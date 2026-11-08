Трима военни загинаха при атака с дронове в Колумбия

Трима военнослужещи са загинали, а осем са тежко ранени при атака с дронове срещу военна база в град Санта Роса дел Сур, в департамент Боливар, Северна Колумбия. Други членове на армията също са били засегнати и получават медицинска помощ в различни лечебни заведения, съобщи Първа дивизия на Колумбийската национална армия.

„В резултат на тази престъпна атака за съжаление трима военнослужещи загинаха, осем получиха тежки наранявания, а други също бяха засегнати и се лекуват в различни здравни заведения“, заяви дивизията в публикация в социалната мрежа X.

Нападението е извършено с безпилотни летателни апарати, оборудвани с експлозиви. По данни на местни медии ударите са засегнали инфраструктурата на военния комплекс, в който се помещава 48-и батальон на горската пехота. Армията е активирала протоколите за сигурност и извършва проверка на щетите.

Противоречиви първоначални данни

В първите часове след атаката местната власт е съобщила за петима загинали и 35 ранени. По-късно Първа дивизия е обявила официален баланс от трима загинали и осем тежко ранени, като е уточнила, че има и други пострадали военнослужещи. Асошиейтед прес съобщи за най-малко 16 ранени общо, позовавайки се на армията.

Засега няма официално посочена групировка, която да е поела отговорност за нападението. Армията не е уточнила и каква е била конкретната цел на атаката. В района на Санта Роса дел Сур действат Армията за национално освобождение, дисиденти от бившите ФАРК и Клан дел Голфо, но властите не са обвързали нито една от тези организации с нападението.

Президентът Абелардо де ла Есприеля заяви, че е разпоредил на силите за сигурност да засилят операциите за установяване, преследване и залавяне на отговорните за атаката. Разследването продължава, като към момента няма данни за извършени арести.

Източници: apnews.com, infobae.com, elcolombiano.com