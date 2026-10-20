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14 загинали при срутване в незаконна златна мина в Колумбия

14 загинали при срутване в незаконна златна мина в Колумбия

20 Октомври, 2026 04:33, обновена 20 Октомври, 2026 04:34 563 0

  • колумбия-
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  • свлачище-
  • златодобив

Седем души са ранени при инцидента в департамент Нариньо. Спасителните операции са приключили

14 загинали при срутване в незаконна златна мина в Колумбия - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Четиринадесет души са загинали, а седем са ранени при срутване в незаконна открита златна мина в югозападна Колумбия. Инцидентът е станал в селския район Чемберо, на територията на община Санта Барбара де Искуанде в департамент Нариньо, съобщиха местните власти. Свлачище е затрупало миньорите, които са добивали злато.

„Към този момент знаем за 14 загинали. Има и седем ранени. Издирвателните операции вече приключиха“, заяви Алекс Гонсалес, секретар по въпросите на мира и човешките права в Нариньо, пред телевизионния канал Каракол. По-рано властите съобщиха за девет жертви, но броят им се е увеличил след приключването на спасителните действия.

Инцидентът е станал в незаконен открит рудник

Гонсалес уточни, че обектът е незаконна мина за открит добив, работеща без необходимите разрешителни. Спасителните екипи са приключили търсенето на затрупани хора, а потвърденият брой на ранените е седем. Подробности за състоянието им не бяха предоставени в първоначалната информация.

Трагедията отново насочи вниманието към опасностите при нерегулирания добив в Нариньо. През август при сходен инцидент в незаконна златна мина в община Поликарпа загинаха 13 души, а седем бяха ранени.

Източници: apnews.com, noticiascaracol.com, cnnbrasil.com.br


Колумбия
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