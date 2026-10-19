Техеран: Нетаняху натиска Тръмп към нова война, защото го очаква затвор

Външният министър на Иран Абас Арагчи обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху, че тласка Съединените щати към нова война, за да избегне затвора. Според Арагчи Нетаняху пренебрегва последствията както за Израел, така и за президента на САЩ Доналд Тръмп.

Коментарът му идва след като Тръмп изрази подкрепа за Нетаняху преди ключовите избори в Израел. Вотът е насрочен за 27 октомври и трябва да определи дали израелският премиер ще остане на власт. Изборите се провеждат на фона на продължаващите конфликти в Газа, Ливан и Иран.

Предупреждение към Вашингтон

Арагчи отправи предупреждение и към американската администрация заради заплахата на Тръмп да поднови ударите срещу Техеран. Иранският министър отхвърли твърдението на американския президент, че Вашингтон и съюзниците му скоро ще „приключат работата“, ако Иран не промени курса си.

„Последния път, когато искахте да „довършите работата“, Иран излезе от ситуацията още по-силен. Искате ли да опитате късмета си отново? Моля, заповядайте. Но внимавайте, ние също имаме недовършена работа“, заяви Абас Арагчи.

Думите му бяха отправени на фона на нарастващо напрежение между Техеран, Вашингтон и Израел. Иранският външен министър представи евентуалното подновяване на американските удари като риск, който може да има последици не само за Иран, но и за Израел и Съединените щати.

Изборите в Израел

Предстоящият вот поставя политическото бъдеще на Нетаняху в центъра на регионалното напрежение. Арагчи свърза израелската политика и заплахата от нов военен конфликт, като заяви, че премиерът действа, за да избегне затвора. Това е оценка на иранския министър, а не потвърден факт за мотивите на Нетаняху.

Към момента потвърденото в изявлението е, че Тръмп е подкрепил Нетаняху преди изборите, а Арагчи е отговорил с предупреждение към САЩ да не предприемат нова военна операция срещу Иран.

Източници: news.bg, english.aaj.tv