Русия и Грузия подновиха прекия диалог между двете държави със среща в Минск. В разговорите участваха заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин и специалният представител на Грузия за отношенията с Москва Георгий Зурабашвили. За срещата съобщи руското Министерство на външните работи.

Това е първият контакт между двамата представители, откакто Зурабашвили беше назначен миналия месец от грузинския премиер Иракли Кобахидзе за специален пратеник по отношенията с Русия.

Акцент върху икономическите и хуманитарните връзки

„Обменихме мнения по широк спектър от въпроси от двустранното сътрудничество, като се постави акцент върху търговското, икономическото, културното и хуманитарното сътрудничество“, заяви руското МВнР в изявление.

По време на разговорите е обсъдена и регионалната сигурност. Според руското ведомство са постигнати „редица практически споразумения“, без да бъдат обявени конкретни подробности за тях.

Без дипломатически отношения след войната през 2008 г.

Русия и Грузия нямат дипломатически отношения след кратката война помежду им през август 2008 г. Тбилиси отхвърля решението на Москва да признае Абхазия и Южна Осетия за независими държави. Грузия смята двата района за свои територии.

Подновяването на прекия диалог не означава възстановяване на дипломатическите отношения. То създава канал за разговори по практически въпроси, включително търговия, икономика, културни контакти и хуманитарно взаимодействие.

Грузия остава кандидат за членство в ЕС

С население от около 3,7 милиона души Грузия официално е страна кандидатка за членство в Европейския съюз. Според Брюксел обаче страната е отстъпила сериозно в демократичните си реформи и кандидатурата ѝ съществува „само на хартия“.

Според критици на грузинското правителство страната се е сближила с Русия при управлението на партия „Грузинска мечта“. Срещата в Минск е първата публично обявена стъпка в новия формат на пряк контакт между Москва и Тбилиси.

Източници: interfax.ru, en.apa.az