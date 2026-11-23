Министърът на образованието на Южна Корея Чой Кьо-джин подаде оставка заради хаоса около мерките срещу измамите с изкуствен интелект на националния изпит за прием във висши училища. Президентът Ли Дже-мьон прие оставката около час след обявяването ѝ и разпореди цялостен преглед на управлението на националните изпити и свързаното законодателство.

Изпитът CSAT се проведе на 19 ноември, като за него са се регистрирали над 550 000 ученици. Той има решаващо значение за приема в университети и за бъдещите професионални възможности на младите хора в Южна Корея.

Промени в последния момент

Правителството затегна правилата непосредствено преди изпита, след като най-високият резултат в националния изпит за данъчни счетоводители призна, че е използвал миниатюрна камера, смартфон и изкуствен интелект, за да мами.

Властите ограничиха достъпа до Wi-Fi, започнаха проверки на очила и копчета на дрехи за скрити устройства и изпратиха три национални аварийни известия до мобилни телефони, за да бъдат открити кандидати, които не са предали своите устройства. По данни на Министерството на образованието са регистрирани 111 предполагаеми нарушения, свързани с електронни устройства. Не е ясно дали всички открити телефони са били предназначени за измама.

Два дни преди изпита са били добавени 8400 служители, сред които около 1800 за откриване на смарт устройства и 6600 надзиратели по коридорите. Ден преди изпита са били забранени някои предмети, които дотогава са били разрешени, включително маркери за машинно четене, коригираща лента, гуми и графит за механични моливи. Новоназначените надзиратели са преминали ускорено онлайн обучение.

Критики към министъра

Чой Кьо-джин заяви, че многото промени непосредствено преди изпита са причинили неудобства на учениците и обществото.

„Като министър, който отговаря за това, вярвам, че не мога да избегна критиките, че не сме се подготвили предварително. Сега, когато изпитът приключи, чувствам дълбока отговорност и подавам оставката си“, каза Чой Кьо-джин.

Той беше критикуван и за отговор по време на заседание на парламентарната комисия по образование. На въпрос дали е напълно уверен, че измамите с изкуствен интелект могат да бъдат засечени, министърът отговори: „Може би заради възрастта ми не мисля, че бих могъл.“

Какво следва

Президентът Ли Дже-мьон възложи на премиера Хан Сон-сук да следи изпълнението на последващите мерки след изпита. Номинацията на нов министър на образованието ще бъде извършена по установената процедура.

Управляващата Демократическа партия призова за бързо назначаване на наследник с необходимата експертиза и отговорност. Опозиционната Народна сила заяви, че оставката не е достатъчна, и поиска разследване на действията на правителството, търсене на отговорност и по-строги гаранции за честното провеждане на националните изпити.

Източници: reuters.com, en.yna.co.kr, koreatimes.co.kr