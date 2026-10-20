Полицията в Мадрид разпръсна учители с гумени куршуми

Испанската полиция използва гумени куршуми във въздуха и извърши действия за разпръсване на стачкуващи учители, блокирали входа към Камарата на търговията в центъра на Мадрид. В сградата се е провеждал акт с участието на президента на автономната област Исабел Диас Аюсо.

Стотици преподаватели са се насочили към сградата след протест пред регионалното образователно ведомство на улица „Алкала“ 42. Според „Работнически комисии“ в демонстрацията са участвали около 1500 души. Полицаи от специализираните части са изградили кордон пред входа, а след това са предприели действия за освобождаване на изхода, през който Аюсо е напуснала с автомобил.

Агенция ЕФЕ съобщи, че гумените куршуми са били изстреляни във въздуха с цел да бъде разпръсната концентрацията и да се осигури периметър за сигурност. Синдикалният комитет на стачката поиска от правителствената делегация в Мадрид да разследва действията на полицията, които определи като „насилствени и непропорционални“.

Учителите настояват за преговори

Безсрочната стачка в неуниверситетското образование започна на 14 октомври. В нея могат да участват около 65 000 учители, които преподават на повече от 666 000 ученици в региона.

Основните искания са за намаляване на часовете пред клас до 17 седмично в средното образование и до 22 в началното, по-малко ученици в паралелките, повече специалисти за подкрепа на децата и увеличение на заплатите с 600 евро месечно. Преподавателите настояват още за по-малко административна работа и подобряване на материалната база в училищата.

„Не искаме да палим улиците, искаме да преговаряме“, заявиха протестиращи учители пред радио „Кадена сер“. По време на акцията се чуваха и възгласите „Ние сме учители, не престъпници“.

Ново напрежение след сблъсъците от 14 октомври

Случилото се на 19 октомври е вторият сериозен сблъсък, свързан със стачката. На 14 октомври протест в кампуса на Мадридския университет „Комплутенсе“ завърши с петима задържани, според полицията, и с ранени участници, според синдикални източници.

Аюсо заяви, че правителството на Педро Санчес и „антидемократичната левица“ насърчават напрежението по улиците на Мадрид. От профсъюзния комитет отхвърлиха обвиненията в насилие и поискаха преговори с регионалното правителство. За 22 октомври е планирана нова протестна манифестация в столицата.

Източници: efe.com, rtve.es, europapress.es