Най-малко 20 души продължават да бъдат държани като заложници в супермаркет от веригата „Ексито“ в колумбийския град Картахена. По-рано въоръжените мъже са освободили 10 души, съобщиха президентът на Колумбия Абелардо де ла Есприеля и националната полиция.

Групата се е укрила в магазина в квартал „Ла Кастеяна“, след като полицията е осуетила опит за отвличане на брониран автомобил, превозващ пари в брой от търговски център. Според президента бързата намеса на силите на реда е принудила нападателите да потърсят убежище в супермаркета.

Пред сградата са разположени тежко въоръжени военнослужещи и полицаи. Снимки, разпространени от Ройтерс, показват засилено присъствие на силите за сигурност около магазина в туристическия град, известен с колониалната си архитектура.

„Гарантирам на колумбийския народ, че ще освободим тези хора“, заяви Абелардо де ла Есприеля.

Към момента властите не са съобщили самоличността на въоръжените мъже или на заложниците. Не са оповестени и подробности за евентуални искания от страна на похитителите.

Заложническата ситуация продължава, докато полицията и армията поддържат операцията около супермаркета. Следващите действия на властите ще бъдат насочени към освобождаването на хората в сградата.

Източници: bta.bg, investing.com