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Кабинетът на председателя на Националната банка на Украйна беше претърсен от службите
  Тема: Украйна

Кабинетът на председателя на Националната банка на Украйна беше претърсен от службите

21 Октомври, 2026 11:46 619 15

  • набу-
  • андрий пишний-
  • национална банка на украйна-
  • сенс банк-
  • антикорупционно разследване

Украинските антикорупционни органи потвърдиха следствените действия в сградата на Националната банка

Кабинетът на председателя на Националната банка на Украйна беше претърсен от службите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) извършват следствени действия в кабинета на председателя на Националната банка на Украйна Андрий Пишний. Претърсвания се провеждат и на други адреси, свързани със служител на централната банка.

Първоначално информацията беше съобщена от „Економическа правда“, която се позова на свои източници в политическите среди. За действията в кабинета на Пишний съобщиха и депутатите Ярослав Железняк и Олексий Гончаренко. По-късно НАБУ потвърди претърсванията в сградата на Националната банка и на адреса, свързан с един от нейните служители.

„Следствените действия са разрешени и се извършват в съответствие с действащото законодателство“, заявиха от НАБУ.

От бюрото уточниха, че няма задържани и на никого не е съобщено за подозрение. Допълнителни подробности не се разкриват, за да не бъде нарушена тайната на досъдебното производство. Националната банка също потвърди действията и заяви, че продължава работа в нормален режим. Причината за претърсванията и конкретното производство не са официално обявени.

Връзката със „Сенс Банк“

Следствените действия се извършват на фона на две разследвания на НАБУ и САП, в които се споменава държавната „Сенс Банк“. На 19 август антикорупционните органи публикуваха операцията „Форест Гъмп“, свързана с престъпна група, която според разследването е организирала узаконяване на средства за плащане на гаранция за бившия министър на енергетиката и правосъдието Герман Галушченко.

Ден по-късно беше представена и операцията „Темида“, посветена на предполагаеми опити за незаконно завладяване на имоти и предприятия в Киев.

На 2 септември Националната банка призна председателя на управителния съвет на „Сенс Банк“ Олексий Ступак за несъответстващ на квалификационните изисквания за професионална пригодност и поиска неговата замяна.

Спорът около Васил Веселий

В материалите се обсъжда и ролята на Васил Веселий при назначаването на ръководството и формирането на надзорния съвет на национализираната банка. Бившият председател на надзорния съвет Шевки Аджунер заяви пред временна следствена комисия, че Веселий е бил назначен по съвет на Андрий Пишний.

Пишний отрече да е давал препоръки за назначаването му. Източници на „Економическа правда“ твърдят, че двамата са се познавали чрез покойния депутат от „Народен фронт“ Андрий Иванчук, който е бил състудент на председателя на Националната банка. Твърдението за тази връзка не е придружено от официална оценка на разследващите органи.

През август беше съобщено и за политическо напрежение около Пишний. Тогава се появи информация, че президентът Володимир Зеленски е недоволен от председателя на Националната банка и че е обсъждан въпросът за оставката му. Към момента няма официално съобщение за отстраняването му или за повдигнати обвинения.

Източници: epravda.com.ua, mind.ua, interfax.com.ua


Украйна
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  • 1 Търсят златни

    11 0 Отговор
    Тоалетни чинии... :)

    11:47 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    9 0 Отговор
    Това е пропаганда за умствено изостанали!!!
    Украинците разследват собствената си корупция...!?
    Бегай...!!!

    11:58 21.10.2026

  • 6 Истинска европейска демокрация

    4 5 Отговор
    която се бори с корупцията. Браво!

    Коментиран от #7

    12:00 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Овчар

    10 0 Отговор
    Зимата ще донесе края на украинския курник..!

    12:03 21.10.2026

  • 9 Мдаа!🤔

    5 0 Отговор
    Връзките на фюрера с мексиканските картели, ще са последният пирон в ковчега му!

    12:07 21.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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