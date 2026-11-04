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Корупционен скандал в Украйна: разследват висши служители за чадър над престъпни мрежи
  Тема: Украйна

Корупционен скандал в Украйна: разследват висши служители за чадър над престъпни мрежи

4 Ноември, 2026 16:05 1 263 19

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Рано сутринта НАБУ съобщи, че високопоставен служител на ССУ е заплашил с използване на огнестрелно оръжие и е възпрепятствал достъпа на следователи

Корупционен скандал в Украйна: разследват висши служители за чадър над престъпни мрежи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските антикорупционни власти съобщиха днес, че разследват високопоставени служители на службите за сигурност и правоохранителните органи по подозрения, че системно са получавали подкупи, за да осигуряват закрила на измамнически кол центрове и други незаконни дейности, предадоха Ройтерс и Укринформ, съобщи БТА.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) казаха, че в хода операцията, публично обявена за първи път през септември, са установили предполагаемо участие в корупционни схеми на действащи високопоставени служители на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), Националната полиция и Главната прокуратура, както и на представители на организираната престъпност.

„В рамките на операция „Картаген“ НАБУ и САП разкриха престъпна организация, чиито членове са изградили схема за системно даване на подкупи на високопоставени служители на правоохранителните органи. В замяна на това измамнически кол центрове и други незаконни бизнеси са можели да действат безпрепятствено“, съобщи НАБУ в Телеграм, цитирано от Укринформ.

Рано сутринта днес НАБУ съобщи, че високопоставен служител на ССУ е заплашил с използване на огнестрелно оръжие и е възпрепятствал достъпа на следователи от антикорупционното бюро до помещения, в които е трябвало да бъде извършен обиск, предаде Укринформ.

„Докато следователите на НАБУ са извършвали законосъобразни следствени действия въз основа на решение на съдия от Висшия антикорупционен съд, един от високопоставените служители на ССУ е заплашил с използване на огнестрелно оръжие и е попречил на следователите да влязат в помещенията, които е трябвало да претърсят“, се казва в изявлението.

НАБУ съобщи също, че на мястото са пристигнали служители на специалните части на ССУ, допълва Укринформ.

Разследването вече доведе до оставката на главния прокурор Руслан Кравченко, след като властите обвиниха негов подчинен, че е участвал в ръководенето на престъпната мрежа, която според разследващите е извършвала измами както срещу украински, така и срещу чуждестранни граждани. Срещу самия Кравченко не са повдигнати обвинения.

Борбата с корупцията по високите етажи на властта е от ключово значение за стремежа на Украйна да се присъедини към Европейския съюз и да продължи да получава жизненоважна финансова помощ от международните донори, която ѝ помага да се противопоставя на руската инвазия, навлязла вече в петата си година, отбелязва Ройтерс. НАБУ и САП водят редица разследвания срещу високопоставени длъжностни лица по дела, разтърсили политическия елит на страната.

Службата за сигурност на Украйна потвърди в изявление, че се извършват обиски, свързани с нейни служители, и заяви, че сътрудничи на разследването.

Националната полиция съобщи, че е отстранила от работа служителите, които са обект на разследването, като същевременно призова да не се правят „прибързани заключения“.

От Главната прокуратура заявиха, че са готови да съдействат на разследването, но не разполагат с информация за незаконни действия на служителите, посочени от НАБУ като замесени в случая.

Отделно днес НАБУ съобщи, че е приключило досъдебното разследване по основното производство в рамките на операция „Мидас“ – едно от най-мащабните корупционни дела в Украйна от началото на войната, свързано с предполагаема схема за получаване на подкупи и пране на пари в енергийния сектор, предадоха Ройтерс и Укринформ.

Сред заподозрените по делото са бивш вицепремиер и бивш министър на енергетиката. Разследването доведе и до отстраняването на бившия ръководител на президентската канцелария на Володимир Зеленски. Всички те отричат да са извършили нарушения.

Според НАБУ участниците в схемата системно са получавали подкупи от изпълнители на договори с държавни енергийни предприятия, включително компанията за ядрена енергетика „Енергоатом“. Размерът на незаконните плащания е бил между 10% и 15% от стойността на договорите.

Според разследването между 2020 и 2025 г. от енергийния сектор към специално звено на престъпната организация, отговарящо за изпирането на незаконно придобитите средства, са били прехвърлени в брой над 111 милиона долара и 12 милиона евро. Разследващите са установили, че организацията е получавала средства и от други източници.

За изпирането на парите са били използвани различни финансови инструменти, включително криптовалути, ценни книжа и чуждестранен инвестиционен фонд.

В хода на разследването НАБУ и САП са предприели мерки за запориране на активи на престъпната организация както в Украйна, така и в чужбина. Усилията за установяване и запориране на още активи ще продължат.

От основното дело са отделени редица други наказателни производства. Продължават разследванията за даване и получаване на подкупи в енергийния сектор, както и за схеми за изпиране на пари в полза на други лица, съобщи НАБУ.

Украйна заема 104-то място сред 182 държави и територии в последния Индекс за възприятие на корупцията на международната организация „Трансперънси Интернешънъл“ (Transparency International), като страните на последните места са възприемани като най-корумпирани.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 666

    39 0 Отговор
    А добро утро.

    Коментиран от #7

    16:06 04.11.2026

  • 2 Пич

    39 0 Отговор
    Чекай, чекай...!!!
    Я пак......!!!
    Украинците не могат такива неща да правят!!!
    Те са много добри хора, само имат нужда от пари...

    16:07 04.11.2026

  • 3 Говорих с един избягал

    42 0 Отговор
    украинец от украйна още през 2023 год. Той сподели.... Не ни беше страх от руснаците, а от нашите украински батки.

    16:08 04.11.2026

  • 4 Гост

    43 0 Отговор
    Държавата Украйна в сегашния си вид е толкова проядена от корупция, терор и безнаказаност, че всеки момент ще рухне ако не са Урсулите, които си дялкат проценти от парите харизвани на зеления потник.

    16:13 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Доналд Тръмп

    28 0 Отговор
    Каква пък е тази държава украйна и къде се намира.

    16:17 04.11.2026

  • 7 С-Богом!

    25 0 Отговор

    До коментар #1 от "666":

    Сетиха се, на фронта загуват хиляди, а те си хвалят корупцията.

    16:19 04.11.2026

  • 8 Аха

    24 0 Отговор
    Няма да лъжете! В Украйна такива неща не се случват! Каква корупция, какви пет евро! Това са най-честните и най-милите хора на света! И да извадят оръжие срещу представители на властта? Абсурд!

    Коментиран от #16

    16:22 04.11.2026

  • 9 Бай Хой от Ханой

    13 0 Отговор
    Не ви отърва и ме триете...а

    16:27 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кара-Кольо

    3 14 Отговор
    Заглавието на статията е сгрешено , името на държавата е друго ...

    16:30 04.11.2026

  • 12 Мислят ли

    11 0 Отговор
    Какво ще настъпи след края на войната? Навиците трудно се променят.

    16:41 04.11.2026

  • 13 Ха мит ха ни мит

    13 1 Отговор
    Не може да бъде,украинците най чесните хора в цял свят, начело с лидера им.

    16:45 04.11.2026

  • 14 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Пуснаха ли парното в Kyiв?

    Коментиран от #17

    16:50 04.11.2026

  • 15 123

    12 0 Отговор
    Украйна- корупция, абсурд.Това не е възможно, явно пак се намесва дългата ръка на Путин, който и за това е виновен.

    16:53 04.11.2026

  • 16 Карнавал

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аха":

    По всичко личи , че това е дело на Путин.
    Натъпкал е гардеробите им и хладилници с дола ри.Да ги злепостави пред Европа и света.
    Но ние в Европа няма да повярваме на тази инсинуация и ще продължим да пращаме пари колкото трябва и докогато трябва.Защото сме единни и вярваме на господин ,,президента " Зе и неговата команда.

    17:16 04.11.2026

  • 17 Фил

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Тази зима ще се греят на печка ,, ФАБ - 500"

    17:18 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 пак издънка

    1 0 Отговор
    тоз дето заплашваше с оръжие са го арестували ,генерал некъв си във сбу , колко още есс ще се правят че всичко е ок в покрайнина

    17:49 04.11.2026

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