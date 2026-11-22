Конфликтът между президента на Украйна Володимир Зеленски и антикорупционните органи НАБУ и САП се изостря. Украинското издание „Страна“ съобщава за активна кампания срещу Националното антикорупционно бюро и Специализираната антикорупционна прокуратура на фона на разследвания, които засягат високопоставени представители на силовите структури.

Според публикацията основни публични говорители срещу НАБУ и САП през последната седмица са бившият главен прокурор Руслан Кравченко и генералът от Службата за сигурност на Украйна Сергей Дука. „Страна“ свързва действията им с операция „Карфаген“ – разследване на предполагаема престъпна организация, за която прокуратурата твърди, че е осигурявала незаконна дейност на колцентрове и други бизнеси чрез подкупи към високопоставени служители.

Сред заподозрените по делото е Сергей Дука, който отхвърля обвиненията. Той представя разследването като част от политически натиск върху президента и ръководството на държавата. Бившият главен прокурор Руслан Кравченко също твърди, че действията на НАБУ и САП вече не са само борба с корупцията, а са се превърнали в инструмент за политически натиск върху Зеленски.

НАБУ предупреждава за атака срещу доверието

Директорът на НАБУ Семен Кривонос заяви на форум в Киев на 17 ноември, че след втория етап на операция „Карфаген“ институцията се намира в най-опасната ситуация в историята си.

„След втория „Карфаген“ и всички тези операции имаме толкова много врагове, че се намираме в най-опасната ситуация за цялата си история“, заяви Семен Кривонос.

По думите му политически сили, финансово-промишлени групи и различни влиятелни среди могат да използват всяка възможност, за да подкопаят общественото доверие в НАБУ и САП. Кривонос предупреди и за информационни операции, свързани с разследванията.

Ръководителят на САП Олександър Клименко настоява законодателството да бъде променено така, че прокуратурата да може да започва разследвания срещу народни представители без предварително съгласуване с главния прокурор. Искането е представено като част от мерките за премахване на пречките пред работата на антикорупционните органи.

„Страна“ допуска, че кампанията срещу НАБУ и САП може да бъде подкрепяна от хора от близкото обкръжение на Зеленски. Като възможен политически координатор изданието посочва Давид Арахамия, председател на парламентарната група на „Слуга на народа“. Това твърдение не е потвърдено от Арахамия.

Изданието посочва, че президентът е изправен пред избор между опит да ограничи активността на НАБУ и САП и допускане на разследванията да продължат. В същото време публично потвърдено е единствено, че антикорупционните институции развиват дела срещу представители на силовия сектор, а обвиненията срещу конкретни лица все още подлежат на съдебна оценка.

Развитието на случая зависи от следващите процесуални действия по операция „Карфаген“, от евентуални решения на прокуратурата и съда и от това дали украинските власти ще предприемат законодателни или кадрови стъпки спрямо НАБУ и САП.

Източници: strana.news, pravda.com.ua