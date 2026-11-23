Дания ще предложи национална забрана за мобилните телефони в училищата от началото на учебната 2027/2028 година. Мярката ще обхване началните и прогимназиалните училища, а според уточнените планове ще се прилага и в останалите класове на основното образование до 10. клас.

Забраната ще важи не само за смартфони, но и за други лични електронни устройства с достъп до интернет. Предвижда се ограниченията да действат както по време на учебните часове, така и в междучасията.

Училищата ще определят как се прилага мярката

„Децата трябва да могат да ходят на училище, без постоянно да се разсейват от неща като социалните мрежи, онлайн пазаруването и игрите“, заяви министърът на образованието Магнус Хойнике.

Директорите ще решават как точно да бъде организирана забраната във всяко училище. Сред възможните варианти са телефоните да се събират в началото на учебния ден или да останат изключени и прибрани в ученическите чанти.

Паралелно с ограничаването на личните устройства Дания планира задължително филтриране на съдържанието в училищните мрежи. Така по време на учебните часове ще бъде блокиран достъпът до интернет страници без образователна или педагогическа стойност, включително социални мрежи, сайтове за игри и онлайн пазаруване.

Всяка община и всяко училище ще определят кои конкретни сайтове да бъдат блокирани. Правилата ще позволяват използването на компютри и таблети, когато те са част от предварително планирани учебни дейности.

Законопроектът предстои да бъде внесен

Законопроектът за националната забрана и филтрирането на съдържанието се очаква да бъде внесен в датския парламент през предстоящата парламентарна сесия. Целта е новите правила да започнат да действат от учебната 2027/2028 година.

Предвиждат се изключения, когато използването на лично устройство е необходимо по здравословни причини или за да се осигури участието на ученици с увреждания. Дания вече е прилагала по-ограничен подход, при който училищата изработват местни правила за мобилните телефони при най-малките ученици.

Подобни ограничения вече са въведени или предложени и в други държави, сред които Нидерландия, Южна Корея, Италия, Полша и Чехия. В Дания новата мярка цели да ограничи разсейването в училище не само от телефоните, но и от съдържанието, достъпно през училищните мрежи.

Източници: bta.bg, ni.dk