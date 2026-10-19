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Техеран: Нетаняху натиска Тръмп към нова война, защото го очаква затвор
  Тема: Иранската криза

Техеран: Нетаняху натиска Тръмп към нова война, защото го очаква затвор

19 Октомври, 2026 23:27 339 8

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Иранският външен министър отправи предупреждението след подкрепа от Доналд Тръмп за израелския премиер преди изборите на 27 октомври

Техеран: Нетаняху натиска Тръмп към нова война, защото го очаква затвор - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Al Jazeera Al Jazeera

Външният министър на Иран Абас Арагчи обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху, че тласка Съединените щати към нова война, за да избегне затвора. Според Арагчи Нетаняху пренебрегва последствията както за Израел, така и за президента на САЩ Доналд Тръмп.

Коментарът му идва след като Тръмп изрази подкрепа за Нетаняху преди ключовите избори в Израел. Вотът е насрочен за 27 октомври и трябва да определи дали израелският премиер ще остане на власт. Изборите се провеждат на фона на продължаващите конфликти в Газа, Ливан и Иран.

Предупреждение към Вашингтон

Арагчи отправи предупреждение и към американската администрация заради заплахата на Тръмп да поднови ударите срещу Техеран. Иранският министър отхвърли твърдението на американския президент, че Вашингтон и съюзниците му скоро ще „приключат работата“, ако Иран не промени курса си.

„Последния път, когато искахте да „довършите работата“, Иран излезе от ситуацията още по-силен. Искате ли да опитате късмета си отново? Моля, заповядайте. Но внимавайте, ние също имаме недовършена работа“, заяви Абас Арагчи.

Думите му бяха отправени на фона на нарастващо напрежение между Техеран, Вашингтон и Израел. Иранският външен министър представи евентуалното подновяване на американските удари като риск, който може да има последици не само за Иран, но и за Израел и Съединените щати.

Изборите в Израел

Предстоящият вот поставя политическото бъдеще на Нетаняху в центъра на регионалното напрежение. Арагчи свърза израелската политика и заплахата от нов военен конфликт, като заяви, че премиерът действа, за да избегне затвора. Това е оценка на иранския министър, а не потвърден факт за мотивите на Нетаняху.

Към момента потвърденото в изявлението е, че Тръмп е подкрепил Нетаняху преди изборите, а Арагчи е отговорил с предупреждение към САЩ да не предприемат нова военна операция срещу Иран.

Източници: news.bg, english.aaj.tv


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мохабиб

    6 1 Отговор
    Слава на Иран

    23:30 19.10.2026

  • 4 Моджерип

    3 1 Отговор
    Идвайте американски фашисти чакаме ви

    23:31 19.10.2026

  • 5 Точен сте

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Русия губи 20% от мъжете до 49 г.: Никога във война не е имало такива загуби
    12 септември 2026, 12:26 часа
    Снимка: kremlin
    Никога в историята на човешките конфликти съотношението убити/ранени не е било толкова високо. Това каза началникът на украинското разузнаване генерал-лейтенант Олег Иващенко в обширно интервю за британския The Times, говорейки за руските загуби във войната в Украйна. Той изнесе конкретни цифри, събрани от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР): "Русия набира приблизително 1000 души дневно, понякога 1200. Но вижте данните за жертвите. Вчера бяха 1410, онзи ден - 1551 (общо убити и тежко ранени), 2.4 млн.убити руснаци. Войниците им естествено намаляват на фронта а ние продължаваме да ги ликвидираме с бързи темпове.

    23:31 19.10.2026

  • 6 Сатана Z

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Погреба ли децата си щото женати е на ред!

    23:33 19.10.2026

  • 7 Яшар

    4 1 Отговор
    Готови сме да вадим карантията на окупаторите от ФАЩ

    23:33 19.10.2026

  • 8 Кая Калас

    0 0 Отговор
    Фашистите дето убиха 50 000 deca v Gaza

    23:35 19.10.2026

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