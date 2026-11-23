Дания ще предложи национална забрана за мобилните телефони в училищата от началото на учебната 2027/2028 година. Мярката ще обхване началните и прогимназиалните училища, а според уточнените планове ще се прилага и в останалите класове на основното образование до 10. клас.
Забраната ще важи не само за смартфони, но и за други лични електронни устройства с достъп до интернет. Предвижда се ограниченията да действат както по време на учебните часове, така и в междучасията.„Децата трябва да могат да ходят на училище, без постоянно да се разсейват от неща като социалните мрежи, онлайн пазаруването и игрите“, заяви министърът на образованието Магнус Хойнике.
Училищата ще определят как се прилага мярката
Директорите ще решават как точно да бъде организирана забраната във всяко училище. Сред възможните варианти са телефоните да се събират в началото на учебния ден или да останат изключени и прибрани в ученическите чанти.
Паралелно с ограничаването на личните устройства Дания планира задължително филтриране на съдържанието в училищните мрежи. Така по време на учебните часове ще бъде блокиран достъпът до интернет страници без образователна или педагогическа стойност, включително социални мрежи, сайтове за игри и онлайн пазаруване.
Всяка община и всяко училище ще определят кои конкретни сайтове да бъдат блокирани. Правилата ще позволяват използването на компютри и таблети, когато те са част от предварително планирани учебни дейности.
Законопроектът предстои да бъде внесен
Законопроектът за националната забрана и филтрирането на съдържанието се очаква да бъде внесен в датския парламент през предстоящата парламентарна сесия. Целта е новите правила да започнат да действат от учебната 2027/2028 година.
Предвиждат се изключения, когато използването на лично устройство е необходимо по здравословни причини или за да се осигури участието на ученици с увреждания. Дания вече е прилагала по-ограничен подход, при който училищата изработват местни правила за мобилните телефони при най-малките ученици.
Подобни ограничения вече са въведени или предложени и в други държави, сред които Нидерландия, Южна Корея, Италия, Полша и Чехия. В Дания новата мярка цели да ограничи разсейването в училище не само от телефоните, но и от съдържанието, достъпно през училищните мрежи.
Източници: bta.bg, ni.dk
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