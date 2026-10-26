Саудитска Арабия изгражда завод за балистични ракети

Саудитска Арабия изгражда съоръжение, което може да бъде завод за производство на балистични ракети, на около 200 километра западно от Рияд. Строителството край ад-Дуадами е започнало през април 2025 г., а към септември 2026 г. обектът все още не е завършен.

Сателитните снимки са анализирани от Сам Леър и Майкъл Дойтсман от Института за външнополитически изследвания. Според тях новата сграда е най-малко два пъти по-голяма от съществуващото съоръжение с предполагаеми шахти за отливане на ракетни двигатели. В нея са забелязани две дълбоки шахти, а от двете страни са изградени масивни стени за отклоняване на ударната вълна при евентуален взрив.

Следи от китайска технология

Конструкцията на комплекса наподобява обекти за производство на ракети в Китай. Това подкрепя предположението, че Саудитска Арабия може да използва китайски технологии, но няма официално потвърждение за военно-промишлено сътрудничество между двете държави. Саудитските и китайските власти не са коментирали данните.

Според Defense News анализаторите допускат, че новата инфраструктура може да бъде предназначена за по-големи твърдогоривни ракети с по-голям обсег или по-тежка бойна глава. „Сателитните снимки подсказват, че Саудитска Арабия разширява инфраструктурата на ракетния комплекс, вероятно за производство на по-големи ракети, които могат да носят по-тежък товар или да достигат по-далеч“, пишат Леър и Дойтсман в оценката си.

Връзката с DF-15A

Появата на новия обект идва след данни за използване на китайски ракети DF-15A срещу хутите в Йемен през септември. Този тип балистична ракета е с обсег до около 900 километра. Defense Express съобщи, че снимки на останки от ракета, произведена в Китай, са породили предположението, че оръжието е било използвано от Саудитска Арабия.

Самото използване на DF-15A от саудитските сили не е официално потвърдено. В публикацията на Defense News се посочва, че Сам Леър допуска кралството вече да произвежда твърдогоривната DF-15, докато разширението край ад-Дуадами вероятно е предназначено за по-далекобойната DF-21 или за сходна ракета.

Саудитска Арабия вече е свързвана с китайските DF-3 и DF-21, които според оценки се съхраняват в подземни бази. Ако новото съоръжение започне работа, Рияд ще разполага с по-голяма независимост при производството и поддръжката на балистични ракети. Анализаторите предупреждават, че това може да засили ракетната надпревара в Близкия изток.

Източници: focus-news.net, defensenews.com, en.defence-ua.com