разчита на Китай. Това намалява нуждата от икономически договорки с Южна Корея, особено ако те са свързани с ограничения за ядрената програма или с политически отстъпки. Промяната обаче не е само икономическа.

В края на 2023 г. Ким Чен-ун започва да отхвърля традиционната идея, че двете Кореи са части от една нация, която трябва да бъде обединена. През 2024 г. севернокорейските власти премахват институции, свързани с политиката на обединение, и започват да гледат на Южна Корея като на отделна, враждебна държава. Конституционните промени от 2026 г. отменят по-ранните формулировки за национално обединение и въвеждат определение за севернокорейската територия, което не включва Южна Корея. Това е исторически разрив с политиката на Ким Ир-сен. Десетилетия наред и Пхенян, и Сеул поддържаха идеята, че полуостровът трябва отново да бъде обединен, макар да имаха несъвместими представи как да стане това. Сега Северна Корея на практика се отказва от тази цел.

Възможно обяснение е, че севернокорейското ръководство вече не вижда достатъчна изгода от икономическото сближаване със Сеул. Друго е, че контактите с далеч по-богатото южнокорейско общество се възприемат като риск за идеологическия контрол. Трето обяснение е свързано с ядрената стратегия: Пхенян предпочита да договаря въпросите на сигурността директно с Вашингтон, вместо да приеме Сеул като задължителен посредник. Тези мотиви не се изключват взаимно. Важно е да се отбележи, че отказът от обединение не означава непременно подготовка за война. Той може да се разбира и като опит за трайно институционализиране на разделението между двете държави.

Колко изолирана е всъщност Северна Корея?

За Северна Корея често се използва определението "държавата отшелник". То създава впечатлението за страна, която почти няма отношения с външния свят. В действителност КНДР поддържа дипломатически отношения с голям брой държави, членува в ООН от 1991 г. и има дипломатически представителства в Азия, Европа и други части на света. България също има дипломатически отношения със Северна Корея. Пхенян развива контакти не само с Русия и Китай, но и с държави от Африка, Азия и Близкия изток. Исторически тези връзки включват търговия, военно сътрудничество, техническа помощ и дипломатическа подкрепа.

Затова трябва да разграничим три различни явления. Първото е международната дипломатическа изолация, която в случая със Северна Корея далеч не е пълна. Второто е икономическата изолация, до голяма степен обусловена от международните санкции, ограничените финансови връзки и решенията на самото севернокорейско ръководство. Третото е изолацията на населението от външния свят, а тя е особено строга. Севернокорейските граждани нямат свободен достъп до глобалния интернет, пътуванията зад граница са силно ограничени, а разпространението на чуждестранна информация е предмет на тежък контрол.

Така възниква още един парадокс. Севернокорейската държава се стреми да поддържа отношения с външния свят, но не иска тези отношения да водят до свободен обмен на информация и идеи в обществото. В този смисъл изолацията не е само нещо, наложено отвън. Тя е и инструмент на вътрешната политика. Това не означава, че всички ограничения са доброволни. Международните санкции имат реални икономически последици и силно стесняват възможностите за легална търговия, инвестиции и технологичен обмен.

Жените в династията Ким: Възможен край на мъжкото наследяване?

Една от най-интересните промени в управлението на Ким Чен-ун е нарастващата публична роля на жените от управляващото семейство. Севернокорейското общество съчетава социалистическата идея за формално равноправие между половете с устойчиви патриархални традиции.

Още през 1946 г. севернокорейските власти приемат закон за равенството между мъжете и жените, който предвижда политически, трудови и семейни права. Това не премахва традиционната йерархия в обществото, но създава идеологическа основа, при която участието на жените в политическия живот не е принципно изключено.

В управляващата фамилия има вече такъв прецедент. Ким Кьон-хи, сестрата на Ким Чен-ир, заемаше влиятелни партийни позиции. Днес особено важна фигура е Ким Йо-джон, по-малката сестра на Ким Чен-ун. Тя участва активно в политическата комуникация на режима и често изразява официални позиции по отношенията със САЩ и Южна Корея.

Още по-голямо внимание обаче привлича дъщерята на севернокорейския лидер Ким Джу-е, която е на 13-14 години. Напоследък тя все по-често придружава баща си на военни мероприятия, инспекции и официални церемонии. През февруари 2026 г. южнокорейското разузнаване съобщи, че според неговата оценка Пхенян предприема действия, които биха могли да означават подготовка на момичето за наследяване на властта. Официално потвърждение от Северна Корея обаче няма. Ако Ким Джу-е наистина бъде определена за наследник, това би било първото предаване на върховната власт на жена в историята на династията.

Подобно развитие не би било непременно противоречие със севернокорейската идеология. В системата на КНДР принадлежността към фамилията Ким има особена политическа тежест и именно династичният произход може да се окаже по-важен от традиционните представи за пола на ръководителя. Тук се проявява още едно от противоречията на севернокорейския модел. Държава, която официално се основава на социалистическото равенство, може да стигне до първата жена начело на управлението не чрез демократизация, а чрез продължаване на наследствената власт.

Каква е цената на новото международно положение?

Разширените възможности на севернокорейската външна политика не означават, че страната е преодоляла икономическите и социалните си проблеми. Публично достъпната информация за състоянието на населението остава ограничена. Достъпът на независими международни наблюдатели е затруднен, а официалната статистика не позволява пълна оценка на доходите, храненето и здравните показатели. Няма достатъчно основания да се твърди, че Северна Корея днес преживява глад с мащабите на катастрофата от 90-те години. Това обаче не означава, че продоволствената несигурност е преодоляна. Икономиката остава уязвима от неблагоприятни реколти, недостиг на енергия, ограничения във външната търговия и решенията на политическото ръководство.

Военните програми поглъщат значителни ресурси, чийто точен размер не е публично известен. Сътрудничеството с Русия също създава нови зависимости. Ако международната обстановка се промени или руските военни нужди намалеят, част от сегашните икономически възможности на Пхенян може да се свият. Отношенията с Китай остават асиметрични. Пекин разполага с несравнимо по-голяма икономическа тежест и може да влияе на условията на двустранната търговия. Ядреното възпиране от своя страна не премахва риска от конфликт. То може да намали вероятността от определени форми на външно нападение, но едновременно увеличава опасността всяка сериозна военна криза да придобие катастрофални размери.

Затова стратегическите придобивки на Пхенян не бива да се смесват с подобряването на жизнения стандарт на севернокорейските граждани. Това са два различни критерия за оценка на управлението.

Три поколения Ким, три различни исторически задачи

Историята на Северна Корея може да се разгледа и като последователност от три различни периода. Ким Ир-сен изгражда държавата в условията на Студената война. Основната му задача е да установи и укрепи собствен политически модел, като използва подкрепата на Съветския съюз и Китай, без да допуска пълно подчинение на нито един от двата центъра.

Ким Чен-ир наследява държава, чиито традиционни икономически опори се разпадат. Управлението му преминава през глада, международната изолация и първия ядрен опит. Основното предизвикателство е запазването на политическата система в условията на дълбока криза.

Ким Чен-ун управлява при ново изостряне на съперничеството между великите сили. Разширяването на ядрената програма и военното сътрудничество с Русия променят възможностите на Пхенян. Китай продължава да се интересува от стабилността на севернокорейската държава, а Съединените щати трябва да отчитат ядрения ѝ потенциал. Това не доказва, че Ким Чен-ун е постигнал всичките си цели. Още по-малко позволява да се правят изводи за благосъстоянието на населението единствено въз основа на външнополитическите резултати. Но показва, че международната роля на Северна Корея се е променила. Преди три десетилетия страната беше принудена да търси международна продоволствена помощ, за да преодолее катастрофален глад. Днес тя доставя въоръжение и военна подкрепа на една от най-големите ядрени сили в света.

Тази съпоставка не означава, че Северна Корея е станала икономически самодостатъчна или че зависимостта ѝ от външни партньори е изчезнала. По-скоро се е променил характерът на част от тези зависимости. Пхенян разполага с ресурси, от които други държави имат нужда, и се опитва да ги използва като инструмент за влияние.

Тук се вижда основният парадокс на севернокорейската история. Държавата, която превърна самостоятелността в официална идеология, никога не е преставала да зависи от международната среда. Но нейните ръководители последователно се стремят да използват тази среда, без да допуснат тя да промени основите на вътрешната политическа система.

Северна Корея остава бедна, авторитарна и силно затворена държава. Но вече не може да се разглежда само като изолиран остатък от Студената война. В условията на новото международно противопоставяне Пхенян се превръща в участник, чиито решения имат значение далеч отвъд Корейския полуостров. Колко устойчиво ще бъде това положение, зависи не само от Ким Чен-ун, но и от бъдещето на войната в Украйна, отношенията между Москва и Пекин, политиката на Вашингтон и способността на севернокорейската икономика да осигури собственото си население. Това е и големият нерешен въпрос пред четвъртото поколение на династията Ким: дали държавата ще успее да превърне нарасналото си международно значение в трайна икономическа устойчивост, или ще продължи да разчита преди всичко на военната си сила и на противоречията между останалите държави.

Източник: news.bg