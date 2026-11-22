Президентът на Грузия Михаил Кавелашвили помилва 232 осъдени по повод Гиоргоба – Деня на Свети Георги, съобщи администрацията на държавния глава. Помилването засяга 216 души, които изтърпяват наказания в затвор, и още 16 души с наказания извън затвор.

В съобщението се посочва, че решението е взето в рамките на конституционните правомощия на президента. „Упражняването на предоставеното на президента изключително конституционно правомощие се основава на принципите на хуманизма и държавния интерес“, заяви администрацията.

Гиоргоба се отбелязва на 23 ноември

Гиоргоба е един от най-почитаните религиозни празници в Грузия и се чества всяка година на 23 ноември. Денят на Свети Георги е включен в списъка на официалните държавни празници и е неработен ден в страната.

Администрацията на Кавелашвили не е посочила имената на помилваните, нито подробности за присъдите им. Не е уточнено и кога точно ще приключат процедурите по освобождаването на хората, които изтърпяват наказания в затвор.

Източници: 1tv.ge, paraleli.ge, georgiatimes.ge