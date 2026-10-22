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Съдът в Грузия разглежда забрана на 5 опозиционни партии
  Тема: Избори

Съдът в Грузия разглежда забрана на 5 опозиционни партии

22 Октомври, 2026 06:12, обновена 22 Октомври, 2026 06:13 589 5

  • грузия-
  • конституционен съд-
  • опозиция-
  • грузинска мечта-
  • политически партии

Искът на 88 депутати от управляващата „Грузинска мечта“ цели формациите да бъдат обявени за противоконституционни

Съдът в Грузия разглежда забрана на 5 опозиционни партии - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Конституционният съд на Грузия започна разглеждането на дело за забрана на пет от водещите опозиционни партии в страната. Искът е внесен от 88 депутати от управляващата партия „Грузинска мечта“, а заседанията се провеждат в Батуми от пленум от седем съдии. Решение по делото все още няма.

Процесът започна на 21 октомври и е насрочен да продължи на 22 и 23 октомври. В исковата молба се иска дейността на петте формации да бъде обявена за противоконституционна, партиите да бъдат забранени, а регистрациите им да бъдат заличени. Това съобщиха Асошиейтед прес, Civil.ge и „Интерпреснюз“.

Кои партии са в списъка

Делото засяга „Единно национално движение“, „Коалиция за промяна“, „Силна Грузия – Лело“, Федералистката партия и партията „За Грузия“, ръководена от бившия премиер Гиорги Гахария.

Според вносителите петте политически сили от 2016 г. насам практически непрекъснато отричат легитимността на грузинското правителство и на управляващата партия както във вътрешната, така и във външната политика. В исковата молба се твърди още, че формациите са свързани от обща цел и са предприемали действия за сваляне или насилствена промяна на конституционния ред.

Обвиненията са отхвърлени от опозицията. Лидерите на партиите заявяват, че управляващата „Грузинска мечта“ използва съда, за да отстрани основните си конкуренти преди парламентарните избори през 2028 г. „Това не е само забрана на политически партии. Това е краят на демокрацията за Грузия“, заяви заместник-председателят на „Единно национално движение“ Иракли Павленишвили, цитиран от Асошиейтед прес.

Съдът отхвърли ключови искания на опозицията

В първия ден от заседанията съдът отхвърли исканията на „Единно национално движение“ и „Силна Грузия“ за отвод на съдии. Не беше уважено и искането на партията „За Грузия“ делото срещу нея да бъде разгледано отделно.

Съдът отказа също да призове като свидетели основателя на „Грузинска мечта“ Бидзина Иванишвили и бившия президент Михаил Саакашвили. Съдия Ева Гоциридзе посочи, че предмет на делото е дейността на политическите партии като цяло, а не индивидуалната отговорност на отделни лица.

Пред съда се явиха представители на четири от петте засегнати формации – „Единно национално движение“, „Коалиция за промяна“, „Силна Грузия“ и „За Грузия“. Федералистката партия отказа участие, за да не придава легитимност на процедурата.

Решение се очаква в рамките на девет месеца

Според Civil.ge Конституционният съд разполага с максимум девет месеца, за да се произнесе по дело за конституционността на политическа партия. След няколко разширявания на иска, включително добавянето на Федералистката партия и „За Грузия“, крайният срок за решение е юни 2027 г.

Ако съдът уважи иска, петте партии ще бъдат отстранени от политическия живот на страната. Засега процедурата продължава, а следващите заседания са насрочени за 22 и 23 октомври.

Източници: apnews.com, civil.ge, interpressnews.ge


Грузия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Историк

    4 4 Отговор
    Няма опозиция там,където Кремъл управлява.

    Коментиран от #2

    06:21 22.10.2026

  • 2 Ъхъ

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Историк":

    И у нас е назряла забраната на педофилските партии!

    Коментиран от #3, #5

    06:25 22.10.2026

  • 3 Историк

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъ":

    Коя е педофилската партия?

    06:28 22.10.2026

  • 4 В Грузия

    3 2 Отговор
    се върна в руския крепостен свят.Диктатура, без опозиция и вожд минимум 30г.на власт.
    След това пак революция, ножки Буша, Тръмпа......масово бягство навънка.....Явно малко територии са им взели руснаците та цяла Грузия ще им я подарят.Жалко за народа , грузинеца мрази руснака окупант.

    06:30 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.