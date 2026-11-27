Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че не може да спре натиска на специалните служби срещу Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), защото двете институции са независими.

„На първо място, те са независими и не можете да направите това“, каза Зеленски в интервю за Би Би Си. Така той отговори на въпрос за твърденията на ръководителя на САП Александър Клименко, че президентската администрация би могла да прекрати натиска срещу антикорупционните органи, ако има политическа воля.

Клименко заяви на 25 ноември, че няма информация Офисът на президента да е пряко въвлечен в кампанията срещу НАБУ и САП, но според него институцията може да спре действията на силовите структури „за две минути“. Той свърза натиска с разследванията на антикорупционните органи, включително операция „Мидас“.

Зеленски: Starshield отново работи нормално в контролираните райони

В интервюто президентът съобщи, че Украйна е получила „позитивни сигнали“ от САЩ относно ограниченията в работата на системата Starshield. По думите му услугата се е върнала към нормалното на територията, контролирана от украинските власти, но ограниченията продължават в окупираните от Русия райони.

Зеленски обясни, че това затруднява използването на дронове прехващачи срещу реактивни безпилотни апарати тип „Шахед“. Украинските сили могат да извършват прехващането над контролираната територия, но често това се случва твърде късно, след като дроновете вече са се насочили към инфраструктура и енергийни обекти.

„Технически това е решение на SpaceX, а политически не знам“, каза Зеленски. Той описа комуникацията между различните страни като „пинг-понг“, при който всяка страна посочва друга като отговорна за ограниченията.

Проблемите започнаха в средата на октомври 2026 г. и засегнаха използването на дронове прехващачи, както и разузнавателни и ударни операции. На 12 ноември Зеленски съобщи за нови сериозни прекъсвания, а на 25 ноември украинският временно управляващ посолството в САЩ Денис Сеник заяви, че ограниченията продължават повече от седмица и създават допълнителен риск за цивилното население.

Президентът не отговори кой е „Вова“ от записите на Миндич

Зеленски не даде пряк отговор на въпроса дали знае кой е „Вова“, споменат в аудиозаписите, свързвани с бизнесмена Тимур Миндич. Вместо това той заяви, че НАБУ и САП публично са казали, че нямат въпроси към него.

„Можете да попитате антикорупционните институции. Те публично заявиха, че нямат въпроси към мен. Мисля, че това е отговорът“, каза Зеленски.

Записите са част от разследването „Мидас“ за предполагаема корупционна схема в енергетиката. През ноември 2025 г. НАБУ извърши обиски при Миндич и тогавашния министър на правосъдието Герман Галущенко, а по-късно бяха публикувани разговори на бизнесмена с представители на украинския политически и държавен елит.

Зеленски отхвърли и твърдението, че губи войната с корупцията. Според него фактът, че корупционни случаи стават публични, показва, че обществото и институциите продължават да се борят с проблема.

Източници: pravda.com.ua