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Гражданска война! Най-малко 50 йеменски войници са убити при атака на хусите
  Тема: Иранската криза

Гражданска война! Най-малко 50 йеменски войници са убити при атака на хусите

19 Октомври, 2026 19:19 577 4

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Около 100 души са ранени при ракетен удар по военния лагер „Ал Алам“ в провинция Шабуа

Гражданска война! Най-малко 50 йеменски войници са убити при атака на хусите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Най-малко 50 йеменски войници са били убити, а около 100 са ранени при атака на хусите срещу военния лагер „Ал Алам“ в южната провинция Шабуа, съобщиха йеменски правителствени представители.

Подкрепяните от Иран бунтовници са изстреляли балистични ракети по лагера. Агенция Франс прес съобщава за претъпкани с ранени местни болници. Асошиейтед прес също предаде, че ударът е бил насочен срещу военен лагер на правителствените сили в Шабуа.

Атаката е сред най-смъртоносните епизоди от засилващите се през последните месеци сражения между хусите и силите на международно признатото йеменско правителство. Правителствените войски са подкрепяни от Саудитска Арабия.

Ново напрежение след примирието от 2022 г.

Сблъсъците нарушиха споразумението за прекратяване на огъня от 2022 г., което до голяма степен сложи край на активните бойни действия в гражданската война в Йемен. Новата ескалация се развива на фона на по-широкото напрежение между Иран и САЩ.

В отделен инцидент на 18 октомври най-малко девет души са загинали при въздушен удар в контролираната от хусите северна провинция Сада. Сред жертвите са пет деца и две жени, съобщи здравното министерство на хусите, което приписа удара на правителствените сили.

По данни на бунтовниците през уикенда са били извършени няколко подобни въздушни удара, при които общо над 30 души са загинали или са били ранени. Тези данни не са потвърдени от независим източник.

Саудитска Арабия все още не е направила коментар по съобщенията за нападението в Шабуа и за въздушните удари в Сада.

Източници: bta.bg, apnews.com


Йемен
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  • 4 съобщи здравното министерство на хусите

    0 0 Отговор
    И КЪДЕ Е ТОВА МИНИСТЕРСТВО В КОЯ ПЕЩЕРА - ТОВА МЕ ИНТЕРЕСУВА БЕ ЛЪЖЦИ !

    20:24 19.10.2026