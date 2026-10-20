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Полицията в Мадрид разпръсна учители с гумени куршуми

Полицията в Мадрид разпръсна учители с гумени куршуми

20 Октомври, 2026 04:05, обновена 20 Октомври, 2026 04:09 779 9

  • мадрид-
  • учителска стачка-
  • исабел диас аюсо-
  • полицейско насилие-
  • образование

Силите на реда освободиха входа към сграда, където участваше Исабел Диас Аюсо. Профсъюзите поискаха разследване на действията

Полицията в Мадрид разпръсна учители с гумени куршуми - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испанската полиция използва гумени куршуми във въздуха и извърши действия за разпръсване на стачкуващи учители, блокирали входа към Камарата на търговията в центъра на Мадрид. В сградата се е провеждал акт с участието на президента на автономната област Исабел Диас Аюсо.

Стотици преподаватели са се насочили към сградата след протест пред регионалното образователно ведомство на улица „Алкала“ 42. Според „Работнически комисии“ в демонстрацията са участвали около 1500 души. Полицаи от специализираните части са изградили кордон пред входа, а след това са предприели действия за освобождаване на изхода, през който Аюсо е напуснала с автомобил.

Агенция ЕФЕ съобщи, че гумените куршуми са били изстреляни във въздуха с цел да бъде разпръсната концентрацията и да се осигури периметър за сигурност. Синдикалният комитет на стачката поиска от правителствената делегация в Мадрид да разследва действията на полицията, които определи като „насилствени и непропорционални“.

Учителите настояват за преговори

Безсрочната стачка в неуниверситетското образование започна на 14 октомври. В нея могат да участват около 65 000 учители, които преподават на повече от 666 000 ученици в региона.

Основните искания са за намаляване на часовете пред клас до 17 седмично в средното образование и до 22 в началното, по-малко ученици в паралелките, повече специалисти за подкрепа на децата и увеличение на заплатите с 600 евро месечно. Преподавателите настояват още за по-малко административна работа и подобряване на материалната база в училищата.

„Не искаме да палим улиците, искаме да преговаряме“, заявиха протестиращи учители пред радио „Кадена сер“. По време на акцията се чуваха и възгласите „Ние сме учители, не престъпници“.

Ново напрежение след сблъсъците от 14 октомври

Случилото се на 19 октомври е вторият сериозен сблъсък, свързан със стачката. На 14 октомври протест в кампуса на Мадридския университет „Комплутенсе“ завърши с петима задържани, според полицията, и с ранени участници, според синдикални източници.

Аюсо заяви, че правителството на Педро Санчес и „антидемократичната левица“ насърчават напрежението по улиците на Мадрид. От профсъюзния комитет отхвърлиха обвиненията в насилие и поискаха преговори с регионалното правителство. За 22 октомври е планирана нова протестна манифестация в столицата.

Източници: efe.com, rtve.es, europapress.es


Испания
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха Ха

    15 0 Отговор
    Атлантическата Демонкрация стреля безпощадно по учители

    04:22 20.10.2026

  • 2 Хихихи

    11 0 Отговор
    Все по-райско ми става в тая градина 😂

    04:36 20.10.2026

  • 3 Кико

    11 0 Отговор
    Цивилизования свят? Това ли е?

    04:37 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Софиянец

    9 0 Отговор
    Това, което се случва сега в европа - протести, бунтове, съкращения, фалити, свалени правителства, рецесия и т.н., с това евроатлантическите военнолюбци заплашваха Русия! Обаче кармата има друго мнение!

    04:40 20.10.2026

  • 6 То е ясно

    6 0 Отговор
    Путин е виновен.

    04:48 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 удри по комунягите...

    2 0 Отговор
    демокр....брат

    05:08 20.10.2026

  • 9 СССс

    7 0 Отговор
    Да си търсят парите от зеленият Клоун и Урсула.

    05:22 20.10.2026

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